Pavel Sivakov laat eindzege niet meer uit handen glippen in Ruta del Sol, avonturier Barrenetxea wint slotrit

Pavel Sivakov heeft voor het eerst sinds augustus 2022 nog eens een rittenkoers aan zijn palmares toegevoegd. In de slotetappe van de Ruta del Sol kwam de Fransman van UAE Team Emirates niet meer in de problemen. De dagzege was voor Jon Barrenetxea (Movistar), een overlever van een ruime kopgroep.

De slotrit van de Ruta del Sol schotelde voor zowat de helft van het peloton nog een interessant profiel voor. Een lastige openingsfase, gevolgd door een vlak slot.

Het regende dan ook demarrages vanaf de start. UAE Team Emirates gaf een ruime kopgroep van een twintigtal renners uiteindelijk de zegen om ervandoor te gaan.

Aanwezig in die kopgroep: onder meer Enric Mas, Axel Laurance en Tobias Johannessen. Vooral die laatste zou zich laten opmerken. Op een vijftiental kilometer van de streep ging hij er met 5 kompanen vandoor.

Een valpartij in een bocht reduceerde de kopgroep daarna tot 3 man. Johannessen en zijn landgenoot Staune-Mittet streden samen met Jon Barrenetxea om de dagzege.

Uiteindelijk was het de Spanjaard van Movistar die het beste eindschot had, Johannessen en Staune-Mittet beten in het stof. Een halve minuut later bolde ook het peloton, met Maxim Van Gils als 7e, over de streep.

De eindzege van Pavel Sivakov kwam dus nooit in gevaar. Voor het eerst sinds de Ronde van Burgos in augustus 2022 mag hij nog eens naar huis met de eindzege in een rittenkoers.