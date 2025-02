Tom Pidcock staat er weer helemaal, nu ook in de Ruta del Sol, Maxim Van Gils is leiderstrui kwijt

Na zijn raid in de AlUla Tour heeft Tom Pidcock (Q36.5) nu ook victorie gekraaid in de Ruta del Sol. Op de venijnige slotklim nam hij vlot afstand van zijn medevluchters. Pavel Sivakov werd derde en neemt de leiderstrui over van Maxim Van Gils.

Een tweede eindzege op een rij, dat was het uitgesproken doel van Maxim Van Gils na zijn triomf in de opener van de Ruta del Sol. "Maar die ploeg van UAE boezemt me wel wat angst in."

Het ploegenspel deed Van Gils in de tweede, opnieuw lastige, etappe effectief de das om. De Belg van Red Bull-Hansgrohe raakte geïsoleerd op de klimmetjes en moest zo een groepje met onder meer Tom Pidcock, Enric Mas en Pavel Sivakov laten gaan.



Vruchteloos probeerde Van Gils nog naar de koplopers te springen, want in de achtervolging kwam al het werk op zijn schouders. Hij zou het verschil nog kunnen beperkten tot een dikke minuut, maar zijn leiderstrui was hij wel kwijt.



Die verdwijnt nu om de schouders van Sivakov, die gisteren ook al derde werd. De Russische Fransman had op het pittige puistje richting Torredelcampo zin in een dubbelslag, maar Pidcock liet niemand gaan en regelde de sprint gemakkelijk.

Voor de Brit is het al zijn vierde overwinning voor zijn nieuwe ploeg Q36.5, in amper 7 koersdagen. Dat zijn evenveel overwinningen als in de rest van zijn carrière.