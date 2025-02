Maxim Van Gils klopt Tim Wellens in Ruta del Sol en boekt zo eerste zege voor Red Bull-Bora-Hansgrohe

Maxim Van Gils heeft niet lang hoeven te wachten om zijn rekening bij Red Bull-Hansgrohe te openen. In de eerste etappe van de Ruta del Sol zat hij in de sandwich bij UAE-ploegmaats Tim Wellens en Pavel Sivakov, maar hij regelde het sprintje bergop met sprekend gemak.

De 99e editie van de Ruta del Sol was door boerenprotesten in Spanje helemaal uitgekleed. Uiteindelijk werd enkel op de slotdag een tijdrit afgewerkt, die gewonnen werd door Maxim Van Gils.

Voor het eeuwfeest in de Andalusische rittenkoers stond Van Gils weer aan de start om zijn titel te verdedigen. De concurrentie is dit jaar nochtans niet mals met jongens als Tom Pidcock, Enric Mas en ... Tim Wellens.



Wellens ontpopte zich de laatste jaren tot "Señor Ruta del Sol", met onder meer 5 ritzeges en eindwinst in 2018.

Ook dit jaar is Wellens weer op de afspraak. Ook figuurlijk, want in de geaccidenteerde eerste etappe toonde hij zich een van de sterksten. UAE had een overtal in de finale, met ook nog Marc Soler en Pavel Sivakov.



In de finale ging Van Gils nog even uit de bocht, waardoor hij Sivakov en Wellens even moest laten rijden. Hij kwam weer aansluiten en pareerde alle aanvallen van de UAE's, vreemd genoeg vaak aan de rotondes.



In de sprint kreeg de nieuwbakken renner van Red Bull-Hansgrohe het meeste weerwerk van Wellens, maar uiteindelijk won Van Gils gemakkelijk. Zijn eerste zege voor zijn nieuwe werkgever en dat amper twee weken na zijn val in de Ster van Bessèges.