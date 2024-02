Ook rit 4 en 5 in Ruta del Sol geschrapt door boerenprotest, enkel tijdrit van vandaag blijft overeind

De Ruta del Sol zou woensdag van start gaan, maar de Spaanse boeren staken daar een stokje voor. Door de protesten in Andalusië werden de eerste twee ritten al geschrapt, de tijdrit van vandaag kreeg wel groen licht.



Aan die tijdrit wordt ook niet meer geraakt, maar de twee resterende ritten in lijn van zaterdag en zondag moeten er nu ook aan geloven. "Door deze abnormale omstandigheden zijn we genoodzaakt de ritten te schrappen", schrijft de organisatie in een mededeling.

Heel wat renners zien zo kostbare wedstrijdkilometers door de neus geboord. Victor Campenaerts, die vandaag op tijdritwinst mikt, zag het gisteren nog positief in. "Nu maak ik kans op eindwinst!"