Voert UAE in (ingekorte) minibergrit van 42 km een nieuw nummertje op in Zwitserland?

De Ronde van Zwitserland is toe aan de onthoofde zesde etappe. De beruchte Nufenenpas, voorzien als het dak van de ronde op 2.479 meter, werd eerder geschrapt vanwege zware sneeuwval. De rit is zo amper 42 kilometer lang. Krijgen we spektakel vanaf de eerste meter? Volg het hier vanaf 15 uur.