Opnieuw klimmen geblazen in Zwitserland, Carapaz en Bettiol starten niet meer

Exit Carapaz en Bettiol

EF Education-EasyPost heeft er woensdag niet de leukste dag opzitten. De roze brigade deelde in de klappen en zag geletruidrager Alberto Bettiol en kopman Richard Carapaz stevig onderuit gaan.



Bettiol liep heel wat schaafwonden aan zijn billen op, Carapaz een blessure in het gezicht. Beide renners gaan daarom vandaag niet meer van start.



De Italiaan en de Ecuadoraan zien zo hun Tourvoorbereiding verstoord. Vooral Bettiol was de laatste weken uitstekend op dreef, met tal van ereplaatsen en een zege in de Loire.