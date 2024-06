Leider Adam Yates rondt masterclass van UAE af in Zwitserse bergrit

Adam Yates (UAE) heeft zijn leiderspositie in de Ronde van Zwitserland verstevigd door de bergrit naar Cari op zijn naam te schrijven. Een ijzersterke UAE-ploeg had de rode loper voor de Brit uitgerold. Cian Uijtdebroeks moest vrij vroeg lossen, maar kon de schade beperken tot een verlies van 1'20".

Normaal stond morgen de koninginnnenrit over het dak van deze Ronde van Zwitserland op het menu. Door sneeuw op de top werd de rit serieus ingekort en omgevormd. De renners rijden morgen maar 42 km met aankomst bergop. De slotklim is 6 km lang en heeft een stijgingspercentage van 9%. Toont UAE daar opnieuw zijn dominantie?

Wat een machtsvertoon. Adam Yates zette dankzij zijn team de 5e etappe helemaal naar zijn hand. Zijn eerste achtervolger in het eindklassement is ploeggenoot Almeida. De rest volgt al op meer dan een minuut. Boeken toe?

Wie nog twijfelde aan de Tour-vorm van Team UAE, kreeg vandaag lik op stuk.

De machtsgreep van UAE begon op 10 km van het einde aan de voet van de beklimming naar Cari. Jan Christen zette zich op kop en hield een stevig tempo aan. Onder meer Lenny Martinez en Valentin-Paret Peintre moesten eraan geloven.

Even leek Ineos-Grenadiers het commando over te nemen, maar na enkele minuten

moest Oscar Rodriguez zich al aan de kant zetten. Enkel Pidcock en Egan Bernal bleven over bij de Britten.

Almeida vond het welletjes geweest en zette zich op 6 km van de top op kop. Hij hield een moordend tempo aan voor zijn kopman Adam Yates en slachtofferde de ene na de andere klassementsrenner. De grootste slachtoffers waren Pidcock, Uijtdebroeks, Kelderman en ex-winnaar Skjelmose. Uijtdebroeks beperkte de schade nog enigszins tot 1’20”.

Met 5 renners gingen we de laatste kilometer in. Mas, Bernal en Riccitello waren de enige renners die het tempo van UAE konden volgen. Het plan van de withemden leek perfect uitgedokterd: Yates viel aan en buiten wat tegenstribbelingen van Mas en Bernal kon niemand volgen.

De Brit kwam alleen boven en zet zo zijn gele trui dus nog wat meer in de verf. Tempobeul Almeida kwam zowaar nog als 2e over de streep op enkele seconden van zijn ploegmaat. Bernal volgde 16 seconden later, vervolgens bolden ook Riccitello en Mas beurtelings over de finish.

Een mooi een-tweetje voor de mannen van UAE. Na een machtsgreep zetten ze

de Ronde van Zwitserland naar hun hand en bewijzen ze dat ze klaar zijn voor de

Tour.