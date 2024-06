LIVE Zwitserland: Aanvaller Torstein Traaen op weg naar eerste profzege op Gotthardpas

2e keer finish op Gotthardpas

De Gotthardpas of de Gotthardtunnel, wie kent ze niet als doorgangsweg in de Zwitserse Alpen. Ook in de koers is die bergpas bekend terrein, met deze eeuw al 11 passages in de Ronde van Zwitserland.



Al lag er wel slechts één keer eerder de finish van een rit. In 2001 won de Rus Dmitri Konysjev er de 4e etappe boven.