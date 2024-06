LIVE Zwitserland: Liedje van de aanvallers is bijna uitgezongen, punchers Nys en Van Gils zitten klaar

Johan Jacobs

Misschien wel de bekendste naam in de kopgroep: Johan Jacobs. De Belgische Zwitser, woonachtig in Westende, is een vaste pion in het voorjaarslegioen van Movistar en ook in de vroege ontsnappingen daar.



Die vele aanvalskilometers leverden Jacobs op zijn 27e nog geen zegesuccessen op. Na 5 seizoen in Spaanse loondienst loopt zijn contract eind dit jaar af. Mag Jacobs nog wat langer bij Movistar blijven of wordt het een werkgever dichter bij huis in België?