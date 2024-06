LIVE: Kuypers bikkelt om de bergtrui in de vlucht, straks sprinten met Nys en De Lie?

Opmerkelijk in de daguitslag van gisteren, 164e en op 4 na laatste: Isaac Del Toro. Het Mexicaanse toptalent van UAE volgde de afleiding voor de volgwagens bij de aankomst en kwam ook nog eens ten val nadat hij fout reed. De lichamelijke schade bleef beperkt, die in tijd bedroeg al 49 seconden op Lampaert.



Eerder dit seizoen werd Del Toro al 3e in de Tour Down Under, 4e in Tirreno-Adriatico en 7e in de Ronde van het Baskenland. In zijn eerste profjaar kan hij daar deze week een perfect rapport van top 10-plaatsen in WorldTour-eindklassementen van maken, maar dat moet dan wel met een (kleine) inhaaljacht.