Trekt Remco Evenepoel de Ronde van Zwitserland nog naar zich toe in slottijdrit?

De hamvraag van de dag is of Remco Evenepoel de kloof van 46 seconden op leider Mattias Skjelmose nog gedicht krijgt in het klassement. José De Cauwer blikte vanmorgen vooruit in De Ochtend bij Radio 1. "Het zou misschien kunnen: een heel, heel, heel goeie Remco Evenepoel en een Skjelmose, die dan misschien een tikkeltje minder is." "Het verschil tussen beide in de 1e tijdrit was 13 seconden. Die was de helft korter en minder lastig." "Hier zit oneffenheid in, zelfs nog een klimmetje. Maar ook Skjelmose is voldoende klimmer, dat heeft hij intussen bewezen. Het wordt dus heel moeilijk, maar niet onmogelijk."



clock 14:10 14 uur 10. Eerste starter over 20 minuten De jonge Tsjech Pavel Bittner (DSM) gaat als rode lantaarn als eerste van start in deze tijdrit. Hij eindigde in de massasprint in rit 2 nog als 4e. Na hem vertrekken zijn collega's om de minuut, tot we bij de top 10 aanbelanden. Daar is het gat tussen de renners 2 minuten.

clock 14:04 14 uur 04. Morgen gaan we wel voluit in de tijdrit: ik ga alles geven en voor de ritzege gaan. Dan zullen we wel zien wat het resultaat wordt. Als alles goed gaat, eindig ik wellicht op het podium. Remco Evenepoel na de etappe van gisteren

clock 14:03 14 uur 03. Terwijl zijn concurrenten voor de eindzege kozen voor een gezapig tempo in de laatste 25 kilometer met bevroren tijdverschillen, ging Remco Evenepoel nog eens stevig op het gaspedaal staan gisteren. Met een onhoudbare solo pakte de wereldkampioen de etappezege, maar tijdswinst boekte hij er dus niet mee. Zijn overwinning droeg hij op aan de betreurde Gino Mäder. "Dit was voor mij de mooiste manier om hem een laatste groet te brengen", zo reageerde Evenepoel achteraf.

clock 13:58 13 uur 58. Belangrijkste starttijden: 15.00u Kasper Asgreen 15.30u Stefan Bisegger 15.32u Ben Tulett 15.45u Matteo Sobrero 15.46u Wout van Aert 16.12u Dylan Teuns 16.14u Cian Uijtdebroeks 16.16u Rigoberto Uran 16.18u Romain Bardet 16.20u Wilco Kelderman 16.22u Remco Evenepoel 16.24u Juan Ayuso 16.26u Felix Gall 16.28u Mattias Skjelmose

clock 13:56 13 uur 56. Van Aert om 15.46 u, Evenepoel om 16.22 u Voor de topfavorieten op de dagzege kijken we naar de 2 Belgische tijdritkanonnen in dit peloton. Wout van Aert begint er al aan om 15.46 u, een goed halfuur later is het de beurt aan Remco Evenepoel om 16.22 u.

clock 13:52 13 uur 52. Menu van de dag De 113 renners die nog in koers zijn in deze Ronde van Zwitserland krijgen nog een pittige tijdrit voorgeschoteld als uitsmijter. Met een lengte van 25,7 kilometer met daarin een stevige kuitenbijter lijkt het een ideaal parcours voor Remco Evenepoel. "Ik denk dat het parcours meer in het voordeel is van de klassementsmannen dan de eerste tijdrit", zo blikte Wout van Aert gisteren ook al vooruit.