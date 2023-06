LIVE Ronde van Zwitserland: Wout van Aert (15.46 u) en Remco Evenepoel (16.22 u) jagen op tijdritzege

clock 15:25 15 uur 25. Met Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) is de leider in het bergklassement net vertrokken. De Nederlander verzekerde zich gisteren al van die bergtrui. Voor het puntenklassement zijn er nog maximum 12 punten te verdienen. Dat is dus ook al binnen voor Wout van Aert, die voldoende voorsprong heeft op nummer 2 Remco Evenepoel in dat klassement. . Met Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) is de leider in het bergklassement net vertrokken. De Nederlander verzekerde zich gisteren al van die bergtrui. Voor het puntenklassement zijn er nog maximum 12 punten te verdienen. Dat is dus ook al binnen voor Wout van Aert, die voldoende voorsprong heeft op nummer 2 Remco Evenepoel in dat klassement.

clock 15:19 15 uur 19. Uit de top 5 van de openingstijdrit houden we met Remco Evenepoel en Wout van Aert slechts 2 renners over een weekje later. Winnaar Stefan Küng en nummers 5 Johan Price-Pejtersen stonden gisteren niet meer aan de start na het overlijden van hun land- en ploeggenoot Gino Mäder. Nummer 4 Magnus Sheffield kwam dan weer zwaar ten val in dezelfde afdaling als Mäder.

clock 15:16 15 uur 16. Kragh met de comeback. Aan het eerste tussenpunt stond Kragh Andersen nog 20 seconden in het krijt bij Watson, maar aan de finish is de Deen maar liefst 27 seconden sneller dan de Brit. Goed indelen lijkt dus cruciaal te gaan worden in deze tijdrit.

clock 15:13 15 uur 13. Asgreen haalt in het zicht van tussenpunt 1 zijn landgenoot Juul Jensen, een minuut voor hem gestart, al in. Hij doet aan dat punt een tiental seconden van de tijd van Watson af.

clock 15:09 15 uur 09. Watson snelste aan de finish. De Brit trekt de goede lijn van onderweg door naar de aankomst in Abtwil. Hij doet een halve minuut van de voorlopig beste tijd van Bodnar af.

clock 15:06 15 uur 06. Belangrijke starttijden het komende uur. 15.30u Stefan Bisegger 15.32u Ben Tulett 15.45u Matteo Sobrero 15.46u Wout van Aert . Belangrijke starttijden het komende uur 15.30u Stefan Bisegger 15.32u Ben Tulett 15.45u Matteo Sobrero 15.46u Wout van Aert

clock 15:04 15 uur 04. Goed nieuws uit Zwitserland: Magnus Sheffield heeft na 3 dagen het ziekenhuis mogen verlaten. De Amerikaan kwam in dezelfde afdaling ten val als Gino Mäder.

clock 15:03 15 uur 03. Ronde van Zwitserland Magnus Sheffield heeft ziekenhuis in Zwitserland verlaten

clock 15:01 15 uur 01. Asgreen vertrokken. Met Kasper Asgreen is een van de eerste ones to watch onderweg. Mag de Deen van Soudal-Quick Step straks plaatsnemen op de hotseat?

clock 14:57 14 uur 57. Voorlopig bijt iedereen zijn tanden stuk op de scherpe tijd van Watson aan tussenpunt 1. Ook Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) komt 19 seconden te kort.

clock 14:51 14 uur 51. Watson sterk onderweg. Samuel Watson (Groupama-FDJ) verpulvert de tijd van O'Brien bij punt 1. De jonge Brit is 38 seconden sneller dan de Australiër. Zet hij een eerste richttijd neer aan de finish?

clock 14:45 14 uur 45. Na 10 kilometer is er een eerste tussenpunt in deze tijdrit. Daar is momenteel Kelland O'Brien (Jayco-AlUla) de snelste met een tijd van 12'49". Nog eens 10 kilometer verder is er op de top van het klimmetje een tweede tussentijdse meting.

clock 14:43 14 uur 43. Grote verschillen vandaag? De tijdrit van vandaag is dubbel zo lang als de openingstijdrit. We zouden dus wel eens grotere verschillen kunnen krijgen, met ook nog een stevig klimmetje van anderhalve kilometer op het parcours. En op dag 1 waren de verschillen al aanzienlijk. Zo verloor Felix Gall over 12,7 km al een dikke minuut op Remco Evenepoel. Dat belooft niet veel goeds voor de Oostenrijker vandaag.

clock 14:39 14 uur 39. Wie anders dan SD Worx heeft weer toegeslagen bij de vrouwen? Thuisrenster Marlen Reusser was de sterkste in de tijdrit die over hetzelfde parcours gaat als de mannen momenteel.

clock 14:38 14 uur 38. Ronde van Zwitserland 20! Marlen Reusser breidt zegereeks van SD Worx nog uit in Ronde van Zwitserland

clock 14:36 14 uur 36. Met Tim Merlier, Kaden Groves, Edward Theuns, Peter Sagan en Jordi Meeus zijn het vooral snelle mannen die het mooie weer maken in de beginfase. Alle 5 moeten zij zonder dagsucces deze Ronde van Zwitserland verlaten. Voor Sagan is het de eerste keer sinds 2010 (!) dat hij geen etappewinst boekt bij een deelname aan deze koers.

clock 14:32 14 uur 32. Eerste richttijden. We moeten nog een halfuurtje geduld hebben voor we renners in actie zullen zien die met eerste richttijden komen voor de dagzege. Om 15 u is Kasper Asgreen de eerste naam die we nauwlettend in de gaten zullen houden. Een halfuur later barst het tijdritgeweld echt los. Stefan Bisegger, een van de laatste Zwitsers in koers, begint om 15.30 u aan zijn tijdritexamen, 2 minuten later is het aan Ben Tulett. Om 15.45u is het de beurt aan Matteo Sobrero, een minuut na hem volgt met Wout van Aert al een volgende klepper.

clock 14:29 14 uur 29 match begonnen start time Bittner rolt van het startpodium Pavel Bittner (DSM) is als eerste begonnen aan zijn tijdrit. De 20-jarige Tsjech is niet meteen een specialist in deze discipline.

clock 14:25 14 uur 25. Razendsnelle aankomst. De laatste 3 kilometer van de tijdrit gaan in grotendeels dalende lijn. Dat zal voor torenhoge snelheden zorgen bij de binnenkomende renners. Een extra reden waarom de laatste bocht zo tricky is. Het zal opletten geblazen worden.