De Ronde van Zwitserland gaat door, maar niet met alle ploegen

clock 11:42

11 uur 42. Door de opgaves van Bahrain Victorious, Intermarché-Circus-Wanty, Tudor en Sylvain Moniquet (Lotto-Dstny) kloppen we af op maar liefst 21 niet-starters in deze 7e etappe. Met Pello Bilbao stapt de nummer 5 van het klassement uit de koers, terwijl met Biniam Girmay een van de topfavorieten op de dagzege eruit is. Al is het volkomen te begrijpen dat hun focus nu niet op koersen ligt. .