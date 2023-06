Ingestorte rotswand in Brienz zorgt voor kortere 6e rit in Ronde van Zwitserland, start om 12.30 uur

clock 07:53

07 uur 53. Rotslawine in Brienz verkort rit 6. De zesde rit in de Ronde van Zwitserland had de langste moeten zijn met 215,3 km. Maar omdat afgelopen nacht de langverwachte instorting heeft plaatsgevonden van een rotswand in Brienz, ziet de organisatie zich genoodzaakt om de rit in te korten. Geen Albulapas bij de start dus, het peloton start nu aan km 69 in Chur. Het startuur is op 12.30 uur gelegd. Normaal hadden we 3.295 hoogtemeters daags na de koninginnenrit. De slotklim van gisteren zou de eerste zijn vandaag, zij het in de andere richting, maar de Albulapas (1e categorie) kan niet bereden worden. Ook de Lenz (2e categorie) valt weg door de verplaatsing van de start van La Punt naar Chur. We houden nog 146 kilometer en 2 colletjes van 3 categorie over. De finale is wel pittig. De top van het laatste klimmetje ligt op 9 km van de streep. En na een afdaling lopen ook de slotkilometers op. .