LIVE: Wout van Aert trekt samen met grote groep in de aanval op eerste col in koninginnenrit

clock 13:11 13 uur 11. 12 punten voor Eenkhoorn. Net als gisteren laat Eenkhoorn niet veel over voor zijn medevluchters. Hij kwam als eerste boven op de Oberalppas en mag zo 12 punten bijschrijven in het bergklassement. Van Aert passeerde de top weer als 3e. . 12 punten voor Eenkhoorn Net als gisteren laat Eenkhoorn niet veel over voor zijn medevluchters. Hij kwam als eerste boven op de Oberalppas en mag zo 12 punten bijschrijven in het bergklassement.

Van Aert passeerde de top weer als 3e.

clock 13:00 13 uur . Higuita en Powless. Met Higuita en Powless zitten de nummers 2 en 4 van het eindklassement van vorig jaar in de vlucht. Dit jaar is het met een voorlopige 36e (Powless) en 57e (Higuita) plek een pak minder. Kleuren ze hun week toch nog met een knappe overwinning vandaag? . Higuita en Powless Met Higuita en Powless zitten de nummers 2 en 4 van het eindklassement van vorig jaar in de vlucht.

Dit jaar is het met een voorlopige 36e (Powless) en 57e (Higuita) plek een pak minder. Kleuren ze hun week toch nog met een knappe overwinning vandaag?

clock 12:50 12 uur 50. De kopgroep is boven op de Oberalppas. Nu volgt een langgerekte afdaling en daarna kunnen de renners wat bekomen van alle hectiek op een vlakker stuk. De slotklim komt er pas binnen ruim 100 kilometer aan. . De kopgroep is boven op de Oberalppas. Nu volgt een langgerekte afdaling en daarna kunnen de renners wat bekomen van alle hectiek op een vlakker stuk. De slotklim komt er pas binnen ruim 100 kilometer aan.

clock 12:43 12 uur 43. 19 leiders. Haller heeft de sprong gemaakt. Daardoor hebben we nu 19 leiders. Hier zijn ze nog eens: Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck) Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) Sergio Higuita en Marco Haller (Bora-Hansgrohe) Neilson Powless (EF Education) Stefan Küng (Groupama-FDJ) Rui Costa (Intermarché) Wout van Aert (Jumbo-Visma) Gorka Izagirre en Oier Lazkano (Movistar) Ewen Costiou (Arkéa Samsic) Matteo Sobrero en Christopher Juul-Jensen (Jayco Alula) Quinn Simmons (Trek-Segafredo) Marc Hirschi (Team UAE) Hugo Houle en Krists Neilands (Israel-Premier Tech) Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) Yannis Voisard (Tudor) . 19 leiders Haller heeft de sprong gemaakt. Daardoor hebben we nu 19 leiders. Hier zijn ze nog eens:

Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck) Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) Sergio Higuita en Marco Haller (Bora-Hansgrohe) Neilson Powless (EF Education) Stefan Küng (Groupama-FDJ) Rui Costa (Intermarché) Wout van Aert (Jumbo-Visma) Gorka Izagirre en Oier Lazkano (Movistar) Ewen Costiou (Arkéa Samsic) Matteo Sobrero en Christopher Juul-Jensen (Jayco Alula) Quinn Simmons (Trek-Segafredo) Marc Hirschi (Team UAE) Hugo Houle en Krists Neilands (Israel-Premier Tech) Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) Yannis Voisard (Tudor)

clock 12:39 12 uur 39. Van Aert rijdt vlotjes naar boven.

clock 12:38 12 uur 38. Nieuwe leider bergklassement. Eenkhoorn is daarstraks als 2e doorgekomen op de top van de Furkapas. Daardoor neemt hij virtueel de bergtrui over van Calmejane. Higuita bereikte als eerste de top, Van Aert was 3e. . Nieuwe leider bergklassement Eenkhoorn is daarstraks als 2e doorgekomen op de top van de Furkapas. Daardoor neemt hij virtueel de bergtrui over van Calmejane.

Higuita bereikte als eerste de top, Van Aert was 3e.

clock 12:35 12 uur 35. AG2R heeft zich op kop van het peloton gezet voor leider Felix Gall. De voorsprong van de kopgroep zakt tot net onder de 3 minuten. . AG2R heeft zich op kop van het peloton gezet voor leider Felix Gall. De voorsprong van de kopgroep zakt tot net onder de 3 minuten.

clock 12:27 Oberalppas. De tweede klim van de dag is er eentje van 1e categorie. De renners rijden tegen 5,6% de col van 10,7 km op. . 12 uur 27. mountain Oberalppas De tweede klim van de dag is er eentje van 1e categorie. De renners rijden tegen 5,6% de col van 10,7 km op.

clock 12:25 12 uur 25. Tegenaanval Haller. Marco Haller probeert nog tot bij zijn ploegmaat Higuita in de kop van de koers te komen. Hij rijdt nu op 50 seconden van de kopgroep, het peloton hangt op 3'30. . Tegenaanval Haller Marco Haller probeert nog tot bij zijn ploegmaat Higuita in de kop van de koers te komen. Hij rijdt nu op 50 seconden van de kopgroep, het peloton hangt op 3'30.

clock 12:23 12 uur 23. Team DSM heeft geen mannetje mee voorin en probeerde daarom het gat op de 18 leiders te dichten, maar geeft het nu toch op. Krijgt de vlucht eindelijk wat ruimte? . Team DSM heeft geen mannetje mee voorin en probeerde daarom het gat op de 18 leiders te dichten, maar geeft het nu toch op. Krijgt de vlucht eindelijk wat ruimte?

clock 12:17 12 uur 17. 1 minuut. De 18 leiders lopen nu zelfs weer uit! Een minuut voorsprong op het peloton. Binnen 8 kilometer wacht de Oberalppas hen op. . 1 minuut De 18 leiders lopen nu zelfs weer uit! Een minuut voorsprong op het peloton. Binnen 8 kilometer wacht de Oberalppas hen op.

clock 12:13 12 uur 13. Peloton in stukken. Geen seconde rust in deze koninginnenrit. In de afdaling van de Furkapas ontstaan nu breuken in het peloton. De kopgroep van 18 man, met Van Aert, Powless en Higuita, houdt wel nog steeds stand. . Peloton in stukken Geen seconde rust in deze koninginnenrit. In de afdaling van de Furkapas ontstaan nu breuken in het peloton.

De kopgroep van 18 man, met Van Aert, Powless en Higuita, houdt wel nog steeds stand.

clock 12:07 12 uur 07. Straks alles te herdoen? Van de grote groep blijven nog minder dan 20 renners over. Het peloton komt ook terug tot op 25 seconden. Krijgen we zo meteen een hergroepering? . Straks alles te herdoen? Van de grote groep blijven nog minder dan 20 renners over. Het peloton komt ook terug tot op 25 seconden. Krijgen we zo meteen een hergroepering?

clock 12:04 12 uur 04. De eerste beklimming van de dag ligt ondertussen achter de rug. Na de afdaling volgt meteen de Oberalppas. Dat is een col van 1e categorie. . De eerste beklimming van de dag ligt ondertussen achter de rug. Na de afdaling volgt meteen de Oberalppas. Dat is een col van 1e categorie.

clock 11:57 11 uur 57. Ook Lluis Mas zit weer in het peloton. . Ook Lluis Mas zit weer in het peloton.

clock 11:54 11 uur 54. Op 2 kilometer van de top wordt de situatie toch weer wat duidelijker. 32 renners vormen samen groep 1, Ferron, Rochas, Zukowsky en Calmejane zijn niet meer mee. . Op 2 kilometer van de top wordt de situatie toch weer wat duidelijker. 32 renners vormen samen groep 1, Ferron, Rochas, Zukowsky en Calmejane zijn niet meer mee.

clock 11:51 11 uur 51. 3 groepjes. Er zijn nu zelfs 3 groepjes ontstaan. Calmejane, Zukowsky en Rochas laten lopen in groep 2. . 3 groepjes Er zijn nu zelfs 3 groepjes ontstaan. Calmejane, Zukowsky en Rochas laten lopen in groep 2.

clock 11:50 11 uur 50. 20 en 16. Groep 1 bestaat momenteel uit 20 renners, groep 2 telt 16 man. Naast Van Aert zitten ook onder meer Powless, Hirschi en Küng helemaal vooraan. . 20 en 16 Groep 1 bestaat momenteel uit 20 renners, groep 2 telt 16 man.

Naast Van Aert zitten ook onder meer Powless, Hirschi en Küng helemaal vooraan.

clock 11:45 11 uur 45. Chaos. Een en al chaos in de openingsfase van deze etappe. Door een breuk in de kopgroep krijgen we nu 2 verschillende pakketjes renners. Van Aert zit in groep 1. . Chaos Een en al chaos in de openingsfase van deze etappe. Door een breuk in de kopgroep krijgen we nu 2 verschillende pakketjes renners.

Van Aert zit in groep 1.