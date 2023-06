LIVE: Groep van 36 man, met Van Aert, rijdt weg op eerste col in koninginnenrit

Geen 34, wel 36 renners in de vlucht van de dag. Ook bergkoning Calmejane en Neilson Powless zijn aanwezig. In het peloton maken ze zich al zorgen en verkleinen ze het gat tot 30".

11 uur 37. Geen 34, wel 36 renners in de vlucht van de dag. Ook bergkoning Calmejane en Neilson Powless zijn aanwezig. In het peloton maken ze zich al zorgen en verkleinen ze het gat tot 30". .

11 uur 31. De 2 avonturiers zijn terug gegrepen door de groep met Van Aert. We krijgen nu dus een kopgroep van 34 man. Het peloton hangt op iets minder dan een minuut. .

11 uur 28. Nieuwe aanval. 2 renners voelen zich blijkbaar niet comfortabel in de grote groep en gaan ervandoor. Het zijn Rochas en Voisard. .

Furkapas. De eerste col van de dag is daar al. De Furkapas, een klim van de buitencategorie, is 16,5 km lang en stijgt gemiddeld aan 6,4%. . 11 uur 18.

11 uur 08. Grote groep vluchters. Groep 1 is een pak van 30 renners. Op 15 seconden volgt Kwiatkowski, op 25 seconden Reichenbach. Het peloton hangt op een grote halve minuut van de ruime kopgroep. .

11 uur 05. Dan toch wat animo. Eerst wordt een breukje gemeld in het peloton, daarna ook een aanval. Het is wachten op de namen van de vluchters. .

10 uur 58. Poging Van Aert! Van Aert is de eerste die iets onderneemt vandaag. Heeft hij zijn zinnen gezet op een spectaculaire overwinning of wil hij gewoon graag de punten voor het sprintklassement oprapen? .

clock 10:48

2 man minder bij UAE. Team UAE moet het vandaag zonder Jay Vine en George Bennett doen. Vine haalde de finishlijn gisteren niet door een val, Bennett had nog te veel last van zijn smak in rit 2. . 10 uur 48.