Opnieuw aankomst bergop in Zwitserland, maakt Evenepoel tijdverlies van gisteren goed?

Dat is toch een serieuze streep door de rekening van Lutsenko. Hij moet een van de speerpunten worden voor de Tour bij de Kazachse formatie, maar ziet zijn voorbereiding nu in het water vallen.

Zieken bij Astana. Geen Lutsenko en Pronskiy meer aan de start vandaag. Beide Astana-mannen verlaten de Ronde van Zwitserland door ziekte. Dat is toch een serieuze streep door de rekening van Lutsenko. Hij moet een van de speerpunten worden voor de Tour bij de Kazachse formatie, maar ziet zijn voorbereiding nu in het water vallen. . 11 uur 52.

Na de afdaling volgt een col van 3e categorie, waarop de renners hun benen warmdraaien voor de langste klim van deze achtdaagse. De klim naar Dorben is een tweetrapsraket met een kleine afdaling in het midden.

In de eerste 80 kilometer zullen weinig vernoemenswaardige feiten voorvallen. De aanloop naar het zware slot is zo vlak als maar kan.

10 uur 53. Parcours. In de eerste 80 kilometer zullen weinig vernoemenswaardige feiten voorvallen. De aanloop naar het zware slot is zo vlak als maar kan. Op zo'n 70 kilometer van de streep beginnen de renners dan aan de Crans-Montana. De klim zal bij de volgers van de voorbije Giro zeker een belletje doen rinkelen. Op dag 13 reed Rubio er naar de zege na een kat-en-muisspel tussen Pinot en Cepeda. Na de afdaling volgt een col van 3e categorie, waarop de renners hun benen warmdraaien voor de langste klim van deze achtdaagse. De klim naar Dorben is een tweetrapsraket met een kleine afdaling in het midden. De finish ligt niet aan de top, maar wel op een knikje van 1 kilometer aan 5%, na een korte afdaling. .

clock 10:48

10 uur 48. Evenepoel leek gisteren even op weg naar de etappezege en de leiderstrui, maar kwam zichzelf tegen in de slotkilometers. Een sterke Mattias Skjelmose had wel nog genoeg jus in de benen om van zijn medevluchters weg te springen en de leidersplek in het algemene klassement over te nemen. Kan de Belg de rollen terug omdraaien vandaag? .