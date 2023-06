LIVE: Mäder springt vanuit peloton naar kopgroep van 10, renners bezig aan eerste van 3 cols

Morgen is er weer een zware bergrit. Ik hoop dat ze mij toch een beetje sparen vandaag.

14 uur 35. Morgen is er weer een zware bergrit. Ik hoop dat ze mij toch een beetje sparen vandaag. Mattias Skjelmose.

14 uur 30. In het peloton neemt Team UAE het werk op zich. Juan Ayuso, 3e in de stand, zal zich dus wel goed voelen vandaag. .

14 uur 26. Kopgroep van 11? Mäder loopt snel in op het tiental. Hij hangt op een grote halve minuut. Binnenkort zijn ze met genoeg voor een partijtje voetbal dus voorin. .

14 uur 16. Mäder. In de achtergrond versnelt Gino Mäder uit het peloton. Heeft hij grootse plannen vandaag? .

Crans-Montana. Enkele weken geleden was de Zwitserse col nog het decor voor de 13e etappe van de Giro, nu staat hij op het menu van de Ronde van Zwitserland. Al beklimmen de renners hem deze keer wel van een andere kant. De klim is 14,6 km lang en loopt omhoog met een gemiddelde van 6,7%. . 14 uur 15.

14 uur 07. We zijn over halfweg koers. De kopgroep ziet de Crans-Montana al opdoemen. Wil Calmejane net als gisteren de bergpunten oprapen? Er liggen er 12 te wachten op de top. .

13 uur 40. Ze zijn vertrokken! Oef! Dan toch een groepje dat is weggeraakt. De renners in het peloton kunnen wat bekomen van het verschroeiende tempo van het eerste uur. Daarin werd maar liefst 53,7 kilometer afgelegd! .

13 uur 06. Het gevecht om een plekje in de vroege vlucht blijft maar duren. Na 20 kilometer is er nog steeds geen groepje vertrokken. Rekenen heel wat renners erop dat de ontsnapping het uitzingt tot het einde vandaag? .

12 uur 52. Het regent aanvallen in de openingsfase, maar momenteel is er nog niemand in geslaagd om weg te glippen. .