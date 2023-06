LIVE: Is eerste aankomst bergop in Zwitserland kolfje naar de hand van Evenepoel?

clock 14:33 14 uur 33. Calmejane. Lilian Calmejane is met voorsprong de meest gedecoreerde renner voorin. De Fransman heeft onder meer etappes in de Tour en de Vuelta en eindwinst in de Ster van Bessèges op zijn naam staan. De laatste jaren is het wel een pak minder. . Calmejane Lilian Calmejane is met voorsprong de meest gedecoreerde renner voorin. De Fransman heeft onder meer etappes in de Tour en de Vuelta en eindwinst in de Ster van Bessèges op zijn naam staan. De laatste jaren is het wel een pak minder.

clock 14:25 14 uur 25. 3'30. De voorgift van de 4 vluchters groeit tot 3'30. Deze koerssituatie zien we waarschijnlijk nog een hele poos.

clock 14:23 14 uur 23. Als mijn benen goed aanvoelen, probeer ik vandaag om mijn voorsprong in het klassement nog wat te vergroten. Remco Evenepoel.

clock 14:15 14 uur 15. Bergtrui. Zukowsky rijdt vandaag al rond in de rode bergtrui, maar wil die duidelijk nog wat langer in zijn bezit houden.

Momenteel heeft de Canadees 9 punten in het bergklassement. Als hij straks op de Col des Mosses als eerste bovenkomt, doet hij er 12 bij. De kans dat hij ook op de tweede en laatste col van de dag punten raapt, is niet bijster groot.

clock 14:08 14 uur 08. Bijna 3 minuten. De vier vluchters krijgen ondertussen al bijna 3 minuten van het peloton. Groupama-FDJ zet een mannetje op kop om de gele trui van Küng te beschermen.

clock 14:04 14 uur 04. Rustige aanloop. De 2 cols van 1e categorie liggen allebei in de laatste 50 kilometer van het parcours. De renners krijgen dus een rustige aanloop naar de zware finale.

clock 14:00 14 uur . De 4 namen. De vier mannen lijken definitief vertrokken voor een dagje op kop. Hier nog eens de namen: Lilian Calmejane (Intermarché) Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling) Paul Ourselin (TotalEnergies) Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling)

clock 13:55 13 uur 55. 50 seconden. In een mum van tijd heeft het kwartet 50 seconden voorsprong bij mekaar gefietst.

clock 13:52 13 uur 52. Vier renners vertrokken. Op de eerste oplopende stroken van de dag vertrekt nu toch een groepje van 4. Bergkoning Zukowsky is er opnieuw bij, samen met Calmejane, Ourselin en Kamp.

clock 13:49 13 uur 49. Het duurt een stukje langer dan gisteren voor een succesvolle ontsnapping tot stand komt. Toen was het na honderd meter al prijs, nu leveren de eerste kilometers niets op.

clock 13:44 13 uur 44. Nu ook voor echt. De jurywagen versnelt, we zijn vertrokken voor etappe 3.

clock 13:40 13 uur 40. Startschot! 160 renners trekken zich in Tafers op gang voor 1,5 kilometer neutralisatie.

clock 13:26 13 uur 26. Ik doe er vandaag alles aan om de gele trui te behouden. Ik kan goed zijn op lange beklimmingen. Stefan Küng.

clock 12:53 Bij de valpartij in de etappe van gisteren brak Gianluca Brambilla zijn sleutelbeen. De Italiaan is tot dusver de enige renner die deze Ronde van Zwitserland moest verlaten. 12 uur 53.

clock 11:19 11 uur 19. Klassement. De tijdrit van zondag heeft al voor wat tijdsverschillen in het klassement gezorgd.

Evenepoel staat op 5 seconden van leider Küng, zijn dichtste achtervolgers bij de klassementsmannen, Skjelmose en Ayuso, volgen op 14 en 20 seconden van de Belg.

Bardet moet al 34 seconden goedmaken op Evenepoel, Powless zelfs 41.

clock 10:59 10 uur 59. Vooral het pittige einde moet voor spektakel zorgen.

clock 10:50 10 uur 50. Bergetappe. Na een tijdrit en een etappe voor de snelle mannen staat op dag 3 klimwerk gepland.

De renners vertrekken in het westen van Zwitserland voor een tocht van 143,8 kilometer. De eerste 90 zorgen hoogstwaarschijnlijk voor weinig spektakel, maar in de laatste 50 kilometer krijgen we de gouden kilometer en 2 bergen van 1e categorie.

De Col des Mosses (13,5 km aan 4,1%) en de klim naar Villars-sur-Ollon (10,7 km aan 7,8%) moeten het klassement op zijn kop zetten.

