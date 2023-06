LIVE: Peloton houdt vluchters binnen schot, zorgt laatste klimmetje voor vuurwerk?

Fase per fase

clock 16:13 16 uur 13. De vluchters zijn er bijna aan voor de moeite.

clock 16:12 16 uur 12. Binnen een kleine 20 kilometer krijgen we het laatste klimmetje van de dag. Zal de Oberarig als springplank gebruikt worden of krijgen we een grote groep aan de top? . Binnen een kleine 20 kilometer krijgen we het laatste klimmetje van de dag. Zal de Oberarig als springplank gebruikt worden of krijgen we een grote groep aan de top?

clock 16:07 16 uur 07. Ik heb een hele sterke ploeg bij mij. Ik verwacht er veel van. Tim Merlier. Ik heb een hele sterke ploeg bij mij. Ik verwacht er veel van. Tim Merlier

clock 16:06 16 uur 06. Het leidersduo, Schär en Zukowsky, fietst nog slechts 1'20 voor het peloton uit. Eens de vluchters gegrepen zijn, zal de nervositeit waarschijnlijk serieus toenemen in het pak. . Het leidersduo, Schär en Zukowsky, fietst nog slechts 1'20 voor het peloton uit. Eens de vluchters gegrepen zijn, zal de nervositeit waarschijnlijk serieus toenemen in het pak.

clock 16:03 16 uur 03. Ondertussen passeert het peloton ook een eerste keer aan de finishlijn. De sprinters geven hun ogen de kost om voorbereid te zijn voor zo meteen. . Ondertussen passeert het peloton ook een eerste keer aan de finishlijn. De sprinters geven hun ogen de kost om voorbereid te zijn voor zo meteen.

clock 15:57 15 uur 57. Evenepoel pakt seconde! In het peloton wordt er wel nog gespurt. Bij de eerste sprint kaapt Mauro Schmid de derde plek nog weg voor de neus van Van Aert, Evenepoel pakt de extra seconde bij sprint 2. . Evenepoel pakt seconde! In het peloton wordt er wel nog gespurt. Bij de eerste sprint kaapt Mauro Schmid de derde plek nog weg voor de neus van Van Aert, Evenepoel pakt de extra seconde bij sprint 2.

clock 15:57 15 uur 57. Gouden kilometer. De 2 bonificatiesprints komen op naam van Schär. Geen wijzigingen in de top van het klassement dus. . Gouden kilometer De 2 bonificatiesprints komen op naam van Schär. Geen wijzigingen in de top van het klassement dus.

clock 15:53 15 uur 53. Kans voor Sagan? Peter Sagan was doorheen zijn carrière altijd goed voor ritoverwinningen in de Ronde van Zwitserland. Bij zijn laatste 10 deelnames won hij telkens minstens 1 rit. Kan hij daar vandaag tegen de verwachtingen in 11 op een rij van maken? . Kans voor Sagan? Peter Sagan was doorheen zijn carrière altijd goed voor ritoverwinningen in de Ronde van Zwitserland. Bij zijn laatste 10 deelnames won hij telkens minstens 1 rit. Kan hij daar vandaag tegen de verwachtingen in 11 op een rij van maken?

clock 15:47 15 uur 47. Ook de leider beleeft een kalme rit.

clock 15:47 15 uur 47. Merlier en Démare zijn in een massasprint toch de grootste favorieten. Wout van Aert. Merlier en Démare zijn in een massasprint toch de grootste favorieten. Wout van Aert

clock 15:41 15 uur 41. 2'30. Nog steeds controle vanuit het peloton. Op 65 kilometer van de streep hebben Schär en Zukowsky nog 2'30 over. Alpecin-Deceuninck en Soudal-Quick Step hebben een mannetje op kop van het pak gezet. . 2'30 Nog steeds controle vanuit het peloton. Op 65 kilometer van de streep hebben Schär en Zukowsky nog 2'30 over. Alpecin-Deceuninck en Soudal-Quick Step hebben een mannetje op kop van het pak gezet.

clock 15:39 15 uur 39. Rustig dagje voor Evenepoel in de buik van het peloton.

clock 15:32 15 uur 32. In de volgende 10 kilometer krijgen de renners oplopende wegen voorgeschoteld. Daarna volgt een stukje bergaf richting de dubbele tussensprint in Neuenkirch. . In de volgende 10 kilometer krijgen de renners oplopende wegen voorgeschoteld. Daarna volgt een stukje bergaf richting de dubbele tussensprint in Neuenkirch.

clock 15:27 15 uur 27. Outsiders. Met Pidcock, Arndt, Mayrhofer, Theuns, Venturini en Aranburu fietst overigens nog heel wat snel volk mee vandaag. Kan een van hen de echte rassprinters verrassen? . Outsiders Met Pidcock, Arndt, Mayrhofer, Theuns, Venturini en Aranburu fietst overigens nog heel wat snel volk mee vandaag. Kan een van hen de echte rassprinters verrassen?

clock 15:23 15 uur 23. Ondertussen is het gat weer wat gegroeid naar 3'25, maar een veel grotere voorsprong zullen Schär en Zukowsky waarschijnlijk niet meer bij elkaar fietsen. . Ondertussen is het gat weer wat gegroeid naar 3'25, maar een veel grotere voorsprong zullen Schär en Zukowsky waarschijnlijk niet meer bij elkaar fietsen.

clock 15:20 15 uur 20. Sprinters. Nu we toch wat tijd hebben, zetten we de sprinters even op een rijtje. Wie doet straks een gooi naar de etappezege? Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Bryan Coquard (Cofidis) Arnaud Démare (FDJ) Wout van Aert (Jumbo-Visma) Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) Biniam Girmay (Intermarché) Daniel McLay (Arkéa Samsic) Peter Sagan (TotalEnergies) . Sprinters Nu we toch wat tijd hebben, zetten we de sprinters even op een rijtje. Wie doet straks een gooi naar de etappezege?

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Bryan Coquard (Cofidis) Arnaud Démare (FDJ) Wout van Aert (Jumbo-Visma) Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) Biniam Girmay (Intermarché) Daniel McLay (Arkéa Samsic) Peter Sagan (TotalEnergies)

clock 15:12 15 uur 12. De renners zijn ondertussen over halfweg koers. Nog een grote 80 kilometer te gaan in deze 2e etappe. . De renners zijn ondertussen over halfweg koers. Nog een grote 80 kilometer te gaan in deze 2e etappe.

clock 15:09 Als we Van Aert mogen geloven, krijgen we straks een massasprint:. 15 uur 09. Als we Van Aert mogen geloven, krijgen we straks een massasprint:

clock 15:01 15 uur 01. Onder de 3 minuten. Voor het eerst duikt de voorsprong van Schär en Zukowsky weer onder de 3 minuten. In het peloton willen ze duidelijk geen risico's nemen. . Onder de 3 minuten Voor het eerst duikt de voorsprong van Schär en Zukowsky weer onder de 3 minuten. In het peloton willen ze duidelijk geen risico's nemen.