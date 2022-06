Afsluitende tijdrit in Zwitserland: duel tussen Evenepoel (15.26 u) en Küng (15.38 u)?

clock 13:36 13 uur 36. Intussen is ook de slotetappe in de Baloise Belgium Tour van start gegaan. U kan de strijd om de ritzege en het eindklassement live volgen op Eén vanaf 14.45 u. . Intussen is ook de slotetappe in de Baloise Belgium Tour van start gegaan. U kan de strijd om de ritzege en het eindklassement live volgen op Eén vanaf 14.45 u.

clock 13:26 13 uur 26. Van 153 naar 81. Het aantal renners in deze Ronde van Zwitserland is bijna gehalveerd na de coronagolf. Onder meer Aleksandr Vlasov, Peter Sagan en Tom Pidcock moesten er de brui aan geven na een positieve test. . Van 153 naar 81. Het aantal renners in deze Ronde van Zwitserland is bijna gehalveerd na de coronagolf. Onder meer Aleksandr Vlasov, Peter Sagan en Tom Pidcock moesten er de brui aan geven na een positieve test.

clock 13:18 13 uur 18. vrouwenwielrennen BikeExchange-vrouwen verpletteren de tegenstand in tijdrit Ronde van Zwitserland

De laatste in het klassement begint er straks als eerste aan. Lorrenzo Manzin (TotalEnergies) mag om 14u10 de spits afbijten. Toch is het niet zeker dat hij ook de eerste aan de meet is. Met thuisrijder Tom Bohli (Cofidis) start er een specialist slechts 2 minuten achter hem.



Toch is het niet zeker dat hij ook de eerste aan de meet is. Met thuisrijder Tom Bohli (Cofidis) start er een specialist slechts 2 minuten achter hem.

clock 13:02 13 uur 02. Bloedheet. De hitte die ons land gisteren teisterde, is verplaatst naar het oosten. In Vaduz, waar de tijdrit vandaag plaatsvindt stijgt het kwik tot 36 graden. Geen ideale temperaturen om voluit te gaan in een tijdrit. . Bloedheet De hitte die ons land gisteren teisterde, is verplaatst naar het oosten. In Vaduz, waar de tijdrit vandaag plaatsvindt stijgt het kwik tot 36 graden. Geen ideale temperaturen om voluit te gaan in een tijdrit.

Sagan opnieuw positief. Peter Sagan test opnieuw positief op het coronavirus, al voor de derde keer. De Slovaak zal niet van start gaan in de slottijdrit maar voelt zich naar eigen zeggen goed. "Ik heb geen symptomen en voel me goed, maar ik moet deze wedstrijd verlaten. Bedankt voor jullie steun en ik hou jullie op de hoogte." De drievoudige wereldkampioen leek op de weg terug en won zelfs een etappe in deze Ronde van Zwitserland. Of er gevolgen zijn voor de Tour (die start op 1 juli), is nog niet duidelijk.



De drievoudige wereldkampioen leek op de weg terug en won zelfs een etappe in deze Ronde van Zwitserland. Of er gevolgen zijn voor de Tour (die start op 1 juli), is nog niet duidelijk.

clock 10:45 10 uur 45. Thuisrijder Stefan Küng heeft nu ook leren klimmen en staat zowaar 7e in de stand, al zijn natuurlijk flink wat toppers al naar huis vertrokken door de corona-uitbraak. Europees kampioen Küng is wellicht de topfavoriet en laat zijn kuiten vanaf 15.38 u knallen. Remco Evenepoel klopte Küng in de Algarve (58" op 32,2 km) en mag zich vanaf 15.26 u uitleven. . Thuisrijder Stefan Küng heeft nu ook leren klimmen en staat zowaar 7e in de stand, al zijn natuurlijk flink wat toppers al naar huis vertrokken door de corona-uitbraak. Europees kampioen Küng is wellicht de topfavoriet en laat zijn kuiten vanaf 15.38 u knallen. Remco Evenepoel klopte Küng in de Algarve (58" op 32,2 km) en mag zich vanaf 15.26 u uitleven.

clock 10:45 10 uur 45. Ik denk dat Stefan Küng iets meer kans maakt dan ik, maar ik heb hem dit seizoen al eens geklopt en dat zal ik in mijn hoofd steken. . Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik denk dat Stefan Küng iets meer kans maakt dan ik, maar ik heb hem dit seizoen al eens geklopt en dat zal ik in mijn hoofd steken. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl)