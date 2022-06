LIVE: Uitgedund peloton probeert ruime kopgroep binnen schot te houden

Pinot spuit zijn hele bidon leeg over zijn hoofd. Het is snikheet, ook in de Zwitserse bergen.

Het verschil is al een poosje stabiel. Als het rond de vier minuten blijft schommelen, kunnen de vluchters onder elkaar uitmaken wie wint in Malbun.

Het lijkt erop dat we alles opsparen voor een spetterende slotklim. De koerssituatie is sinds de Lukmanierpass amper gewijzigd.

Na Flims volgen we hetzelfde stramien als na de Lukmanierpass: de kopgroep verliest terrein op het peloton, waar Israel en Ineos al het werk opknappen. De volgende hindernis volgt over ongeveer twintig kilometer.

Via Nova. Michael Matthews zit in deze groep om zijn zwarte puntentrui veilig te stellen. Hij vergroot zijn krappe voorsprong op Leknessund, en straks volgt er nog een tussensprint. . 14 uur 42.

De tijd die de kopgroep bergop heeft gepakt, is alweer verdampt in de Zwitserse hitte.

De klim naar Flims is een tussendoortje. 5,2 km aan 5,6%, dat boezemt niet veel angst in.

4'30". Als er op de Lukmanierpass even vrees was voor een heuse omwenteling in het klassement, is die nu verdwenen. Burgaudeau is zijn virtuele gele trui kwijt. De ritoverwinning is het hoogst haalbare voor de vluchters. . 14 uur 04.