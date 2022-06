LIVE: Slaan de klimmers hun slag in de bergrit naar Malbun?

Fase per fase

clock 12:28 12 uur 28. De verstandhouding voorin is voorlopig erg goed. . De verstandhouding voorin is voorlopig erg goed.

clock 12:26 Malbun is zware kost, als we Van Den Spiegel mogen geloven. 12 uur 26. Malbun is zware kost, als we Van Den Spiegel mogen geloven.

clock 12:25 12 uur 25. Zit er een aardverschuiving aan te komen? Daarvoor is het misschien nog vroeg dag, maar het verschil klimt al boven de drie minuten. Burgaudeau is op 4'36" de best geklasseerde vluchter, Pinot staat op 6'20". Kan het uitgedunde peloton deze koers onder controle houden? . Zit er een aardverschuiving aan te komen? Daarvoor is het misschien nog vroeg dag, maar het verschil klimt al boven de drie minuten. Burgaudeau is op 4'36" de best geklasseerde vluchter, Pinot staat op 6'20". Kan het uitgedunde peloton deze koers onder controle houden?

clock 12:18 2'25". Bijna een kwart van het hele veld zit in de ontsnapping. Israel - Premier Tech probeert in dienst van Fuglsang het gat binnen de perken te houden. . 12 uur 18. time difference 2'25" Bijna een kwart van het hele veld zit in de ontsnapping. Israel - Premier Tech probeert in dienst van Fuglsang het gat binnen de perken te houden.

clock 12:08 12 uur 08. Negentien vluchters. Dit zijn ze: Berthet, Champoussin en Prodhomme (AG2R-Citroën), Loetsenko en Moscon (Astana), Bauer en Matthews (Bike Exchange), Izagirre (Cofidis), Askey en Pinot (Groupama-FDJ), Moniquet (Lotto-Soudal), Oliveira en Rodriguez (Movistar), Masnada en Van Wilder (Quick-Step - Alpha Vinyl), Mannion (Human Powered Health), Burgaudeau en Ourselin (Total Energies) en Voisard (Zwitserland). . Negentien vluchters Dit zijn ze: Berthet, Champoussin en Prodhomme (AG2R-Citroën), Loetsenko en Moscon (Astana), Bauer en Matthews (Bike Exchange), Izagirre (Cofidis), Askey en Pinot (Groupama-FDJ), Moniquet (Lotto-Soudal), Oliveira en Rodriguez (Movistar), Masnada en Van Wilder (Quick-Step - Alpha Vinyl), Mannion (Human Powered Health), Burgaudeau en Ourselin (Total Energies) en Voisard (Zwitserland).

clock 12:06 12 uur 06. Ondertussen zou de kopgroep nog wat versterking gekregen hebben. We wachten tot de situatie stabiel wordt om u de namen te geven. . Ondertussen zou de kopgroep nog wat versterking gekregen hebben. We wachten tot de situatie stabiel wordt om u de namen te geven.

clock 12:00 12 uur . Masnada moeit zich. Masnada speelde, net als Champoussin, gisteren een hoofdrol die niet werd beloond met een prijs. Ook de Italiaan probeert het vandaag gewoon opnieuw. . Masnada moeit zich Masnada speelde, net als Champoussin, gisteren een hoofdrol die niet werd beloond met een prijs. Ook de Italiaan probeert het vandaag gewoon opnieuw.

clock 11:59 11 uur 59. Drie vluchters worden er veertien. Er komen een paar steile stroken aan en daar zal wellicht duidelijk worden of het peloton laat begaan. . Drie vluchters worden er veertien. Er komen een paar steile stroken aan en daar zal wellicht duidelijk worden of het peloton laat begaan.

clock 11:56 11 uur 56. Champoussin, Oliveira en Planckaert kunnen nog geen groot gat slaan. Een ruime achtervolgende groep vormt zich en ook in het peloton is er nog volk dat mee wil. . Champoussin, Oliveira en Planckaert kunnen nog geen groot gat slaan. Een ruime achtervolgende groep vormt zich en ook in het peloton is er nog volk dat mee wil.

clock 11:51 11 uur 51. Champoussin gaat. Clément Champoussin, gisteren nipt tweede, versnelt. Hij lokt Nelson Oliveira en Baptiste Planckaert mee. . Champoussin gaat Clément Champoussin, gisteren nipt tweede, versnelt. Hij lokt Nelson Oliveira en Baptiste Planckaert mee.

clock 11:48 11 uur 48. Geen gebrek aan aanvalspogingen, maar ze dragen niet ver. . Geen gebrek aan aanvalspogingen, maar ze dragen niet ver.

clock 11:43 11 uur 43. De weg begint te stijgen. De Lukmanierpass is officieel 18 km lang, maar in totaal gaat het meer dan dubbel zo lang bergop naar de top. Die ligt op 1920 m hoogte. . De weg begint te stijgen. De Lukmanierpass is officieel 18 km lang, maar in totaal gaat het meer dan dubbel zo lang bergop naar de top. Die ligt op 1920 m hoogte.

clock 11:41 11 uur 41. Een elftal met Philippe Gilbert en Thibaut Pinot fietst een gaatje bij elkaar, maar wordt snel weer ingerekend. . Een elftal met Philippe Gilbert en Thibaut Pinot fietst een gaatje bij elkaar, maar wordt snel weer ingerekend.

clock 11:37 58 km/h. Zo snel zoeft het peloton door deze etappe. . 11 uur 37. average speed 58 km/h Zo snel zoeft het peloton door deze etappe.

clock 11:31 Flikt Andreas Kron het vandaag opnieuw? 11 uur 31. Flikt Andreas Kron het vandaag opnieuw?

clock 11:26 11 uur 26. De afdaling vanuit Ambri is niet technisch genoeg om voor verschillen te zorgen. Vermoedelijk ontstaat er pas op de flanken van de Lukmanierpass een vlucht. . De afdaling vanuit Ambri is niet technisch genoeg om voor verschillen te zorgen. Vermoedelijk ontstaat er pas op de flanken van de Lukmanierpass een vlucht.

clock 11:21 11 uur 21. Het gaat rap in de afzink en niemand raakt weg. . Het gaat rap in de afzink en niemand raakt weg.

clock 11:16 Exit Armée. Volgens de organisatie is ook Sander Armée niet aan de start verschenen. Waarom onze landgenoot heeft opgegeven, is niet bekend. Er blijven nu nog 84 renners over. . 11 uur 16. give up Exit Armée Volgens de organisatie is ook Sander Armée niet aan de start verschenen. Waarom onze landgenoot heeft opgegeven, is niet bekend. Er blijven nu nog 84 renners over.

clock 11:12 11 uur 12 match begonnen start time Start! We zijn vertrokken voor 194,6 km van Ambri naar Malbun. Grofweg de eerste dertig kilometer gaan bergaf naar de voet van de Lukmanierpass. Daar begint het klimwerk.