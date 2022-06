LIVE: Masnada en Denz strijden om ritzege, wat doet peloton op loodzware slotklim?

Fase per fase

clock 16:39 16 uur 39.

clock 16:36 16 uur 36. De laatste 2 à 3 kilometer van de klim zijn iets doenbaarder. Wie iets wil proberen, wacht dus best ook niet te lang. . De laatste 2 à 3 kilometer van de klim zijn iets doenbaarder. Wie iets wil proberen, wacht dus best ook niet te lang.

clock 16:32 16 uur 32. Zoals vaker zorgt de zwaarte van de klim voor een afschrikeffect. De favorieten wachten tot de laatste kilometers om iets te proberen. Vooraan gaat het tussen Denz en Masnada om de ritzege. . Zoals vaker zorgt de zwaarte van de klim voor een afschrikeffect. De favorieten wachten tot de laatste kilometers om iets te proberen. Vooraan gaat het tussen Denz en Masnada om de ritzege.

clock 16:29 16 uur 29. In het peloton bepaalt Neilands het tempo, maar erg hoog is dat niet. Ze naderen voorlopig niet op de kopgroep en alle overgebleven favorieten hangen er nog aan. Ook de zware Kung is nog aanwezig. . In het peloton bepaalt Neilands het tempo, maar erg hoog is dat niet. Ze naderen voorlopig niet op de kopgroep en alle overgebleven favorieten hangen er nog aan. Ook de zware Kung is nog aanwezig.

clock 16:27 16 uur 27. Masnada en Denz komen niet overeen. Masnada is misnoegd. Hij dwingt Denz de kop op. Die is dan weer niet te spreken over de vele aanvallen van de Italiaan. . Masnada en Denz komen niet overeen Masnada is misnoegd. Hij dwingt Denz de kop op. Die is dan weer niet te spreken over de vele aanvallen van de Italiaan.

clock 16:26 16 uur 26. De vraag is wat Loetsenko van plan is. De koplopers zijn buiten schot en in het klassement heeft de Kazach al meer dan 10 minuten achterstand op Fuglsang. . De vraag is wat Loetsenko van plan is. De koplopers zijn buiten schot en in het klassement heeft de Kazach al meer dan 10 minuten achterstand op Fuglsang.

clock 16:24 16 uur 24. Aanval Loetsenko. Loetsenko kiest het hazenpad. Het voorbereidend werk van Astana was wat chaotisch, maar nu gaat hun kopman er toch vandoor. . Aanval Loetsenko Loetsenko kiest het hazenpad. Het voorbereidend werk van Astana was wat chaotisch, maar nu gaat hun kopman er toch vandoor.

clock 16:22 16 uur 22. Evenepoel zit in het wiel van Fuglsang. Dat is toch een beter signaal dan toen hij gisteren al vroeg naar het midden van het peloton uitzakte. . Evenepoel zit in het wiel van Fuglsang. Dat is toch een beter signaal dan toen hij gisteren al vroeg naar het midden van het peloton uitzakte.

clock 16:22 16 uur 22. Simmons is volledig stilgevallen. Ook Herrada en Champoussin rijden hem voorbij. . Simmons is volledig stilgevallen. Ook Herrada en Champoussin rijden hem voorbij.

clock 16:21 Ijszakjes zijn noodzakelijk goed in deze Ronde van Zwitserland. 16 uur 21. Ijszakjes zijn noodzakelijk goed in deze Ronde van Zwitserland.

clock 16:17 16 uur 17. Nieuwe versnelling nekt Simmons. Een nieuwe versnelling van Masnada is er te veel aan voor Simmons. Denz blijft wel vastgekluisterd aan het wiel van de Italiaan. . Nieuwe versnelling nekt Simmons Een nieuwe versnelling van Masnada is er te veel aan voor Simmons. Denz blijft wel vastgekluisterd aan het wiel van de Italiaan.

clock 16:16 16 uur 16. In de achtergrond proberen Champoussin en Herrada op hun eigen tempo terug te keren. . In de achtergrond proberen Champoussin en Herrada op hun eigen tempo terug te keren.

clock 16:15 5'30". Op 12 kilometer van de streep heeft het koptrio nog 5'30" voorgift op het peloton. De ritzege is normaal gezien voor een van deze drie jongens. . 16 uur 15. time difference 5'30" Op 12 kilometer van de streep heeft het koptrio nog 5'30" voorgift op het peloton. De ritzege is normaal gezien voor een van deze drie jongens.

clock 16:15 Evenepoel in het spoor van leider Fuglsang. 16 uur 15. Evenepoel in het spoor van leider Fuglsang.

clock 16:13 16 uur 13. Nico Denz giet een heel flesje water over zijn hoofd. Het blijft snikheet in Zwitserland. . Nico Denz giet een heel flesje water over zijn hoofd. Het blijft snikheet in Zwitserland.

clock 16:10 16 uur 10. Het peloton bestaat nog uit een 25-tal renners. Van Baarle maakt tempo. Evenepoel komt even piepen. . Het peloton bestaat nog uit een 25-tal renners. Van Baarle maakt tempo. Evenepoel komt even piepen.

clock 16:09 16 uur 09. Masnada met een nieuwe prik. Masnada prikt opnieuw. Simmons en Denz kunnen op het nippertje volgen. . Masnada met een nieuwe prik Masnada prikt opnieuw. Simmons en Denz kunnen op het nippertje volgen.

clock 16:06 16 uur 06. Het peloton is er nu ook aan begonnen. Ineos op kop. We zien ook nog steeds een grimassende Tim Declercq rijden in het compacte peloton. . Het peloton is er nu ook aan begonnen. Ineos op kop. We zien ook nog steeds een grimassende Tim Declercq rijden in het compacte peloton.

clock 16:04 16 uur 04. Pacher kan het strakke tempo van Masnada niet volgen. Nog drie leiders blijven over. . Pacher kan het strakke tempo van Masnada niet volgen. Nog drie leiders blijven over.