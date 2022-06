LIVE: Kopgroep van 12 (met Van Moer) duikt hooggebergte in, kan sterk uitgedund peloton controleren?

clock 14:29 14 uur 29. De sprinters laten nu toch lopen in het peloton. We zien Sagan en Kristoff afhaken. . De sprinters laten nu toch lopen in het peloton. We zien Sagan en Kristoff afhaken.

clock 14:29 14 uur 29. Astana neemt over. Aleksej Loetsenko heeft zijn mannen naar voor gestuurd. Zij nemen het over van Israel. De Kazak voelt zich blijkbaar in zijn sas op deze hoogtes.

clock 14:25 14 uur 25. Het peloton in het hooggebergte.

clock 14:20 14 uur 20. Het peloton oogt erg compact, maar is wel nog vrij compleet. Ook Peter Sagan zit nog in het pak verscholen.

clock 14:19 Opgave Serrano. Gonzalo Serrano van Movistar is de volgende in het rijtje met opgevers. 14 uur 19.

clock 14:14 Tijdsverschil. Ook Thalmann heeft het moeilijk op de Nufenenpass. De kopgroep loopt verder uit naar 6'37". 14 uur 14.

clock 14:11 14 uur 11. Masnada is opnieuw ingerekend door de overige 10 vluchters. Nog 6 kilometer tot de top.

clock 14:03 14 uur 03. Masnada met een eerste versnelling. Masnada zorgt voor een eerste versnelling in de kopgroep. Smith moet daardoor lossen.

clock 13:56 13 uur 56. Halfweg de klim bedraagt het gat meer dan 6 minuten. De koplopers zitten nu op een iets steiler gedeelte.

clock 13:52 13 uur 52. Qua palmares steekt Michael Matthews ver boven zijn medevluchters uit. Hij heeft al 38 profoverwinningen op zijn naam staan. Zijn dichtste belager is Andreas Pasqualon. De Italiaan telt 9 profzeges.

clock 13:50 Boaro stapt eruit door knieblessure. Manuele Boaro is in de wagen gestapt. Hij geraakte al vroeg in de etappe achterop en gooit nu de handdoek in de ring. Een knieblessure zou de reden zijn. 13 uur 50.

clock 13:48 13 uur 48. In het wiel van Ineos en Israel - die nog steeds het kopwerk verdelen - zit het resterende team van Bora-Hansgrohe gegroepeerd. Zij moesten vanochtend een klap verwerken door de opgave van Vlasov, maar met Higuita en Schachmann hebben ze nog twee interessante figuren in de gelederen.

clock 13:47 13 uur 47. Gouden zaak voor Simmons? Op de top van de Nufenenpass vallen liefst 20 bergpunten te verdienen. Bergtrui Quinn Simmons kan een gouden zaak doen. Of dienen er zich nog andere geïnteresseerden aan?

clock 13:43 13 uur 43. Met nog 100 kilometer voor de boeg zijn we nu officieel aan de voet van de Nufenenpass. Het klauterwerk kan beginnen.

clock 13:38 13 uur 38. José Herrada. Vooraan is het voor alle duidelijkheid José Herrada die mee is met de kopgroep, niet zijn broer Jésus. José is de minste van de twee, maar werd wel ooit 12e in het eindklassement van de Vuelta. Daarvoor moeten we wel al terug naar 2013.

clock 13:37 13 uur 37. Thalmann is na zijn fietswissel terug vooraan komen aansluiten. Het twaalftal is weer compleet.

clock 13:35 13 uur 35. De Nufenenpass is straks de eerste van twee grote hindernissen in de rit van vandaag. Het gaat om een col van buitencategorie, een vrij gelijkmatige klim van 21,6 kilometer aan 6% gemiddeld.

clock 13:32 Wat betekent deze coviduitbraak voor de Tour? 13 uur 32.

clock 13:27 Pech voor Thalmann. Pech voor Thalmann in de kopgroep. De Zwitser sukkelt met een mechanisch probleem en moet van fiets wisselen. 13 uur 27.