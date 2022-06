Ronde van Zwitserland: Peloton flirt met omloop waar Cadel Evans in 2009 het WK won

clock 09:37

09 uur 37. 5e etappe in de Ronde van Zwitserland. Dag 5 in de Tour de Suisse serveert de renners weer een dagje op en af van zowat 3.000 hoogtemeters. De eerste helft van deze etappe is op de zwaarste klim van de dag na behoorlijk mals, het zwaartepunt ligt in de staart op een lokaal circuit. Het rondje richting Novazzano roept herinneringen op aan het WK van 2009 in Mendrisio. Cadel Evans werd er wereldkampioen. De top van het laatste klimmetje ligt op 8 kilometer van de finish. Die Pedrinate (2,4 km aan 8,2 procent) wordt in totaal 3 keer opgediend. De witte lijn is getrokken na een hellende strook van zowat 2 kilometer. .