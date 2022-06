LIVE: Gereduceerd peloton gunt vijftal veel ruimte, Yates een van de slachtoffers van coviduitbraak

Fase per fase

Fase per fase

clock 13:56 13 uur 56. De kopgroep is bijna boven op de eerste col van de dag. Nog eens hun namen: Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (TotalEnergies), Johan Jacobs (Movistar), Alexander Kamp (Trek-Segafredo) en Claudio Imhof (Zwitserland). . De kopgroep is bijna boven op de eerste col van de dag. Nog eens hun namen: Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (TotalEnergies), Johan Jacobs (Movistar), Alexander Kamp (Trek-Segafredo) en Claudio Imhof (Zwitserland).

clock 13:51 13 uur 51. EF mengt zich. EF Education-EasyPost mengt zich in de debatten in het peloton. Ondanks de teleurstelling van gisteren blijven ze vertrouwen hebben in Alberto Bettiol. . EF mengt zich EF Education-EasyPost mengt zich in de debatten in het peloton. Ondanks de teleurstelling van gisteren blijven ze vertrouwen hebben in Alberto Bettiol.

clock 13:50 13 uur 50. Vooraan zijn ze begonnen aan de Monte Ceneri. Op de top zijn er zes bergpunten te verdienen, maar niemand van de vluchters vormt voorlopig een bedreiging voor bergtrui Quinn Simmons. . Vooraan zijn ze begonnen aan de Monte Ceneri. Op de top zijn er zes bergpunten te verdienen, maar niemand van de vluchters vormt voorlopig een bedreiging voor bergtrui Quinn Simmons.

clock 13:47 Het is opnieuw zwoel weer in Zwitserland. 13 uur 47. Het is opnieuw zwoel weer in Zwitserland.

clock 13:38 13 uur 38. Déjà vu Parijs-Nice. Het slagveld van vandaag doet een beetje denken aan de 5e etappe van Parijs-Nice dit jaar. Toen waren er 18 renners die niet meer van start gingen. Nu zijn het er 17. . Déjà vu Parijs-Nice Het slagveld van vandaag doet een beetje denken aan de 5e etappe van Parijs-Nice dit jaar. Toen waren er 18 renners die niet meer van start gingen. Nu zijn het er 17.

clock 13:34 7'30". Het vijftal voorin krijgt behoorlijk veel ruimte: 7'30". Zijn ze in het peloton enkel met het klassement bezig of gaan ze ervan uit dat de vluchters vanzelf terugvallen in de zware finale van deze etappe? . 13 uur 34. time difference 7'30" Het vijftal voorin krijgt behoorlijk veel ruimte: 7'30". Zijn ze in het peloton enkel met het klassement bezig of gaan ze ervan uit dat de vluchters vanzelf terugvallen in de zware finale van deze etappe?

clock 13:34 13 uur 34. Monte Ceneri. Binnen een tiental kilometer begint de kopgroep aan de eerste klim van de dag, eentje van tweede categorie. De Monte Ceneri is 5,2 kilometer lang en stijgt aan gemiddeld 6%. . Monte Ceneri Binnen een tiental kilometer begint de kopgroep aan de eerste klim van de dag, eentje van tweede categorie. De Monte Ceneri is 5,2 kilometer lang en stijgt aan gemiddeld 6%.

clock 13:28 13 uur 28. Ook UAE Emirates komt helpen in het peloton. Marc Hirschi ziet de finale van vandaag wel zitten. . Ook UAE Emirates komt helpen in het peloton. Marc Hirschi ziet de finale van vandaag wel zitten.

clock 13:22 13 uur 22. Van de vijf leiders zijn er weer drie met een Zwitsers paspoort: Johan Jacobs, Claudio Imhof en Sylvan Dillier. In eigen land lijken die mannen toch altijd net iets meer te kunnen. . Van de vijf leiders zijn er weer drie met een Zwitsers paspoort: Johan Jacobs, Claudio Imhof en Sylvan Dillier. In eigen land lijken die mannen toch altijd net iets meer te kunnen.

clock 13:20 13 uur 20. Lotto-Soudal werkt. De kloof met de kopgroep is ondertussen al opgelopen tot 6'30". Voor Lotto-Soudal is dat het sein om twee mannetjes op kop van het peloton te zetten. Misschien kan Andreas Kron straks de leiderstrui wel overnemen. . Lotto-Soudal werkt De kloof met de kopgroep is ondertussen al opgelopen tot 6'30". Voor Lotto-Soudal is dat het sein om twee mannetjes op kop van het peloton te zetten. Misschien kan Andreas Kron straks de leiderstrui wel overnemen.

clock 13:12 13 uur 12. De kopgroep rijdt verder weg van het peloton. Het verschil is zo'n 5 minuten. We gaan nog steeds in licht dalende lijn richting de eerste klim van de dag. . De kopgroep rijdt verder weg van het peloton. Het verschil is zo'n 5 minuten. We gaan nog steeds in licht dalende lijn richting de eerste klim van de dag.

clock 13:07 Blijkbaar is er toch sprake van een soort uitbraak in het Zwitserse peloton. Zorgwekkend met het oog op de Tour de France. 13 uur 07. Blijkbaar is er toch sprake van een soort uitbraak in het Zwitserse peloton. Zorgwekkend met het oog op de Tour de France.

clock 13:00 13 uur . In het peloton lijken ze nu toch de strijdbijl te begraven. De kopgroep loopt uit tot bijna twee minuten. . In het peloton lijken ze nu toch de strijdbijl te begraven. De kopgroep loopt uit tot bijna twee minuten.

clock 12:58 57 km/u. Dat het bergaf gaat, blijkt uit de gemiddelde snelheid tot nu toe: 57 km/u, alstublieft. . 12 uur 58. average speed 57 km/u Dat het bergaf gaat, blijkt uit de gemiddelde snelheid tot nu toe: 57 km/u, alstublieft.

clock 12:55 12 uur 55. Na 20 kilometer is de kopgroep nog steeds niet definitief vertrokken. In het peloton proberen er nog renners een tegenaanval op te zetten. . Na 20 kilometer is de kopgroep nog steeds niet definitief vertrokken. In het peloton proberen er nog renners een tegenaanval op te zetten.

clock 12:54 12 uur 54. Kamp maakt er een vijftal van. Alexander Kamp heeft de sprong naar de kopgroep gemaakt. Het vijftal heeft een halve minuut voorsprong. . Kamp maakt er een vijftal van Alexander Kamp heeft de sprong naar de kopgroep gemaakt. Het vijftal heeft een halve minuut voorsprong.

clock 12:50 12 uur 50. De vier vluchters krijgen nog niet meteen een vrijgeleide van het peloton. Ze moeten vechten voor elke seconde. Wie breekt het eerst? . De vier vluchters krijgen nog niet meteen een vrijgeleide van het peloton. Ze moeten vechten voor elke seconde. Wie breekt het eerst?

clock 12:46 12 uur 46. Overzicht van de opgaves. Het warme weer en enkele covidgevallen hebben de startlijst behoorlijk ingekort. Naar volgende renners hoeven we vandaag niet meer te zoeken: - Het volledige team van Jumbo-Visma - Adam Yates - Jevgenij Fedorov - Gino Mäder - Hermann Pernsteiner - Otto Vergaerde - Michael Gogl - Joey Rosskopf . Overzicht van de opgaves Het warme weer en enkele covidgevallen hebben de startlijst behoorlijk ingekort. Naar volgende renners hoeven we vandaag niet meer te zoeken: - Het volledige team van Jumbo-Visma - Adam Yates - Jevgenij Fedorov - Gino Mäder - Hermann Pernsteiner - Otto Vergaerde - Michael Gogl - Joey Rosskopf

clock 12:45 12 uur 45. De eerste vluchtpoging van de dag is al een feit. Sylvan Dillier, Anthony Turgis, Johan Jacobs en Claudio Imhof proberen weg te rijden van het peloton. . De eerste vluchtpoging van de dag is al een feit. Sylvan Dillier, Anthony Turgis, Johan Jacobs en Claudio Imhof proberen weg te rijden van het peloton.