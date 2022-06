Zorgt steile puist op 15 kilometer van de streep voor spektakel in Ronde van Zwitserland?

De Ronde van Zwitserland is tuk op onvoorspelbare etappes. Ook in de 4e rit zijn er meerdere scenario's mogelijk. Er moeten slechts twee gecategoriseerde cols beklommen worden, maar de laatste is een steil dingetje waarvan de top op 15 kilometer van de streep ligt. De ideale springplank voor een puncher? Of heeft Sagan zijn zinnen gezet op een tweede ritzege? Volg het live vanaf 12.40 uur.