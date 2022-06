LIVE: Kopgroep lijkt vogel voor de kat, pittig klimmetje kan voor spektakel zorgen in de finale

clock 15:42 15 uur 42. Veiligere finish dan gisteren. Naar Zwitserse traditie passeren we al eens aan de finish. Het ziet er alvast veiliger uit dan gisteren. De weg is breed genoeg en kent weinig bochten. . Veiligere finish dan gisteren Naar Zwitserse traditie passeren we al eens aan de finish. Het ziet er alvast veiliger uit dan gisteren. De weg is breed genoeg en kent weinig bochten.

clock 15:33 15 uur 33. Stand van zaken klassement. In het algemeen klassement staan de eerste 12 renners nog steeds op een zakdoek. Remco Evenepoel maakt deel uit van dat elitegroepje, Ilan Van Wilder is daar gisteren letterlijk uit gevallen. Hij verloor meer dan 4 minuten.

clock 15:28 15 uur 28. Bij de tussensprints zijn er telkens maximum drie bonificatieseconden te verdienen, maar het peloton zal zich moeten haasten als ze de kopgroep willen teruggrijpen voor de eerste. . Bij de tussensprints zijn er telkens maximum drie bonificatieseconden te verdienen, maar het peloton zal zich moeten haasten als ze de kopgroep willen teruggrijpen voor de eerste.

clock 15:24 15 uur 24. Wachten op finale. Nog 25 kilometer tot de eerste tussensprint. We kijken ondertussen reikhalzend uit naar wat opwinding in deze etappe. . Wachten op finale Nog 25 kilometer tot de eerste tussensprint. We kijken ondertussen reikhalzend uit naar wat opwinding in deze etappe.

clock 15:19 15 uur 19. De voorsprong van de kopgroep is gezakt onder de twee minuten. Het trio lijkt een vogel voor de kat. Nog eens hun namen: Markus Hoelgaard, Matthew Holmes en Jimmy Janssens. . De voorsprong van de kopgroep is gezakt onder de twee minuten. Het trio lijkt een vogel voor de kat. Nog eens hun namen: Markus Hoelgaard, Matthew Holmes en Jimmy Janssens.

clock 15:18 Opgave Arensman . Thymen Arensman heeft opgegeven. Volgens zijn ploeg Team DSM had de Nederlander te veel last van de warmte. Arensman was in de afgelopen Giro nog een van de revelaties. . 15 uur 18. give up Opgave Arensman Thymen Arensman heeft opgegeven. Volgens zijn ploeg Team DSM had de Nederlander te veel last van de warmte. Arensman was in de afgelopen Giro nog een van de revelaties.

clock 15:14 15 uur 14. James Knox sluit weer aan in het peloton. Ook Luke Rowe is terug, hij heeft een nieuw wiel gekregen. . James Knox sluit weer aan in het peloton. Ook Luke Rowe is terug, hij heeft een nieuw wiel gekregen.

clock 15:08 15 uur 08. Als het peloton de koplopers op tijd weet in te rekenen, kunnen ze misschien nog sprinten voor bonificatieseconden tijdens twee tussensprints. Die liggen op ongeveer 50 en 25 kilometer van de streep. . Als het peloton de koplopers op tijd weet in te rekenen, kunnen ze misschien nog sprinten voor bonificatieseconden tijdens twee tussensprints. Die liggen op ongeveer 50 en 25 kilometer van de streep.

clock 15:04 15 uur 04. Vooraan in het peloton blijven Movistar en EF het initiatief nemen. Ze hebben duidelijk veel vertrouwen in hun kopmannen. . Vooraan in het peloton blijven Movistar en EF het initiatief nemen. Ze hebben duidelijk veel vertrouwen in hun kopmannen.

clock 15:01 15 uur 01. De renners zijn bezig aan een van de vele kleine knikjes op het parcours. Er blijven nog minder dan 1000 hoogtemeters over in deze rit. . De renners zijn bezig aan een van de vele kleine knikjes op het parcours. Er blijven nog minder dan 1000 hoogtemeters over in deze rit.

clock 15:01 James Knox ligt tegen de grond. Quick-Step kent voorlopig weinig geluk in deze Ronde van Zwitserland. Nu ligt ook James Knox tegen de grond. Ook een renner van Trek-Segafredo is betrokken. . 15 uur 01. fall James Knox ligt tegen de grond Quick-Step kent voorlopig weinig geluk in deze Ronde van Zwitserland. Nu ligt ook James Knox tegen de grond. Ook een renner van Trek-Segafredo is betrokken.

clock 14:55 14 uur 55. Matthew Holmes. Matthew Holmes is bezig aan zijn derde seizoen bij Lotto-Soudal. Een veelwinnaar is hij niet, een veelrijder wel. Van alle renners in deze Ronde van Zwitserland telt hij al het meeste koersdagen dit seizoen (59). . Matthew Holmes Matthew Holmes is bezig aan zijn derde seizoen bij Lotto-Soudal. Een veelwinnaar is hij niet, een veelrijder wel. Van alle renners in deze Ronde van Zwitserland telt hij al het meeste koersdagen dit seizoen (59).

clock 14:49 2'45". Halfweg koers blijft het peloton knabbelen aan de voorsprong van het leiderstrio. Het gat is nu minder dan 3 minuten. . 14 uur 49. time difference 2'45" Halfweg koers blijft het peloton knabbelen aan de voorsprong van het leiderstrio. Het gat is nu minder dan 3 minuten.

clock 14:46 14 uur 46. Ronde van België op Eén. Ook de Baloise Belgium Tour is vandaag van start gegaan. U kan vanaf nu op Eén naar de pittige openingsetappe kijken. Houd ondertussen vooral uw telefoon bij de hand om deze live-blog te blijven volgen. . Ronde van België op Eén Ook de Baloise Belgium Tour is vandaag van start gegaan. U kan vanaf nu op Eén naar de pittige openingsetappe kijken. Houd ondertussen vooral uw telefoon bij de hand om deze live-blog te blijven volgen.

clock 14:46 14 uur 46. Markus Hoelgaard. De onveranderde koerssituatie laat ons toe om even in te zoomen op de koplopers. Over Markus Hoelgaard valt er bijvoorbeeld wel iets te zeggen. De Noor is aan zijn eerste jaar bij Trek-Segafredo bezig. Na enkele mooie prestaties in dienst van Uno-X, werd er, vooral in het klassieke voorjaar, veel van hem verwacht. Voorlopig stelde hij echter teleur. Hoelgaard sukkelde met fysieke kwaaltjes en kon geen enkele klassieker uitrijden. . Markus Hoelgaard De onveranderde koerssituatie laat ons toe om even in te zoomen op de koplopers. Over Markus Hoelgaard valt er bijvoorbeeld wel iets te zeggen. De Noor is aan zijn eerste jaar bij Trek-Segafredo bezig. Na enkele mooie prestaties in dienst van Uno-X, werd er, vooral in het klassieke voorjaar, veel van hem verwacht. Voorlopig stelde hij echter teleur. Hoelgaard sukkelde met fysieke kwaaltjes en kon geen enkele klassieker uitrijden.

clock 14:41 Jimmy Janssens is mee in de kopgroep. 14 uur 41. Jimmy Janssens is mee in de kopgroep

clock 14:35 14 uur 35. We zijn meer dan 80 kilometer onderweg en het tempo blijft erg hoog. De gemiddelde snelheid is zelfs nog een klein beetje de hoogte in geschoten. We zitten nu boven de 45 km/uur. . We zijn meer dan 80 kilometer onderweg en het tempo blijft erg hoog. De gemiddelde snelheid is zelfs nog een klein beetje de hoogte in geschoten. We zitten nu boven de 45 km/uur.