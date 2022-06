LIVE: Kopgroep lijkt vogel voor de kat in de aanloop naar pittige finale

Fase per fase

Fase per fase

Thomas gaat aan voor Pidcock.

Het is nu rechtdoor tot aan de streep. Pidcock laat een klein gaatje.

Laatste kilometer. Bettiol heeft nog twee man voor zich bij het ingaan van de laatste kilometer. Ook Kron schuift op.

Veel druk op Bettiol. EF Education-EasyPost is bezig met de rode loper uit te rollen voor Alberto Bettiol. Kan hij het straks afmaken? Het zou een mooie revanche zijn voor zijn vergissing van eergisteren.

Nog wat kanshebbers die we hebben gespot in de groep: Impey, Schachmann en Higuita.

Minder dan 5 kilometer. Het tempo van EF zorgt ervoor dat het peloton op een lint komt te zitten. Minder dan 5 kilometer nog.

Soren Kragh Andersen kan misschien nog een late aanval uit zijn mouw schudden.

Ook leider Stephen Williams kan straks misschien nog meesprinten. Het was op het nippertje, maar hij is er toch in geslaagd om bij de groep te blijven.

Reichenbach valt terug. Het was mission impossible voor Reichenbach. EF grijpt hem terug. We gaan waarschijnlijk sprinten.

Er zijn nog wat renners teruggekeerd. Het peloton bestaat nog uit zo'n 40 individuen. Ook Pidcock lijkt straks mee te kunnen sprinten.

Dalen maar. Reichenbach is begonnen aan de afdaling van de Sattel. De rechte weg zorgt ervoor dat hij in het zicht blijft van het overgebleven peloton.

EF probeert Reichenbach terug te halen. Bettiol heeft nog drie ploegmaats mee. Zij moeten de kloof met Reichenbach proberen dichten.

Welke snelle mannen hebben de slag overleefd? We herkennen al zeker Aranburu, Matthews en Bettiol.

Reichenbach heeft beetje voorsprong. De renner van Groupama is Reichenbach. Hij heeft een kleine voorsprong. Het gaat nu nog eventjes vals plat omhoog vooraleer we de afdaling induiken.

Juist over de top is een renner van Groupama-FDJ in de aanval gegaan. Daarachter heeft EF het heft in handen genomen.

We zijn boven op de Sattel. Er schiet nog een groep van een dertigtal renners over. Williams zit daar nog juist bij.

Fuglsang trekt zich naar het wiel van Hirschi en neemt de rest van het peloton mee in zijn zog.

Hirschi valt aan. Hirschi probeert het. Fuglsang reageert.

Andreas Kron zit wel nog goed in het peloton. Hij is de dichtste achtervolger in het klassement.