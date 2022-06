LIVE: 3 renners kiezen het ruime sop, zorgt klimmetje op 15 kilometer van de streep voor spektakel?

clock 14:49 2'45". Halfweg koers blijft het peloton knabbelen aan de voorsprong van het leiderstrio. Het gat is nu minder dan 3 minuten. . 14 uur 49. time difference 2'45" Halfweg koers blijft het peloton knabbelen aan de voorsprong van het leiderstrio. Het gat is nu minder dan 3 minuten.

clock 14:46 14 uur 46. Ronde van België op Eén. Ook de Baloise Belgium Tour is vandaag van start gegaan. U kan vanaf nu op Eén naar de pittige openingsetappe kijken. Houd ondertussen vooral uw telefoon bij de hand om deze live-blog te blijven volgen. . Ronde van België op Eén Ook de Baloise Belgium Tour is vandaag van start gegaan. U kan vanaf nu op Eén naar de pittige openingsetappe kijken. Houd ondertussen vooral uw telefoon bij de hand om deze live-blog te blijven volgen.

clock 14:46 14 uur 46. Markus Hoelgaard. De onveranderde koerssituatie laat ons toe om even in te zoomen op de koplopers. Over Markus Hoelgaard valt er bijvoorbeeld wel iets te zeggen. De Noor is aan zijn eerste jaar bij Trek-Segafredo bezig. Na enkele mooie prestaties in dienst van Uno-X, werd er, vooral in het klassieke voorjaar, veel van hem verwacht. Voorlopig stelde hij echter teleur. Hoelgaard sukkelde met fysieke kwaaltjes en kon geen enkele klassieker uitrijden. . Markus Hoelgaard De onveranderde koerssituatie laat ons toe om even in te zoomen op de koplopers. Over Markus Hoelgaard valt er bijvoorbeeld wel iets te zeggen. De Noor is aan zijn eerste jaar bij Trek-Segafredo bezig. Na enkele mooie prestaties in dienst van Uno-X, werd er, vooral in het klassieke voorjaar, veel van hem verwacht. Voorlopig stelde hij echter teleur. Hoelgaard sukkelde met fysieke kwaaltjes en kon geen enkele klassieker uitrijden.

clock 14:41 Jimmy Janssens is mee in de kopgroep. 14 uur 41. Jimmy Janssens is mee in de kopgroep

clock 14:35 14 uur 35. We zijn meer dan 80 kilometer onderweg en het tempo blijft erg hoog. De gemiddelde snelheid is zelfs nog een klein beetje de hoogte in geschoten. We zitten nu boven de 45 km/uur. . We zijn meer dan 80 kilometer onderweg en het tempo blijft erg hoog. De gemiddelde snelheid is zelfs nog een klein beetje de hoogte in geschoten. We zitten nu boven de 45 km/uur.

clock 14:34 14 uur 34. Goed positioneren zal cruciaal zijn voor de slotklim. Michael Schär. Goed positioneren zal cruciaal zijn voor de slotklim. Michael Schär

clock 14:29 Michael Schär sharet zijn inzichten over de etappe van vandaag. 14 uur 29. Michael Schär sharet zijn inzichten over de etappe van vandaag.

clock 14:20 14 uur 20. Bakken en braden. Het is weer erg warm in Zwitserland. Het zonnetje schijnt en de thermometer geeft meer dan 30 graden Celsius aan. . Bakken en braden Het is weer erg warm in Zwitserland. Het zonnetje schijnt en de thermometer geeft meer dan 30 graden Celsius aan.

clock 14:13 14 uur 13. Door de bonificatieseconden aan de streep kan de strijd om de ritzege straks ook belangrijk worden voor het klassement. Als de groep voldoende is uitgedund kan Andreas Kron met een goede sprint misschien wel een gooi doen naar de leiderstrui. Hij staat op 6 seconden van Stephen Williams. . Door de bonificatieseconden aan de streep kan de strijd om de ritzege straks ook belangrijk worden voor het klassement. Als de groep voldoende is uitgedund kan Andreas Kron met een goede sprint misschien wel een gooi doen naar de leiderstrui. Hij staat op 6 seconden van Stephen Williams.

clock 14:10 14 uur 10. De samenwerking in het peloton heeft effect op de voorsprong, die is nu nog minder dan 4 minuten. . De samenwerking in het peloton heeft effect op de voorsprong, die is nu nog minder dan 4 minuten.

clock 14:10 Sagan slaat een praatje met Dennis. 14 uur 10. Sagan slaat een praatje met Dennis

clock 14:05 14 uur 05. Laatbloeier Janssens. Met Jimmy Janssens is er net als gisteren een Belg mee in de kopgroep. De 33-jarige Janssens is een absolute laatbloeier. Vorig jaar maakte hij op zijn 31e zijn debuut in een grote ronde. Hij reed jarenlang op het allerlaagste profniveau vooraleer de vader van de gebroeders Roodhooft hem opmerkte en naar Alpecin-Fenix loodste. . Laatbloeier Janssens Met Jimmy Janssens is er net als gisteren een Belg mee in de kopgroep. De 33-jarige Janssens is een absolute laatbloeier. Vorig jaar maakte hij op zijn 31e zijn debuut in een grote ronde. Hij reed jarenlang op het allerlaagste profniveau vooraleer de vader van de gebroeders Roodhooft hem opmerkte en naar Alpecin-Fenix loodste.

clock 14:03 14 uur 03. Zimmermann bij de dokter. Georg Zimmermann zoekt even medische assistentie op. Hij ging gisteren samen met zijn ploegmaat Alexander Kristoff onderuit in het begin van de etappe. . Zimmermann bij de dokter Georg Zimmermann zoekt even medische assistentie op. Hij ging gisteren samen met zijn ploegmaat Alexander Kristoff onderuit in het begin van de etappe.

clock 14:00 44 km/uur. Na meer dan een uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid 44 km/uur. Tegen dit tempo zijn we rond de klok van 17u aan de finish. . 14 uur . average speed 44 km/uur Na meer dan een uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid 44 km/uur. Tegen dit tempo zijn we rond de klok van 17u aan de finish.

clock 13:57 13 uur 57. Het parcours kent nu een relatief vlak tussenstuk. De enige resterende beklimming wacht pas in de finale van deze etappe. . Het parcours kent nu een relatief vlak tussenstuk. De enige resterende beklimming wacht pas in de finale van deze etappe.

clock 13:54 13 uur 54.

clock 13:52 13 uur 52. Ook Movistar en EF komen helpen. Het trio staat voor een zware opgave, want in het peloton zijn veel ploegen geïnteresseerd in de ritzege. Ook Movistar en EF Education-EasyPost steken een handje toe. Zij rekenen respectievelijk op Aranburu en Bettiol. . Ook Movistar en EF komen helpen Het trio staat voor een zware opgave, want in het peloton zijn veel ploegen geïnteresseerd in de ritzege. Ook Movistar en EF Education-EasyPost steken een handje toe. Zij rekenen respectievelijk op Aranburu en Bettiol.

clock 13:47 13 uur 47. Holmes is al voor de tweede keer mee met de vroege vlucht in deze Ronde van Zwitserland. De Brit van Lotto-Soudal was ook mee in de tweede etappe, toen Leknessund uiteindelijk kon standhouden. . Holmes is al voor de tweede keer mee met de vroege vlucht in deze Ronde van Zwitserland. De Brit van Lotto-Soudal was ook mee in de tweede etappe, toen Leknessund uiteindelijk kon standhouden.

clock 13:40 13 uur 40. Wat is Ineos van plan? Ineos werkt mee in de achtervolging. Ze lijken hun zinnen te hebben gezet op deze rit. De aankomst is op papier spek naar de bek van Tom Pidcock. Of willen ze met Adam Yates of Geraint Thomas iets proberen op het laatste klimmetje? . Wat is Ineos van plan? Ineos werkt mee in de achtervolging. Ze lijken hun zinnen te hebben gezet op deze rit. De aankomst is op papier spek naar de bek van Tom Pidcock. Of willen ze met Adam Yates of Geraint Thomas iets proberen op het laatste klimmetje?