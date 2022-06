Vluchters of toch sterke sprinters? Verschillende scenario's mogelijk in Zwitserse heuvelrit

clock 12:01

12 uur 01. Stand van zaken. In het klassement is Stephen Williams nog steeds leider. Achter hem staat een trosje van 15 renners die binnen de 10 seconden staan, met daarbij onder meer Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder. De puntentrui is in het bezit van de ritwinnaar van gisteren Andreas Leknessund. Quinn Simmons is drager van de bergtrui. En Andreas Kron is voorlopig de beste jongere. .