LIVE: Kopgroep met Gilbert bezig aan zwaar middenstuk, ploegen van Sagan en Kristoff achtervolgen

De zes leiders zijn bezig aan de tweede officiële klim van de dag. De Bellelay is langer dan de vorige col (7,4km), maar minder steil (4,7%). Drie ploegen werken in het peloton: Bahrein, Intermarché en TotalEnergies.

Grenchen. Finishen doen we vandaag in Grenchen, een stadje in het Noorden van Zwitserland. De wielerwereld is daar thuis. Ellen Van Dijk reed vorige maand nog een nieuw werelduurrecord in de nabijgelegen Tissot Velodrome.

De afdaling van de Côte au Bouvier zorgt voor weinig problemen. De weg is breed en kent weinig scherpe bochten.

We zijn voorbij halfweg. De zwaarste klim is al achter de rug, maar er liggen in totaal wel nog meer dan 1000 hoogtemeters in het verschiet.

Mathias Reutimann. Vooraan is Reutimann de minst bekende naam. De 27-jarige Zwitser komt hier uit voor de nationale ploeg. Zijn beste prestatie tot nu toe? Winnaar van de bergtrui in de Ronde van Rhodos van 2017.

Het peloton komt boven op 2'39" van de zes leiders. Na een kort plateau-gedeelte dalen ze straks richting de tweede col van de dag.

Côte au Bouvier. Bovenop de Côte au Bouvier heeft Simmons zijn puntenaantal bijna verdubbeld. Hij doet er 12 punten bij. Reutimann is tweede, Gilbert derde.

Doet Williams er nog een dagje bij?

Nog een kilometer tot de top van de Côte au Bouvier. De situatie blijft onveranderd. Legt iemand Simmons iets in de weg?

Bergklassement. Simmons is leider in het bergklassement met 13 punten. Van de andere vluchters heeft er nog niemand punten gehaald. De Amerikaan kan straks dus gouden zaken doen.

De voorsprong blijft schommelen tussen de twee en drie minuten. Aan de voet van de Côte au Bouvier is het 2'53" om precies te zijn. Intermarché en TotalEnergies blijven de krachten bundelen in de achtervolging.

De kopgroep daalt nu richting eerste gecategoriseerde col van de dag. De Côte au Bouvier is 5,5 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 8,3%. Een pittig klimmetje dus. Benieuwd of er hier al sprinters in de problemen komen.

Davide Villella stapt uit de wedstrijd. Na Malecki heeft ook Villella de handdoek in de ring geworpen. De Italiaan van Cofidis stapt uit de wedstrijd.

Quinn Simmons. Quinn Simmons zet straks zijn zoektocht naar bergpunten verder. De jonge Amerikaan van Trek-Segafredo is een toptalent, maar geen onbeschreven blad. Zijn ploeg schorste de Trump-aanhanger in het verleden al eens wegens racistische uitlatingen.

Geen schade voor Kristoff en Zimmermann. Intermarché-Wanty-Gobert deelt mee dat zowel Kristoff als Zimmermann oké zijn. Ze kunnen dus hun jacht op de kopgroep met een gerust hart verder zetten.

Gilbert virtueel in het geel. Met de huidige voorsprong van de kopgroep is Philippe Gilbert virtueel drager van de leiderstrui. De kans dat dat zo blijft aan het einde van de rit is klein, maar we delen het maar even mee.