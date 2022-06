LIVE: Gilbert mee met sterke kopgroep van zes, Intermarché werkt in het peloton

clock 14:22 14 uur 22.

clock 14:17 14 uur 17. Zimmermann wordt terug in het peloton gemeld. Over Kristoff hebben we voorlopig geen info, maar aangezien zijn ploeg mee op kop rijdt, vermoeden we dat ook hij terug in het pak zit. . Zimmermann wordt terug in het peloton gemeld. Over Kristoff hebben we voorlopig geen info, maar aangezien zijn ploeg mee op kop rijdt, vermoeden we dat ook hij terug in het pak zit.

clock 14:12 14 uur 12. Stefan Bissegger. Op jonge leeftijd heeft Stefan Bissegger al een mooi palmares bij elkaar gefietst. Hij won ritten in Parijs-Nice, de Benelux Tour, de UAE Tour en dus ook al in de Ronde van Zwitserland. De thuisrijder is vooral een sterke tijdrijder, maar kan meer dan dat. In Zwitserland dromen ze stiekem dat hij in de voetsporen van Fabian Cancellara kan treden. . Stefan Bissegger Op jonge leeftijd heeft Stefan Bissegger al een mooi palmares bij elkaar gefietst. Hij won ritten in Parijs-Nice, de Benelux Tour, de UAE Tour en dus ook al in de Ronde van Zwitserland. De thuisrijder is vooral een sterke tijdrijder, maar kan meer dan dat. In Zwitserland dromen ze stiekem dat hij in de voetsporen van Fabian Cancellara kan treden.

clock 14:09 14 uur 09.

clock 14:06 2'50". Intermarché-Wanty-Gobert en TotalEnergies houden de voorsprong beperkt tot 2'50". Ze willen de weinige "sprintkansen" in deze Ronde van Zwitserland duidelijk ten volle benutten. . 14 uur 06. time difference 2'50" Intermarché-Wanty-Gobert en TotalEnergies houden de voorsprong beperkt tot 2'50". Ze willen de weinige "sprintkansen" in deze Ronde van Zwitserland duidelijk ten volle benutten.

clock 14:03 14 uur 03. De kopgroep is beginnen klimmen. De eerste heuveltjes zijn niet gecategoriseerd dus Simmons zal zich nog even moeten inhouden voor hij bergpunten kan sprokkelen. . De kopgroep is beginnen klimmen. De eerste heuveltjes zijn niet gecategoriseerd dus Simmons zal zich nog even moeten inhouden voor hij bergpunten kan sprokkelen.

clock 13:58 43 km/uur. In het eerste wedstrijduur is er 43 kilometer afgelegd. We beginnen stilaan aan het zware middelste gedeelte van het parcours. . 13 uur 58. average speed 43 km/uur In het eerste wedstrijduur is er 43 kilometer afgelegd. We beginnen stilaan aan het zware middelste gedeelte van het parcours.

clock 13:54 13 uur 54. Het peloton geeft de kopgroep niet te veel ruimte voorlopig. De zes leiders zijn natuurlijk ook niet de minste namen. Vooral Bissegger, Simmons en Gilbert kunnen toch wel wat adelbrieven voorleggen. Bissegger won vorig jaar al een etappe, Simmons is een absoluut toptalent die zich op de eerste dag al sterk toonde en Gilbert heeft een palmares waar je van achterover valt. . Het peloton geeft de kopgroep niet te veel ruimte voorlopig. De zes leiders zijn natuurlijk ook niet de minste namen. Vooral Bissegger, Simmons en Gilbert kunnen toch wel wat adelbrieven voorleggen. Bissegger won vorig jaar al een etappe, Simmons is een absoluut toptalent die zich op de eerste dag al sterk toonde en Gilbert heeft een palmares waar je van achterover valt.

clock 13:50 13 uur 50. Een overzicht. Tijd voor een overzicht na een uur koers: Zes koplopers op 138 kilometer van het einde Het peloton +2'55" . Een overzicht Tijd voor een overzicht na een uur koers: Zes koplopers op 138 kilometer van het einde Het peloton +2'55"

clock 13:47 13 uur 47. De andere betrokken renner van Intermarché was Alexander Kristoff. De Noor moet ook van fiets wisselen. . De andere betrokken renner van Intermarché was Alexander Kristoff. De Noor moet ook van fiets wisselen.

clock 13:46 Nieuwe val: Intermarché grootste slachtoffer. In het peloton zou een nieuwe valpartij hebben plaatsgevonden. Twee renners van Intermarché-Wanty-Gobert zijn de grootste slachtoffers. Zimermann krijgt een nieuwe fiets. . 13 uur 46. fall Nieuwe val: Intermarché grootste slachtoffer In het peloton zou een nieuwe valpartij hebben plaatsgevonden. Twee renners van Intermarché-Wanty-Gobert zijn de grootste slachtoffers. Zimermann krijgt een nieuwe fiets.

clock 13:44 13 uur 44. In de kopgroep is Philippe Gilbert de best geplaatste renner in het klassement. Hij heeft een achterstand van 2'02" op Stephen Willams. . In de kopgroep is Philippe Gilbert de best geplaatste renner in het klassement. Hij heeft een achterstand van 2'02" op Stephen Willams.

clock 13:42 13 uur 42. In het lange valleistuk in de aanloop naar het volgende klimwerk zet ook TotalEnergies een pionnetje bij. Voelt Sagan zich goed? Of mikken ze toch op Anthony Turgis? . In het lange valleistuk in de aanloop naar het volgende klimwerk zet ook TotalEnergies een pionnetje bij. Voelt Sagan zich goed? Of mikken ze toch op Anthony Turgis?

clock 13:40 Opgave Malecki. Zijn val was blijkbaar toch erger dan gedacht. Eerst meldde de organisatie hem terug in het peloton, nu laten ze weten dat hij heeft opgegeven. . 13 uur 40. give up Opgave Malecki Zijn val was blijkbaar toch erger dan gedacht. Eerst meldde de organisatie hem terug in het peloton, nu laten ze weten dat hij heeft opgegeven.

clock 13:39 Malecki onderuit . In het peloton is Kamil Malecki van Lotto-Soudal gevallen. Het lijkt niet te erg. De Pool kan meteen terug aansluiten in het peloton. . 13 uur 39. fall Malecki onderuit In het peloton is Kamil Malecki van Lotto-Soudal gevallen. Het lijkt niet te erg. De Pool kan meteen terug aansluiten in het peloton.

clock 13:37 Er zijn veel kanshebbers vandaag. 13 uur 37. Er zijn veel kanshebbers vandaag.

clock 13:29 13 uur 29. Het was te voorspellen: Nicolas Prodhomme heeft de achtervolging gestaakt. Zes vluchters zullen dus deze dag kleuren. Nog eens hun namen: Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Joseph Rosskopf (Human Powered Health), Manuele Boaro (Astana) en Mathias Reutimann (Zwitserse nationale ploeg). . Het was te voorspellen: Nicolas Prodhomme heeft de achtervolging gestaakt. Zes vluchters zullen dus deze dag kleuren. Nog eens hun namen: Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Joseph Rosskopf (Human Powered Health), Manuele Boaro (Astana) en Mathias Reutimann (Zwitserse nationale ploeg).

clock 13:25 13 uur 25. Prodhomme bengelt nog altijd in niemandsland. Hij volgt op 1'10" van de kop van de wedstrijd. . Prodhomme bengelt nog altijd in niemandsland. Hij volgt op 1'10" van de kop van de wedstrijd.

clock 13:20 13 uur 20. Bahrein en Intermarché op kop van peloton. In het peloton heeft Bahrein-Victorious met Price-Pejtersen een mannetje op kop gezet. Ook Intermarché-Wanty-Gobert steekt een handje toe. Zij hebben met Kristoff en Pasqualon vandaag twee opties. . Bahrein en Intermarché op kop van peloton In het peloton heeft Bahrein-Victorious met Price-Pejtersen een mannetje op kop gezet. Ook Intermarché-Wanty-Gobert steekt een handje toe. Zij hebben met Kristoff en Pasqualon vandaag twee opties.