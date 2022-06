LIVE: Tien avonturiers geraken weg in heuvelrit, zorgt pittige finale straks voor vuurwerk?

clock 14:36 Michael Gogl bij de dokter. Michael Gogl heeft een fysiek probleem. Hij roept de dokterswagen bij zich. . 14 uur 36. medical issue Michael Gogl bij de dokter Michael Gogl heeft een fysiek probleem. Hij roept de dokterswagen bij zich.

clock 14:32 14 uur 32. Geen familie van Ivan. Als het u zich zou afvragen, Leonardo Basso - die mee is met de kopgroep - is geen familie van voormalig Giro-winnaar Ivan Basso. Leonardo is iets minder getalenteerd dan zijn naamgenoot, maar reed wel al voor enkele mooie ploegen. Hij begon zijn carrière bij Trek en maakte nadien 4 jaar lang deel uit van het dominante Team Sky (later Ineos). Nu komt hij uit voor Astana. . Geen familie van Ivan Als het u zich zou afvragen, Leonardo Basso - die mee is met de kopgroep - is geen familie van voormalig Giro-winnaar Ivan Basso. Leonardo is iets minder getalenteerd dan zijn naamgenoot, maar reed wel al voor enkele mooie ploegen. Hij begon zijn carrière bij Trek en maakte nadien 4 jaar lang deel uit van het dominante Team Sky (later Ineos). Nu komt hij uit voor Astana.

clock 14:29 Bahrein krijgt steun van El Tractor. 14 uur 29. Bahrein krijgt steun van El Tractor.

clock 14:18 Bevoorrading. We zijn bijna halfweg koers. Daar wacht een bevoorradingszone waar de renners de nodige energie kunnen verzamelen om het tweede en zwaardere gedeelte van de wedstrijd aan te vangen. . 14 uur 18. food Bevoorrading We zijn bijna halfweg koers. Daar wacht een bevoorradingszone waar de renners de nodige energie kunnen verzamelen om het tweede en zwaardere gedeelte van de wedstrijd aan te vangen.

clock 14:08 14 uur 08. In de kopgroep lichten we graag Andreas Leknessund even uit. De jonge Noor van Team DSM werd enkele jaren geleden als een groot rondetalent bestempeld. In 2017 werd hij Europees kampioen tijdrijden bij de junioren. Als prof is zijn potentieel voorlopig nog niet helemaal tot uiting gekomen, maar op zijn 23e heeft hij natuurlijk nog tijd om zich verder te ontwikkelen. . In de kopgroep lichten we graag Andreas Leknessund even uit. De jonge Noor van Team DSM werd enkele jaren geleden als een groot rondetalent bestempeld. In 2017 werd hij Europees kampioen tijdrijden bij de junioren. Als prof is zijn potentieel voorlopig nog niet helemaal tot uiting gekomen, maar op zijn 23e heeft hij natuurlijk nog tijd om zich verder te ontwikkelen.

clock 14:06 14 uur 06. Op 120 kilometer van het einde ligt het scenario eventjes vast. De eerste col van de dag is pas over 50 kilometer. Bahrein controleert in het peloton. Ze volgen op 3'30" van de koplopers. . Op 120 kilometer van het einde ligt het scenario eventjes vast. De eerste col van de dag is pas over 50 kilometer. Bahrein controleert in het peloton. Ze volgen op 3'30" van de koplopers.

clock 13:59 Het moment van Schär in de Ronde van Vlaanderen 2021. 13 uur 59. Het moment van Schär in de Ronde van Vlaanderen 2021

clock 13:57 13 uur 57. Michael Schär is de meest ervaren man voorin. De Zwitser van AG2R-Citroën heeft al een lange carrière achter de rug. Bij ons staat hij vooral in het geheugen gegrift als de man die werd uitgesloten in de Ronde van Vlaanderen omdat hij een kindje een bidon toewierp. . Michael Schär is de meest ervaren man voorin. De Zwitser van AG2R-Citroën heeft al een lange carrière achter de rug. Bij ons staat hij vooral in het geheugen gegrift als de man die werd uitgesloten in de Ronde van Vlaanderen omdat hij een kindje een bidon toewierp.

clock 13:52 Leknessund dus, niet Pellaud. 13 uur 52. Leknessund dus, niet Pellaud.

clock 13:47 3'. Terwijl twee Bahrein-renners het tempo in het peloton bepalen, stabiliseert het verschil met de kopgroep rond de drie minuten. . 13 uur 47. time difference 3' Terwijl twee Bahrein-renners het tempo in het peloton bepalen, stabiliseert het verschil met de kopgroep rond de drie minuten.

clock 13:44 13 uur 44. We moeten ons meteen corrigeren: de Zwitserse organisatie heeft er blijkbaar een handje van weg om verkeerde namen door te geven. Andreas Leknessund, en niet Simon Pellaud, zou in de kopgroep zitten. Interessant, want ook Leknessund staat maar op een minuutje van Williams in het klassement. . We moeten ons meteen corrigeren: de Zwitserse organisatie heeft er blijkbaar een handje van weg om verkeerde namen door te geven. Andreas Leknessund, en niet Simon Pellaud, zou in de kopgroep zitten. Interessant, want ook Leknessund staat maar op een minuutje van Williams in het klassement.

clock 13:38 13 uur 38. Zwitsers alomtegenwoordig. Met 6 renners zijn de thuisrijders goed vertegenwoordigd in de kopgroep. Badilatti, Imhof, Vitzthum, Pellaud, Schär en Suter hebben allen een Zwitsers paspoort. . Zwitsers alomtegenwoordig Met 6 renners zijn de thuisrijders goed vertegenwoordigd in de kopgroep. Badilatti, Imhof, Vitzthum, Pellaud, Schär en Suter hebben allen een Zwitsers paspoort.

clock 13:34 13 uur 34. Van 8 naar 10. Imhof en Vitzthum hebben er een straffe koppeltijdrit opzitten. De Zwitsers zijn er in geslaagd om een kloof van bijna twee minuten dicht te fietsen en komen nu vooraan aansluiten. . Van 8 naar 10 Imhof en Vitzthum hebben er een straffe koppeltijdrit opzitten. De Zwitsers zijn er in geslaagd om een kloof van bijna twee minuten dicht te fietsen en komen nu vooraan aansluiten.

clock 13:30 49,7. In het eerste wedstrijduur is er 49,7 kilometer afgelegd. Op deze manier gaan ze snel aan de finish zijn. . 13 uur 30. average speed 49,7 In het eerste wedstrijduur is er 49,7 kilometer afgelegd. Op deze manier gaan ze snel aan de finish zijn.

clock 13:28 13 uur 28. De achtervolgers naderen op de kopgroep. Een overzicht met nog 143 kilometer voor de boeg: Kopgroep van acht Achtervolgers (Vitzthum en Imhof) op 40" Peloton op 3' . De achtervolgers naderen op de kopgroep. Een overzicht met nog 143 kilometer voor de boeg: Kopgroep van acht Achtervolgers (Vitzthum en Imhof) op 40" Peloton op 3'

clock 13:28 13 uur 28. Holmes wordt weer in de kopgroep gemeld. Goed opgelost van de Brit. . Holmes wordt weer in de kopgroep gemeld. Goed opgelost van de Brit.

clock 13:23 Pech voor Holmes en Lotto-Soudal. Kan hij nog terugkeren in de kopgroep? 13 uur 23. Pech voor Holmes en Lotto-Soudal. Kan hij nog terugkeren in de kopgroep?

clock 13:11 Hirschi wisselt van fiets. Marc Hirschi maakt van de relatieve rust in het peloton gebruik om van fiets te wisselen. Hij kampte met een klein probleempje. . 13 uur 11. mechanical breakdown Hirschi wisselt van fiets Marc Hirschi maakt van de relatieve rust in het peloton gebruik om van fiets te wisselen. Hij kampte met een klein probleempje.

clock 13:09 13 uur 09. Imhof en Vitzthum hangen een beetje in niemandsland. Ze volgen op 1'33" van de kopgroep. Dat lijkt een onmogelijke opgave. . Imhof en Vitzthum hangen een beetje in niemandsland. Ze volgen op 1'33" van de kopgroep. Dat lijkt een onmogelijke opgave.