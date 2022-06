LIVE: Peloton in Zwitserland is vertrokken voor een nieuwe zware heuvelrit

Fase per fase

Fase per fase

clock 12:49 12 uur 49. Intussen is Aranburu terug komen aansluiten in het peloton. . Intussen is Aranburu terug komen aansluiten in het peloton.

clock 12:42 12 uur 42. Zo meteen zijn we toe aan een eerste echte knikje in het parcours, dat kan misschien als springplank dienen voor de avonturiers. Het is nog steeds wachten op een kopgroep. . Zo meteen zijn we toe aan een eerste echte knikje in het parcours, dat kan misschien als springplank dienen voor de avonturiers. Het is nog steeds wachten op een kopgroep.

clock 12:40 12 uur 40. Nervositeit. De smalle straten zorgen voor nervositeit in het peloton. Er moet in deze openingsfase veel gedraaid en gekeerd worden. Hopelijk komt iedereen hier ongeschonden door. . Nervositeit De smalle straten zorgen voor nervositeit in het peloton. Er moet in deze openingsfase veel gedraaid en gekeerd worden. Hopelijk komt iedereen hier ongeschonden door.

clock 12:36 Lekke band voor Aranburu. Alex Aranburu staat aan de kant met een lekke band. De Spanjaard wordt snel geholpen door de volgwagen, maar met deze snelheden wordt het geen pretje om terug te keren. . 12 uur 36. mechanical breakdown Lekke band voor Aranburu Alex Aranburu staat aan de kant met een lekke band. De Spanjaard wordt snel geholpen door de volgwagen, maar met deze snelheden wordt het geen pretje om terug te keren.

clock 12:28 49 km/u. De gemiddelde snelheid tijdens deze openingsfase bedraagt bijna 50 km/u en de strijd om de vlucht van de dag gaat genadeloos verder. . 12 uur 28. average speed 49 km/u De gemiddelde snelheid tijdens deze openingsfase bedraagt bijna 50 km/u en de strijd om de vlucht van de dag gaat genadeloos verder.

clock 12:27 12 uur 27. Voorlopig geraakt niemand weg. Het peloton is langgerekt. Het gaat vooruit op deze manier. Er is al acht kilometer afgelegd. . Voorlopig geraakt niemand weg. Het peloton is langgerekt. Het gaat vooruit op deze manier. Er is al acht kilometer afgelegd.

clock 12:26 12 uur 26.

clock 12:23 12 uur 23. De openingsfase is heuvelachtig maar kent geen al te zware hindernissen. Dat zorgt ervoor dat er veel renners kandidaat zijn om mee te schuiven. . De openingsfase is heuvelachtig maar kent geen al te zware hindernissen. Dat zorgt ervoor dat er veel renners kandidaat zijn om mee te schuiven.

clock 12:21 12 uur 21. Meteen voelen meerdere renners zich geroepen om aan te vallen. . Meteen voelen meerdere renners zich geroepen om aan te vallen.

clock 12:20 12 uur 20 match begonnen start time Start Na 5,5 kilometer neutralisatie zijn de renners nu ook echt vertrokken voor een vijftal uur koers. Benieuwd of er vandaag meer strijd is voor de vlucht dan gisteren?

clock 12:15 12 uur 15. Officieuze start. Het peloton is begonnen aan de tweede etappe. Vertrekken doen de renners in Küsnacht waar ze gisteren al een hele dag hebben vertoefd. Bijna 200 kilometer verder finishen ze straks in Aesch. . Officieuze start Het peloton is begonnen aan de tweede etappe. Vertrekken doen de renners in Küsnacht waar ze gisteren al een hele dag hebben vertoefd. Bijna 200 kilometer verder finishen ze straks in Aesch.

clock 12:03 Nog snel even de schaduw opzoeken voor de start. Het is warm in Zwitserland. 12 uur 03. Nog snel even de schaduw opzoeken voor de start. Het is warm in Zwitserland.

clock 11:53 11 uur 53. Stand van zaken. De leiderstrui bij de start van rit twee is uiteraard voor de ritwinnaar van gisteren Stephen Williams. Hij heeft een beperkte voorsprong van 4 seconden op Max Schachmann, 6 seconden op Andreas Kron en 10 seconden op 12 andere renners (met onder anderen Evenepoel en Van Wilder). De meeste favorieten voor de eindzege waren gisteren mee met het elitegroepje dat voor de etappezege sprintte. Deze enkelingen verloren toch kostbare tijd: Daniel Martinez, Rigoberto Uran, Thibaut Pinot, Gino Mäder (allen op 1'01") en Hugh Carthy (2'02"). . Stand van zaken De leiderstrui bij de start van rit twee is uiteraard voor de ritwinnaar van gisteren Stephen Williams. Hij heeft een beperkte voorsprong van 4 seconden op Max Schachmann, 6 seconden op Andreas Kron en 10 seconden op 12 andere renners (met onder anderen Evenepoel en Van Wilder). De meeste favorieten voor de eindzege waren gisteren mee met het elitegroepje dat voor de etappezege sprintte. Deze enkelingen verloren toch kostbare tijd: Daniel Martinez, Rigoberto Uran, Thibaut Pinot, Gino Mäder (allen op 1'01") en Hugh Carthy (2'02").

clock 11:41 Copy-paste met gisteren? 11 uur 41. Copy-paste met gisteren?

clock 11:29 11 uur 29. Ronde van Zwitserland Evenepoel toont zich in de finale, maar dagzege in Zwitserland is voor Williams

clock 11:21 11 uur 21. Nieuwe kans voor punchers. Net als gisteren lijkt het een uitgelezen kans voor de punchers en explosieve klassementsmannen in het peloton. De geaccidenteerde aanloop en de drie cols in het slot van de etappe zullen de pure sprinters de nek omwringen. Kan Stephen Williams zijn leiderstrui vasthouden? En wat kunnen onze youngsters Evenepoel en Van Wilder? . Nieuwe kans voor punchers Net als gisteren lijkt het een uitgelezen kans voor de punchers en explosieve klassementsmannen in het peloton. De geaccidenteerde aanloop en de drie cols in het slot van de etappe zullen de pure sprinters de nek omwringen. Kan Stephen Williams zijn leiderstrui vasthouden? En wat kunnen onze youngsters Evenepoel en Van Wilder?

clock 10:00 10 uur .