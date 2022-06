LIVE: Kopgroep begint met mooie voorsprong aan pittige slotfase, krijgen we nieuwe leider?

clock 15:49 15 uur 49. We passeren al eens aan de finish, het ziet er vrij smal uit. Binnen zeven kilometer beginnen de renners aan de Eichenberg, vanaf dan is er geen meter vlak meer in het parcours. . We passeren al eens aan de finish, het ziet er vrij smal uit. Binnen zeven kilometer beginnen de renners aan de Eichenberg, vanaf dan is er geen meter vlak meer in het parcours.

clock 15:47 15 uur 47. Bahrein laat het aan andere teams. Bahrein heeft de handdoek in de ring geworpen. Ze laten het werk nu over aan andere teams. Ineos Grenadiers, Bora-Hansgrohe en Quick-Step Alpha Vinyl nemen het over.

clock 15:46 Bij Lotto-Soudal beginnen ze erin te geloven. 15 uur 46. Bij Lotto-Soudal beginnen ze erin te geloven.

clock 15:43 15 uur 43. Strijd op twee fronten? Krijgen we straks een strijd op twee fronten? De voorsprong van de kopgroep doet vermoeden dat de winnaar vooraan zit. Het kan nog voor het peloton, maar ze mogen niet te lang meer wachten.



clock 15:39 Leknessund pakt nog drie seconden. Hard gesprint werd er niet, maar het is Leknessund die als eerste passeert bij de tussensprint. Dat zijn toch weer drie seconden dichter bij de leiderstrui. Holmes is tweede, Burgaudeau derde. 15 uur 39. sprint point

clock 15:36 15 uur 36. Vooraan eist het parcours en de snelheid slachtoffers. Basso en Vitzthum worden op achterstand gemeld. Zo blijven er nog zeven leiders over.

clock 15:33 Dario Cataldo stapt eruit. De organisatie deelt mee dat Dario Cataldo opgegeven heeft. Hij was samen met Brambilla op voorhand een van de vooruitgeschoven pionnen van Trek-Segafredo. 15 uur 33. give up

clock 15:31 15 uur 31. Het begint stilaan problematisch te worden voor de leiderstrui van Williams. Op de top van de Gempen heeft het peloton een achterstand van 6'15". Nogmaals herhalen dat Burgaudeau, Leknessund en Holmes allemaal slechts op 1 minuut staan in het klassement.

clock 15:28 Gempen. Voor de volledigheid nog even de doorkomst op de top van de Gempen: 1) Joel Suter 2) Jonas Rutsch 3) Matthew Holmes. 15 uur 28. mountain

clock 15:23 15 uur 23. Suter en Rutsch gegrepen. We zijn weer met negen leiders. Op de top van de Gempen worden Suter en Rutsch gegrepen. Suter komt wel nog als eerste boven, goed voor 6 bergpunten.

clock 15:21 15 uur 21. Imhof is ingerekend door het peloton. De zware inhaalrace van in het begin van de etappe is hem niet al te best bevallen.

clock 15:19 5 minuten. Vijf minuten. De achterstand van het peloton op de kopgroep wordt nu stilaan toch aanzienlijk. Het wordt sowieso geen makkie voor Bahrein-Victorious om de leiderstrui te verdedigen vandaag. 15 uur 19. time difference

clock 15:17 15 uur 17.

clock 15:10 15 uur 10. Wie bedreigt Simmons? De bergtrui is voorlopig om de schouders van Quinn Simmons. De Amerikaan telt 12 punten. Aangezien er vandaag maximaal 15 bergpunten te verdienen zijn, zullen ze vooraan al van goede huize moeten komen als ze die trui willen afpakken.

clock 15:05 15 uur 05. De twee koplopers zijn aan de voet van de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag. Het gaat nu niet meer stilvallen.

clock 15:01 15 uur 01. Rutsch en Suter hebben al een halve minuut voorsprong op de 7 resterende achtervolgers. Het peloton verliest nu toch wat terrein. Ze staan 4'30" in het krijt.

clock 14:55 14 uur 55. Rutsch en Suter anticiperen. Op een knikje in de aanloop naar de eerste col hebben twee renners wat voorsprong genomen: Jonas Rutsch en Joel Suter. Bij de achtervolgers bekoopt Claudio Imhof zijn inspanningen van in het begin van de etappe. Hij kan niet volgen.

clock 14:48 14 uur 48. De cols: 2e, 3e en 2e categorie. Binnen 15 kilometer zijn we toe aan de eerste col van de dag. Dan kan de wedstrijd echt van start gaan. Beginnen doen we met de Gempen (5,4km aan 4,6%), een col van tweede categorie. Daarna volgt eentje van derde categorie, de Eichenberg (4km aan 7,4%). Om dan ten slotte nog een col van tweede categorie, de Challpass (6,3km aan 6,3%), te bedwingen.

clock 14:45 3'30". De voorsprong verandert nauwelijks. Op 94 kilometer van het einde gaat het over 3'30". 14 uur 45. time difference