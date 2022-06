LIVE: Zeven vluchters in pittige openingsrit Ronde van Zwitserland, wat kan Evenepoel straks?

Thibaut Pinot staat even aan de kant met een probleempje aan zijn fiets. De Fransman zal in principe wel snel terug komen aansluiten.

Mechanisch probleempje voor Pinot. Thibaut Pinot staat even aan de kant met een probleempje aan zijn fiets. De Fransman zal in principe wel snel terug komen aansluiten. . 13 uur 49.

clock 13:36

13 uur 36. In de afdaling van de Pfannenstiel lijkt de situatie voor even vast te liggen. Zeven vluchters zullen de dag kleuren. Het peloton is maar beter op zijn hoede, want er zijn toch enkele mooie namen mee. Vooral Quinn Simmons van Trek-Segafredo zou wel eens ver kunnen komen. .