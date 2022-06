LIVE: Zeven vluchters in pittige openingsrit Ronde van Zwitserland, Bora controleert

clock 14:51 Ook Peter Sagan maakt deel uit van het Zwitserse deelnemersveld. In zijn topdagen hadden we hem vandaag misschien wel bij de favorieten gerekend. Nu zijn de verwachtingen erg laag. . 14 uur 51. Ook Peter Sagan maakt deel uit van het Zwitserse deelnemersveld. In zijn topdagen hadden we hem vandaag misschien wel bij de favorieten gerekend. Nu zijn de verwachtingen erg laag.

clock 14:46 14 uur 46. Niet Villella, wel Askey in kopgroep. De organisatie heeft zichzelf gecorrigeerd: Davide Villella zit niet in de kopgroep, Lewis Askey (Groupama FDJ) wel. . Niet Villella, wel Askey in kopgroep De organisatie heeft zichzelf gecorrigeerd: Davide Villella zit niet in de kopgroep, Lewis Askey (Groupama FDJ) wel.

clock 14:44 Eerste tussensprint prooi voor Simmons. Aan de voet van de Pfannenstiel lag een eerste tussensprint. Quinn Simmons was daar de snelste. . 14 uur 44. sprint point Eerste tussensprint prooi voor Simmons Aan de voet van de Pfannenstiel lag een eerste tussensprint. Quinn Simmons was daar de snelste.

clock 14:40 Gino Mäder is nog zo'n Zwitser die wel eens kan verrassen. Hij wordt uitgespeeld als kopman door Bahrain Victorious. 14 uur 40. Gino Mäder is nog zo'n Zwitser die wel eens kan verrassen. Hij wordt uitgespeeld als kopman door Bahrain Victorious.

clock 14:29 3'05". Met nog 110 kilometer voor de boeg is het duidelijk dat het peloton echt voor de rit wil gaan. De vluchters hebben nog iets meer dan 3 minuten. . 14 uur 29. time difference 3'05" Met nog 110 kilometer voor de boeg is het duidelijk dat het peloton echt voor de rit wil gaan. De vluchters hebben nog iets meer dan 3 minuten.

clock 14:25 14 uur 25. De kopgroep is bezig aan de tweede beklimming van de Pfannenstiel. Deze keer worden er wel bergpunten uitgedeeld op de top. De voorsprong blijft schommelen tussen de drie en vier minuten. . De kopgroep is bezig aan de tweede beklimming van de Pfannenstiel. Deze keer worden er wel bergpunten uitgedeeld op de top. De voorsprong blijft schommelen tussen de drie en vier minuten.

clock 14:23 Lotto-Soudal heeft Philippe Gilbert in het peloton zitten. Kan hij nog eens stunten tijdens een van de komende dagen? 14 uur 23. Lotto-Soudal heeft Philippe Gilbert in het peloton zitten. Kan hij nog eens stunten tijdens een van de komende dagen?

clock 14:22 Het is al flink afzien in de kopgroep. 14 uur 22. Het is al flink afzien in de kopgroep

clock 14:15 14 uur 15. Vooraan is Simon Vitzthum de minst bekende naam. De 27-jarige Zwitser is een goede baanwielrenner die in het verleden ook aan veldrijden deed. Hij komt in deze Ronde van Zwitserland uit voor het Zwitserse nationale team. . Vooraan is Simon Vitzthum de minst bekende naam. De 27-jarige Zwitser is een goede baanwielrenner die in het verleden ook aan veldrijden deed. Hij komt in deze Ronde van Zwitserland uit voor het Zwitserse nationale team.

clock 14:08 14 uur 08. De locals. Tijdens de Ronde van Zwitserland is het traditioneel uitkijken naar de locals. Vroeger schitterden Fabian Cancellara en Michael Albasini hier meermaals. Nu verwachten we veel van Marc Hirschi en Stefan Küng. Ook Johan Jacobs - die mee is in de kopgroep - is een Zwitser, ook al doet zijn naam anders vermoeden. Zijn vader is wel een Vlaming. . De locals Tijdens de Ronde van Zwitserland is het traditioneel uitkijken naar de locals. Vroeger schitterden Fabian Cancellara en Michael Albasini hier meermaals. Nu verwachten we veel van Marc Hirschi en Stefan Küng. Ook Johan Jacobs - die mee is in de kopgroep - is een Zwitser, ook al doet zijn naam anders vermoeden. Zijn vader is wel een Vlaming.

clock 14:07 37,5 km/uur. De gemiddelde snelheid verraadt dat het parcours niet van de poes is. Tijdens het eerste wedstrijduur werd 37,5 kilometer afgelegd. . 14 uur 07. average speed 37,5 km/uur De gemiddelde snelheid verraadt dat het parcours niet van de poes is. Tijdens het eerste wedstrijduur werd 37,5 kilometer afgelegd.

clock 14:04 De eerste ronde is afgelegd. Nog drie te gaan. 14 uur 04. De eerste ronde is afgelegd. Nog drie te gaan.

clock 13:59 13 uur 59. Bora leidt het peloton. Het is Bora-Hansgrohe die de koers in handen neemt. Ze leiden het peloton en komen ook een beetje dichter op de kopgroep (3'22"). Ze hebben duidelijk veel vertrouwen in hun speerpunten Vlasov, Schachmann en Higuita. . Bora leidt het peloton Het is Bora-Hansgrohe die de koers in handen neemt. Ze leiden het peloton en komen ook een beetje dichter op de kopgroep (3'22"). Ze hebben duidelijk veel vertrouwen in hun speerpunten Vlasov, Schachmann en Higuita.

clock 13:56 13 uur 56. Küsnachterberg. We zijn toe aan het tweede klimmetje van de dag. Küsnachterberg is relatief kort (2,7 kilometer), maar wel behoorlijk steil en onregelmatig. De laatste keer dat de renners bovenkomen op deze col is op 4,7 kilometer van de finish. . Küsnachterberg We zijn toe aan het tweede klimmetje van de dag. Küsnachterberg is relatief kort (2,7 kilometer), maar wel behoorlijk steil en onregelmatig. De laatste keer dat de renners bovenkomen op deze col is op 4,7 kilometer van de finish.

clock 13:50 13 uur 50.

clock 13:49 Mechanisch probleempje voor Pinot. Thibaut Pinot staat even aan de kant met een probleempje aan zijn fiets. De Fransman zal in principe wel snel terug komen aansluiten. . 13 uur 49. medical issue Mechanisch probleempje voor Pinot Thibaut Pinot staat even aan de kant met een probleempje aan zijn fiets. De Fransman zal in principe wel snel terug komen aansluiten.

clock 13:47 4'. De voorsprong stagneert nu eventjes rond de 4 minuten. Het peloton wil de vluchters vermoedelijk graag binnen schot houden. Er staat natuurlijk ook meteen een leiderstrui op het spel vandaag. . 13 uur 47. time difference 4' De voorsprong stagneert nu eventjes rond de 4 minuten. Het peloton wil de vluchters vermoedelijk graag binnen schot houden. Er staat natuurlijk ook meteen een leiderstrui op het spel vandaag.

clock 13:42 13 uur 42.

clock 13:36 13 uur 36. In de afdaling van de Pfannenstiel lijkt de situatie voor even vast te liggen. Zeven vluchters zullen de dag kleuren. Het peloton is maar beter op zijn hoede, want er zijn toch enkele mooie namen mee. Vooral Quinn Simmons van Trek-Segafredo zou wel eens ver kunnen komen. . In de afdaling van de Pfannenstiel lijkt de situatie voor even vast te liggen. Zeven vluchters zullen de dag kleuren. Het peloton is maar beter op zijn hoede, want er zijn toch enkele mooie namen mee. Vooral Quinn Simmons van Trek-Segafredo zou wel eens ver kunnen komen.