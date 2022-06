LIVE: Peloton laat vluchters niet begaan, Quick-Step werkt in dienst van Evenepoel

clock 16:20 16 uur 20. In de aanloop naar de laatste keer Pfannenstiel gooien we nog een paar outsiders op tafel voor straks: Soren Kragh Andersen, Andrea Pasqualon, Patrick Bevin, Alex Aranburu en Alexej Lutsenko. . In de aanloop naar de laatste keer Pfannenstiel gooien we nog een paar outsiders op tafel voor straks: Soren Kragh Andersen, Andrea Pasqualon, Patrick Bevin, Alex Aranburu en Alexej Lutsenko.

clock 16:18 Philippe Gilbert laat zich zien in Zwitserland. 16 uur 18. Philippe Gilbert laat zich zien in Zwitserland

clock 16:17 Tingelingeling! We gaan de laatste ronde in. 16 uur 17. Tingelingeling! We gaan de laatste ronde in.

clock 16:12 Het mocht niet baten, maar de aanval van Gilbert was alleszins wel veelbelovend voor de komende dagen. 16 uur 12. Het mocht niet baten, maar de aanval van Gilbert was alleszins wel veelbelovend voor de komende dagen.

clock 16:10 16 uur 10. Peloton dicht het gat. Het peloton heeft het gevaar van Gilberts onderneming op tijd in de sniezen. Het gat wordt meteen gedicht. Achteraan zien we Sagan puffen. . Peloton dicht het gat Het peloton heeft het gevaar van Gilberts onderneming op tijd in de sniezen. Het gat wordt meteen gedicht. Achteraan zien we Sagan puffen.

clock 16:08 16 uur 08. Pidcock en Van Wilder sluiten aan. Gilbert heeft een mooi groepje bij elkaar gekregen. Ook Thomas Pidcock en Ilan Van Wilder zijn komen aansluiten. Daarnaast herkennen we Anthony Turgis als de man van TotalEnergies. . Pidcock en Van Wilder sluiten aan Gilbert heeft een mooi groepje bij elkaar gekregen. Ook Thomas Pidcock en Ilan Van Wilder zijn komen aansluiten. Daarnaast herkennen we Anthony Turgis als de man van TotalEnergies.

clock 16:07 16 uur 07. Aanval Gilbert. Op 50 kilometer van het einde acht Philippe Gilbert zijn tijd gekomen. Hij demarreert op de Küsnachter Berg uit het peloton. In zijn zog krijgt hij een renner van TotalEnergies en van de Zwitserse nationale ploeg mee. . Aanval Gilbert Op 50 kilometer van het einde acht Philippe Gilbert zijn tijd gekomen. Hij demarreert op de Küsnachter Berg uit het peloton. In zijn zog krijgt hij een renner van TotalEnergies en van de Zwitserse nationale ploeg mee.

clock 16:05 Simmons draait rollen om. Hetzelfde duo als daarjuist sprint voor de bergpunten. Deze keer is Simmons de sterkste. Vitzthum moet vrede nemen met de tweede plaats. . 16 uur 05. mountain Simmons draait rollen om Hetzelfde duo als daarjuist sprint voor de bergpunten. Deze keer is Simmons de sterkste. Vitzthum moet vrede nemen met de tweede plaats.

clock 16:03 16 uur 03. Op de voorlaatste beklimming van de Küsnachter Berg laat Askey opnieuw begaan. Ook de andere koplopers lijken er stilaan aan voor de moeite. Ze hebben nog 1'20" voorsprong op 50 kilometer van het einde. . Op de voorlaatste beklimming van de Küsnachter Berg laat Askey opnieuw begaan. Ook de andere koplopers lijken er stilaan aan voor de moeite. Ze hebben nog 1'20" voorsprong op 50 kilometer van het einde.

clock 16:02 16 uur 02. Situatie alweer hersteld. Enkele knechten van UAE Emirates brengen het groepje van Hirschi terug bij het peloton. Al bij al heeft deze achtervolging niet al te veel krachten gekost. . Situatie alweer hersteld Enkele knechten van UAE Emirates brengen het groepje van Hirschi terug bij het peloton. Al bij al heeft deze achtervolging niet al te veel krachten gekost.

clock 15:58 15 uur 58. Klein scheurtje in het peloton. Hirschi heeft de aansluiting gemaakt bij een achtervolgend groepje. Het is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd, maar een dertigtal renners zijn op achterstand geraakt. De situatie lijkt wel herstelbaar. . Klein scheurtje in het peloton Hirschi heeft de aansluiting gemaakt bij een achtervolgend groepje. Het is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd, maar een dertigtal renners zijn op achterstand geraakt. De situatie lijkt wel herstelbaar.

clock 15:57 Fietswissel voor Hirschi. Marc Hirschi, een van de favorieten vandaag, staat even aan de kant om van fiets te wisselen. De wissel verloopt vlot. . 15 uur 57. mechanical breakdown Fietswissel voor Hirschi Marc Hirschi, een van de favorieten vandaag, staat even aan de kant om van fiets te wisselen. De wissel verloopt vlot.

clock 15:53 15 uur 53. Ineos, Quick-Step en BikeExchange bepalen het tempo. Vooraan het peloton is een collaboratie gaande tussen verschillende teams. Ineos, Quick-Step en BikeExchange verdelen het moment op dit moment. Ze vertrouwen op respectievelijk Pidcock of Martinez, Evenepoel en Matthews. . Ineos, Quick-Step en BikeExchange bepalen het tempo Vooraan het peloton is een collaboratie gaande tussen verschillende teams. Ineos, Quick-Step en BikeExchange verdelen het moment op dit moment. Ze vertrouwen op respectievelijk Pidcock of Martinez, Evenepoel en Matthews.

clock 15:51 2 minuten. De voorsprong van de zeven leiders daalt gestaag. Het peloton nadert tot op iets minder dan twee minuten. . 15 uur 51. time difference 2 minuten De voorsprong van de zeven leiders daalt gestaag. Het peloton nadert tot op iets minder dan twee minuten.

clock 15:51 15 uur 51. Terwijl Vitzthum op het nippertje Simmons kan kloppen voor de bergpunten op de Pfannenstiel, zien we dat de organisatie nog een foute naam heeft doorgegeven. Mike Teunissen zit niet in de kopgroep. Jay Vine van Alpecin-Fenix wel. Voor de organisatie is het duidelijk ook nog even inwerken tijdens deze eerste etappe. . Terwijl Vitzthum op het nippertje Simmons kan kloppen voor de bergpunten op de Pfannenstiel, zien we dat de organisatie nog een foute naam heeft doorgegeven. Mike Teunissen zit niet in de kopgroep. Jay Vine van Alpecin-Fenix wel. Voor de organisatie is het duidelijk ook nog even inwerken tijdens deze eerste etappe.

clock 15:47 15 uur 47. Het is de eerste keer dat ik de volledige ploeg in mijn dienst krijg. Dat geeft vertrouwen. Remco Evenepoel. Het is de eerste keer dat ik de volledige ploeg in mijn dienst krijg. Dat geeft vertrouwen Remco Evenepoel

clock 15:34 15 uur 34. Deze openingsrit in lijn breekt een lange traditie in Zwitserland. De laatste jaren was het altijd een proloog die deze ronde op gang trok. Vandaag zullen we vermoedelijk geen tijdrijder in de leiderstrui zien aan het eind van de dag. . Deze openingsrit in lijn breekt een lange traditie in Zwitserland. De laatste jaren was het altijd een proloog die deze ronde op gang trok. Vandaag zullen we vermoedelijk geen tijdrijder in de leiderstrui zien aan het eind van de dag.

clock 15:33 Opnieuw Simmons. Quinn Simmons heeft ook de tweede tussensprint gewonnen. Casper Pedersen was tweede, Johan Jacobs derde. Mike Teunissen mengt zich voorlopig niet in de debatten, maar pedaleert rustig mee. Is hij de slimste? . 15 uur 33. sprint point Opnieuw Simmons Quinn Simmons heeft ook de tweede tussensprint gewonnen. Casper Pedersen was tweede, Johan Jacobs derde. Mike Teunissen mengt zich voorlopig niet in de debatten, maar pedaleert rustig mee. Is hij de slimste?

clock 15:32 15 uur 32. Askey terug vooraan. Lewis Askey toont zich een uitstekende jojo. Hij heeft terug de aansluiting met de kopgroep gemaakt. De vraag is: voor hoe lang? . Askey terug vooraan Lewis Askey toont zich een uitstekende jojo. Hij heeft terug de aansluiting met de kopgroep gemaakt. De vraag is: voor hoe lang?