LIVE: Zorgt loodzware klimtijdrit voor minutenspel in Zwitserland?

Fase per fase

14:23 Nathan Van Hooydonck 4e. Nathan Van Hooydonck komt over de finish met een voorlopig knappe 4e plaats. Stefan Bissegger komt binnen met de 16e tijd. Hij had waarschijnlijk toch gehoopt op meer.

14:17 Bissegger begint conservatief aan zijn onderneming met 30e tussentijd. 14 uur 17. Bissegger begint conservatief aan zijn onderneming met 30e tussentijd.

14:08 Soler 2e bovenop de Oberalppass. Marc Soler bewijst aan het tussenpunt dat hij een krak bergop is. Hij strandt op een voorlopig 2e plaats met slechts 4" achterstand op Rutsch.

14:06 Helaas, geen Otto Vergaerde meer:

13:46 13 uur 46. Rust! . Met Hector Carretero is de laatste renner van de eerste shift vertrokken. Het is wachten tot 15.21 u tot de volgende renner (Fabien Doubey) het Zwitserse landschap mag verkennen. Ondertussen is het vooral uitkijken naar thuisrijder en tijdritspecialist Stefan Bissegger. De voorlopige top 3: 1. Jonas Rutsch 2. Rob Britton 3. Jannik Steimle.

De voorlopige top 3: 1. Jonas Rutsch 2. Rob Britton 3. Jannik Steimle

13:40 13 uur 40. Laporte gesignaleerd. Christophe Laporte kleurde vorige week nog het Belgische nieuws. Waarom? Hij trekt naar Jumbo-Visma om er de klassiekerploeg te versterken. Met deze snelle en sterke Fransman hopen de geelhemden diep in de finale een extra mannetje bij Wout Van Aert te hebben. Vandaag is een verplicht nummertje, maar het is koffiedik kijken naar zijn Tour de France én "luxeknecht"-rol voor onze landgenoot Van Aert.

13:36 13 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1403685077171773443

13:29 13 uur 29. Spitsuur aan de start. El tractor Tim Declercq is klaar om de Alpencol om te ploegen. Na hem komen er nog 2 kanonnen ten tonele. Marc Soler en topfavoriet Stefan Bissegger (maandag 2e) glippen mee in het zog van Declercq.

13:25 37'37" Jonas Rutsch. De eerste tijden sijpelen nu rustig binnen. Voorlopig mag Jonas Rutsch met 37'37" de hotseat inpalmen, maar ons buikgevoel zegt dat die tijd niet lang stand zal houden.

13:21 Net zoals vele andere renners lijkt ook Nathan van Hooydonck voor zijn "gewone" fiets te kiezen:

13:18 Vermeersch in een schilderachtig decor:. 13 uur 18. Vermeersch in een schilderachtig decor:

13:17 13 uur 17. Bonjour Florian et Kobe. Wordt Florian Vermeersch opnieuw de tijdrit-vaandeldrager voor ons land? Maandag eindigde hij als eerste Belg knap op de 8e plaats. Kan hij bergop even goed uit de voeten tegen de chrono? Kobe Goossens, zijn ploegmakker bij Lotto-Soudal, gaat zo meteen ook van start.

13:09 13 uur 09. Bolletjesrivaal van Goossens. Zou thuisrijder Joel Suter vandaag bergop iets in zijn mars hebben. In de Ronde van Romandië maakte de 22-jarige Zwitser alleszins furore in het bergklassement, maar werd hij op het einde geklopt door onze landgenoot Kobe Goossens.

13:05 Steimle: tegen-licht en hellingsgraad. 13 uur 05. Steimle: tegen-licht en hellingsgraad

13:00 13 uur . Deceuninck-Quick Step tekent present. Dat de mannen van Deceuninck-Quick Step een stevig stukje tegen de klok kunnen rijden weten we inmiddels. De eerste blauwe afgezant, Jannik Steimle, meldt zich alvast aan de start. De Duitser werd maandag nog 7e.

12:54 12 uur 54. Wales vs Zwitserland. Luke Rowe is de eerste renner van Ineos die van het startblok mag rollen. De Welshmen is gebrand om het Zwitserse gebergte op te rollen. Kan hij op die manier het voorbeeld geven aan zijn nationale voetbalploegh die het om 15.00 u ook opneemt tegen Zwitserland ( live te volgen op Éen).

12:51 Waan je even in het Zwitserse peloton:

12:48 12 uur 48. Belgische Tandem Vanmarcke/De Tier. Het Belgische duo Vanmarcke/De Tier kiest het ruime sop. Op de eerste dag werden ze respectievelijk 87e en 159e. Doen ze vandaag beter?

12:44 12 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1403680801926135809