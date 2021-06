LIVE: Kragh Andersen verrast op zijn "gewone fiets" in Zwitserse tijdrit

Dumoulin was op weg naar de hotseat, maar dé verrassing Gino Mäder onttroont de Nederlander met 2 seconden vooraleer die kon gaan zitten. Beide heren kunnen veel kracht putten uit dit resultaat. Voor Mäder is dit een absolute topprestatie en voor Dumoulin geeft dit een goed beeld van zijn groeicurve.

16 uur 24. Mader 1, Dumoulin 2! Dumoulin was op weg naar de hotseat, maar dé verrassing Gino Mäder onttroont de Nederlander met 2 seconden vooraleer die kon gaan zitten. Beide heren kunnen veel kracht putten uit dit resultaat. Voor Mäder is dit een absolute topprestatie en voor Dumoulin geeft dit een goed beeld van zijn groeicurve. .

-9" voor Mäder. Er wordt gretig haasje over gespeeld aan het eerste tussenpunt. Gino Mäder scheert nu verrassend als primus over de top van de Oberalppass. Hij klokt zowaar 9 seconden sneller dan Dumoulin af. Specialisten Dennis en Küng vallen voorlopig net van het podium met een respectievelijke 4e en 5e plek. . 16 uur 17.

15 uur 52. Zwitserse tijdritkoning Küng. Stefan Küng dekte zich voor de start alvast in en vertelde dat het parcours niets voor hem was. Toch gaat de winnaar van maandag er meteen als een komeet vandoor. Blaast hij het rookgordijn straks met een knalprestatie weg? .

15 uur 47. Sterren aan de start: Dumoulin en Dennis. Dumoulin heet dit jaar één groot doel: de tijdrit in Tokio. Hij koos deze Ronde van Zwitserland dan ook uit omdat er 2 ondernemingen tegen de klok zijn. Kan hij zich vandaag al meten met de absolute toppers? Rohan Dennis mag alvast op het achterwerk van de Nederlander kijken. Zijn tijdrit maandag viel tegen, maar schrijf de Australiër niet af. Hij is een absolute topfavoriet voor de dagzege. .

15 uur 44. Vansevenant terkt zich op gang. Er is nog een jonge klimgeit aan de start gemeld én het is een Belg. Mauri Vansevenant mag de hellende vlakken van de Alpencol gaan verkennen. .

15 uur 35. Sivakov mag zijn klimmershartje nog eens ophalen. De klimmers stapelen zich op aan de start. Nu gaat ook Pavel Sivakov van start in zijn onderneming tegen de klok. In de Giro ging hij hard tegen de vlakte, maar deze week lijkt het weer soepel te draaien. De Rus van Ineos mag zich nog eens uitleven op de Oberalppass. .

15 uur 32. Arensman vliegt weg. Team DSM heeft met Thymen Arensman een jong klimtalent in de gelederen. Het eerste deel van het parcours zou dus spek voor de bek van de 21-jarige Nederlander kunnen zijn. Toch heeft Rutsch ons geleerd dat dit parcours niet voor rasechte klimmers is. Of bewijst la jeunesse het tegendeel? .

15 uur 27. Ondertussen in België:. Caleb Ewan heeft een tweede keer op rij raak geschoten in de Ronde van België. De Australische sprintbom van Lotto-Soudal overleefde onder meer de Muur van Hoei in de koninginnenrit en maakte het vorstelijk af. De leidersplaats van Remco Evenepoel kwam niet in gevaar. .