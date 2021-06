LIVE: Aanvallers grijpen hun kans op voorlaatste klim, het peloton laat begaan

Fase per fase

Fase per fase

16:07 16 uur 07. De La Cruz is voorlopig de sterkste vooraan. Met Kragh Andersen en de sterke Leknessund volgen er twee renners van DSM op zo'n 20 seconden. Daarachter is alles ondertussen uit mekaar gereten. . De La Cruz is voorlopig de sterkste vooraan. Met Kragh Andersen en de sterke Leknessund volgen er twee renners van DSM op zo'n 20 seconden. Daarachter is alles ondertussen uit mekaar gereten.

16:04 16 uur 04. De kopgroep is dan wel omvangrijk, goed loopt de organisatie er allerminst. De aanvallen volgen zich vooraan nu in sneltempo op, met onder meer Kragh Andersen, De La Cruz en Fraile die er proberen onderuit te muizen. . De kopgroep is dan wel omvangrijk, goed loopt de organisatie er allerminst. De aanvallen volgen zich vooraan nu in sneltempo op, met onder meer Kragh Andersen, De La Cruz en Fraile die er proberen onderuit te muizen.

16:00 16 uur . Het peloton lijkt zich nu toch te bedenken en knabbelt wat aan de achterstand. Het pak komt zo terug tot op 1'45 van de leiders. . Het peloton lijkt zich nu toch te bedenken en knabbelt wat aan de achterstand. Het pak komt zo terug tot op 1'45 van de leiders.

15:58 Lukmanierpas. Ondertussen zijn de renners al eventjes bezig aan de tweede klepper van de dag, de Lukmanierpas. Met zijn 18 kilometer aan 5,6% gemiddeld, is het veelal een lange loper. . 15 uur 58. Lukmanierpas Ondertussen zijn de renners al eventjes bezig aan de tweede klepper van de dag, de Lukmanierpas. Met zijn 18 kilometer aan 5,6% gemiddeld, is het veelal een lange loper.

15:54 15 uur 54. Klassementsgevaar. Het peloton laat begaan en volgt al op 2'30 van de kop van de koers. Gevaarlijke klanten voor het klassement zitten niet echt tussen de 39 leiders. Cattaneo is de best geplaatste, op 4'39 van Carapaz. Daarnaast zitten er ook nog Leknessund, Costa en Latour, maar die staan al op meer dan 6 minuten. . Klassementsgevaar Het peloton laat begaan en volgt al op 2'30 van de kop van de koers. Gevaarlijke klanten voor het klassement zitten niet echt tussen de 39 leiders. Cattaneo is de best geplaatste, op 4'39 van Carapaz. Daarnaast zitten er ook nog Leknessund, Costa en Latour, maar die staan al op meer dan 6 minuten.

15:50 15 uur 50. De situatie. Een klein peloton van maar liefst 39 renners rijdt voorop. 10 renners misten de trein en volgen op een halve minuut. Het peloton lijkt het licht op groen te zetten en kijkt al tegen 1'50 aan. . De situatie Een klein peloton van maar liefst 39 renners rijdt voorop. 10 renners misten de trein en volgen op een halve minuut. Het peloton lijkt het licht op groen te zetten en kijkt al tegen 1'50 aan.

15:40 15 uur 40. Verschillende renners proberen alsnog de oversteek te maken uit het peloton. De kopgroep vooraan breidt zich ondertussen al uit tot bijna 40 renners. Wie gaat in het peloton zijn verantwoordelijkheid nemen? . Verschillende renners proberen alsnog de oversteek te maken uit het peloton. De kopgroep vooraan breidt zich ondertussen al uit tot bijna 40 renners. Wie gaat in het peloton zijn verantwoordelijkheid nemen?

15:35 15 uur 35. Ze zitten vooraan niet stil. Het regent nu aanvallen, al lijkt op het eerste zicht niemand zich af te scheiden. Het peloton zit met een achterstand van 30 seconden ook niet ver. . Ze zitten vooraan niet stil. Het regent nu aanvallen, al lijkt op het eerste zicht niemand zich af te scheiden. Het peloton zit met een achterstand van 30 seconden ook niet ver.

15:30 15 uur 30. Ruime kopgroep van 29 renners. We hebben een nieuwe koerssituatie, Alaphilippe heeft zich ondertussen laten inlopen door het peloton. De belangrijkste namen vooraan: Sivakov, Vansevenant, Tolhoek, Hirschi, Costa, Mäder, Cosnefroy en Soler. . Ruime kopgroep van 29 renners We hebben een nieuwe koerssituatie, Alaphilippe heeft zich ondertussen laten inlopen door het peloton. De belangrijkste namen vooraan: Sivakov, Vansevenant, Tolhoek, Hirschi, Costa, Mäder, Cosnefroy en Soler.

15:24 15 uur 24. De achtervolgers vallen nu al in de nek van Alaphilippe en co. We gaan naar een nieuwe koerssituatie. . De achtervolgers vallen nu al in de nek van Alaphilippe en co. We gaan naar een nieuwe koerssituatie.

15:22 15 uur 22. Reactie uit het pak. Net wanneer we dreigen in te dommelen, zorgt een 20-tal renners voor opschudding. Een groepje scheidt zich af van het peloton en neemt al snel een halve minuut. Met Hirschi, Vansevenant, Mäder, Sivakov, Cosneyfroy en Matthews zien we enkele interessante namen. . Reactie uit het pak Net wanneer we dreigen in te dommelen, zorgt een 20-tal renners voor opschudding. Een groepje scheidt zich af van het peloton en neemt al snel een halve minuut. Met Hirschi, Vansevenant, Mäder, Sivakov, Cosneyfroy en Matthews zien we enkele interessante namen.

15:14 55 seconden. De leiders hebben het dal bereikt. Het tijdsverschil blijft status quo. Vanaf nu loopt het parcours opnieuw zoetjesaan omhoog. Binnen een 25-tal kilometers volgt er nog een tussensprint in Olivone, daarna wacht de Lukmanierpass, een loper van 18 km aan 5,6 procent. . 15 uur 14. 55 seconden De leiders hebben het dal bereikt. Het tijdsverschil blijft status quo. Vanaf nu loopt het parcours opnieuw zoetjesaan omhoog. Binnen een 25-tal kilometers volgt er nog een tussensprint in Olivone, daarna wacht de Lukmanierpass, een loper van 18 km aan 5,6 procent.

15:03 15 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1403333866098761728

14:58 14 uur 58. Peloton houdt koplopers binnen schot. Terwijl de 4 leiders verder het dal induiken, wordt ook in het peloton het tempo nog duchtig onderhouden. Alaphilippe en co krijgen voorlopig niet meer dan een dikke minuut voorsprong. Niet verwonderlijk, aangezien de Fransman 4e staat in de stand op 53 seconden van leider Carapaz. . Peloton houdt koplopers binnen schot Terwijl de 4 leiders verder het dal induiken, wordt ook in het peloton het tempo nog duchtig onderhouden. Alaphilippe en co krijgen voorlopig niet meer dan een dikke minuut voorsprong. Niet verwonderlijk, aangezien de Fransman 4e staat in de stand op 53 seconden van leider Carapaz.

14:52 14 uur 52. Ik voelde me conditioneel goed, maar sinds de tijdrit heb ik last van mijn hamstrings. Ik kon niet goed op de pedalen staan. Het is jammer, maar er is niets aan te doen. Tiesj Benoot, na zijn tijdverlies gisteren. Ik voelde me conditioneel goed, maar sinds de tijdrit heb ik last van mijn hamstrings. Ik kon niet goed op de pedalen staan. Het is jammer, maar er is niets aan te doen. Tiesj Benoot, na zijn tijdverlies gisteren

14:48 14 uur 48. De leiders:. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) Marc Soler (Movistar) Antonio Nibali (Trek-Segafredo) . De leiders: Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) Marc Soler (Movistar) Antonio Nibali (Trek-Segafredo)

14:44 146 renners. Voor wie het gemist heeft: 5 renners kwamen vandaag niet aan de start. Van der Poel hield het licht verkouden voor bekeken, terwijl bij Team BikeExchange een maagvirus roet in het eten strooide en ze Jansen, Bauer, Durbridge en Hamilton zagen afhaken. . 14 uur 44. 146 renners Voor wie het gemist heeft: 5 renners kwamen vandaag niet aan de start. Van der Poel hield het licht verkouden voor bekeken, terwijl bij Team BikeExchange een maagvirus roet in het eten strooide en ze Jansen, Bauer, Durbridge en Hamilton zagen afhaken.

14:41 Carapaz blonk bij de start in zijn gele trui. Geeft de Ecuadoraanse leider er straks opnieuw een lap op? 14 uur 41. Carapaz blonk bij de start in zijn gele trui. Geeft de Ecuadoraanse leider er straks opnieuw een lap op? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1403328361208991748

14:39 14 uur 39.