LIVE Ronde van Zwitserland: Gele trui Van der Poel valt zelf aan

14:56 14 uur 56. Vanuit Belgisch standpunt kijken we de komende dagen vooral naar Tiesj Benoot. In 2019 werd hij 4e in de Ronde van Zwitserland. De kopman van DSM staat voorlopig 19e op 59 seconden van Mathieu van der Poel. . Vanuit Belgisch standpunt kijken we de komende dagen vooral naar Tiesj Benoot. In 2019 werd hij 4e in de Ronde van Zwitserland. De kopman van DSM staat voorlopig 19e op 59 seconden van Mathieu van der Poel.

14:50 Geel in de Tour de Suisse, straks ook geel in de Tour de France? 14 uur 50. Geel in de Tour de Suisse, straks ook geel in de Tour de France?

14:47 14 uur 47. Deceuninck-Quick Step is het aan zijn status verplicht om te werken, maar de blauwe brigade wacht nu ook al ongewoon lang op een nieuwe overwinning. Kasper Asgreen won op 8 mei nog in de Algarve, maar sindsdien is er een periode van droogte begonnen. . Deceuninck-Quick Step is het aan zijn status verplicht om te werken, maar de blauwe brigade wacht nu ook al ongewoon lang op een nieuwe overwinning. Kasper Asgreen won op 8 mei nog in de Algarve, maar sindsdien is er een periode van droogte begonnen.

14:40 14 uur 40. We zijn nog wel een tijdje zoet met dit scenario. Straks ligt er nog een bult van 3e categorie, het echte klauterwerk begint op 27 kilometer van de aankomst. . We zijn nog wel een tijdje zoet met dit scenario. Straks ligt er nog een bult van 3e categorie, het echte klauterwerk begint op 27 kilometer van de aankomst.

14:31 3'28". Het peloton metst het muurtje dicht: 3'28" is het huidige verschil, een beetje minder dan de maximale bonus (3'40") van zonet. Ineos Grenadiers, Israel Start-Up Nation en Deceuninck-Quick Step mennen de grote groep. . 14 uur 31. 3'28" Het peloton metst het muurtje dicht: 3'28" is het huidige verschil, een beetje minder dan de maximale bonus (3'40") van zonet. Ineos Grenadiers, Israel Start-Up Nation en Deceuninck-Quick Step mennen de grote groep.

14:31 De regendruppels van de voorbije dagen blijven nu achterwege . 14 uur 31. De regendruppels van de voorbije dagen blijven nu achterwege

14:27 14 uur 27. Samitier. In die Giro van 2020 finishte Sergio Samitier regelmatig in de buurt van vluchtgezel Hermann Pernsteiner. De 25-jarige Spanjaard is aan zijn tweede seizoen in het shirt van Movistar bezig. Hij jaagt nog op zijn eerste profzege. . Samitier In die Giro van 2020 finishte Sergio Samitier regelmatig in de buurt van vluchtgezel Hermann Pernsteiner. De 25-jarige Spanjaard is aan zijn tweede seizoen in het shirt van Movistar bezig. Hij jaagt nog op zijn eerste profzege.

14:26 14 uur 26. Pernsteiner. Hermann Pernsteiner mogen we gerust een laatbloeier noemen. De 30-jarige Oostenrijker is slechts een vijftal jaar prof en probeert zich bij Bahrein-Victorious al enkele jaren te manifesteren als klassementsman. In de Giro van vorig jaar werd het lichtgewicht - 55 kilogram voor 1,68 meter - 10e. . Pernsteiner Hermann Pernsteiner mogen we gerust een laatbloeier noemen. De 30-jarige Oostenrijker is slechts een vijftal jaar prof en probeert zich bij Bahrein-Victorious al enkele jaren te manifesteren als klassementsman. In de Giro van vorig jaar werd het lichtgewicht - 55 kilogram voor 1,68 meter - 10e.

14:22 14 uur 22. Het peloton slentert en laat de chrono oplopen tot 3'40". Behoort een 3e ritzege dan misschien tot de mogelijkheden voor Mathieu van der Poel? De kansen van de Nederlander mag je nooit uitvlakken, maar op papier beschikken Hermann Pernsteiner en Sergio Samitier toch over betere klimmersbenen. . Het peloton slentert en laat de chrono oplopen tot 3'40". Behoort een 3e ritzege dan misschien tot de mogelijkheden voor Mathieu van der Poel? De kansen van de Nederlander mag je nooit uitvlakken, maar op papier beschikken Hermann Pernsteiner en Sergio Samitier toch over betere klimmersbenen.

14:16 1'50". Het peloton begraaft de strijdbijl, of toch voorlopig. De 4 leiders (Van der Poel, Samitier, Pernsteiner en Imhof) verdubbelen hun marge tot 1'50". . 14 uur 16. 1'50" Het peloton begraaft de strijdbijl, of toch voorlopig. De 4 leiders (Van der Poel, Samitier, Pernsteiner en Imhof) verdubbelen hun marge tot 1'50".



14:13 14 uur 13. Let vandaag op Ben Tulett. Ik verwacht iets van mijn Britse ploegmakker. Petr Vakoc (Alpecin-Fenix). Let vandaag op Ben Tulett. Ik verwacht iets van mijn Britse ploegmakker. Petr Vakoc (Alpecin-Fenix)

14:12 14 uur 12. 4 leiders. Het ziet er naar uit dat Van der Poel en co gezelschap krijgen. Claudio Imhof (Zwitserse selectie) is de eerste aanwezige op de overzetboot. Hij sluit op 120 kilometer van de aankomst aan. . 4 leiders Het ziet er naar uit dat Van der Poel en co gezelschap krijgen. Claudio Imhof (Zwitserse selectie) is de eerste aanwezige op de overzetboot. Hij sluit op 120 kilometer van de aankomst aan.

14:06 50". Het trio rijdt niet verder weg van het peloton, integendeel. De grote groep nadert. . 14 uur 06. 50" Het trio rijdt niet verder weg van het peloton, integendeel. De grote groep nadert.

14:01 14 uur 01. 3 leiders. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) Hermann Pernsteiner (Bahrein-Victorious) Sergio Samitier (Movistar) . 3 leiders Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) Hermann Pernsteiner (Bahrein-Victorious) Sergio Samitier (Movistar)

13:57 13 uur 57. Hij wilde eigenlijk gisteren al afscheid nemen van zijn leiderstrui, vandaag sluit hij een nieuw hoofdstuk uit. Maar Mathieu van der Poel zou Mathieu van der Poel niet zijn als hij zich zomaar zou laten meedrijven in het peloton. Al is het nog lang niet zeker dat deze ontsnapping standhoudt tot in het laatste (klim)uur. . Hij wilde eigenlijk gisteren al afscheid nemen van zijn leiderstrui, vandaag sluit hij een nieuw hoofdstuk uit. Maar Mathieu van der Poel zou Mathieu van der Poel niet zijn als hij zich zomaar zou laten meedrijven in het peloton. Al is het nog lang niet zeker dat deze ontsnapping standhoudt tot in het laatste (klim)uur.

13:55 13 uur 55. De snelheidsmeter zakt aangezien de afdaling voorbij is. We kamperen nu een tweetal uurtjes in de vallei. Wat doet dat vlakke terrein met het verschil tussen het peloton en de kopgroep? 56" is de laatste registratie. . De snelheidsmeter zakt aangezien de afdaling voorbij is. We kamperen nu een tweetal uurtjes in de vallei. Wat doet dat vlakke terrein met het verschil tussen het peloton en de kopgroep? 56" is de laatste registratie.

13:51 13 uur 51. Terwijl Poels aansluit na een lekke band, nadert het peloton tot op de vluchters. Het verschil met Van der Poel, Pernsteiner en Samitier is al nagenoeg gehalveerd. . Terwijl Poels aansluit na een lekke band, nadert het peloton tot op de vluchters. Het verschil met Van der Poel, Pernsteiner en Samitier is al nagenoeg gehalveerd.

13:46 13 uur 46. Terwijl de chronometer 1'05" aangeeft, probeert Ineos Grenadiers de orde in het peloton te bewaren. Dat lukt niet echt, want we registreren nog veel tegenaanvallen. . Terwijl de chronometer 1'05" aangeeft, probeert Ineos Grenadiers de orde in het peloton te bewaren. Dat lukt niet echt, want we registreren nog veel tegenaanvallen.