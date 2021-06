LIVE Ronde van Zwitserland: Peloton staakt de jacht, vluchter wint de rit

Nog 2 kilometer tot de top. In het peloton komt er wat animo, maar het zijn de mannen van de tweede of derde rij.

Het begint weer te regenen en het bobijntje van Suter is stilaan af. Meter per meter rijdt de rest weg.

Joey Rosskopf is met zijn 31 duidelijk de meest ervaren renner in de kopgroep, maar de Amerikaan heeft na het verdwijnen van CCC een stapje terug moeten zetten bij Rally Cycling. Zet hij zichzelf vandaag weer op de kaart?

16:36

16 uur 36. Joel Suter is de grote onbekende in de kopgroep. De 22-jarige Zwitser rijdt bij Bingoal-Wallonie Bruxelles, maar draagt in deze koers het shirt van de Zwitserse ploeg. Hij werd in de Ronde van Romandië 2e in het bergklassement na Kobe Goossens. .