Favorieten misrekenen zich in Wallonië: vroege vluchters overleven Ardense heuvels, Markus Hoelgaard wint

Markus Hoelgaard heeft voor een verrassing gezorgd in de Ronde van Wallonië. De Noor van Uno-X Mobility glipte mee in de vlucht van de dag en hield samen met onze landgenoot Jimmy Janssens stand tot aan de streep. In een sprint met twee vloerde de Noorse kampioen zijn kompaan. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong blijft wel leider.