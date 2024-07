Corbin Strong werkt ploegwerk uitstekend af in Ronde van Wallonië en neemt leiderstrui over van Jordi Meeus

Corbin Strong heeft een dubbelslag geslagen in de Ronde van Wallonië. In een sprint van een gereduceerd peloton klopte hij Emilien Jeannière. Zijn ploeg Israel-Premier Tech deed het kopwerk in de laatste kilometers en zette hem perfect af. Jordi Meeus kreeg het moeilijk in de lastige finale en kon niet meesprinten. Strong neemt zijn oranje leiderstrui over.