Slotrit in de Ronde van Wallonië: wie kroont zich tot eindwinnaar?

10 uur 41. Arnaud Démare begint als leider aan de slotrit, maar de Fransman maakt zich naar eigen zeggen geen illusies. Greg Van Avermaet is 6e in de stand op 17 tellen, Zdenek Stybar (+ 34") en Philippe Gilbert (+ 35") volgen iets verder na hun tijdstraf eerder deze week. .

10:40

10 uur 40. Het is jammer dat ik gisteren nog gegrepen werd. Deze slotrit is lastig genoeg, maar ik had wel gehoopt om al iets op zak te hebben. Ik ben wel tevreden over mijn benen. Greg Van Avermaet (CCC).