LIVESTREAM: Kijk naar de laatste etappe in de Ronde van Wallonië

16:50 16 uur 50. De stormloop naar de voet is ingezet. Over 2 kilometer zijn we boven. Hoe liggen de kaarten op de top van de Côte de Beffe? . De stormloop naar de voet is ingezet. Over 2 kilometer zijn we boven. Hoe liggen de kaarten op de top van de Côte de Beffe?

16:49 16 uur 49. Ze draaien vooraan nog altijd goed rond, maar of dat zal volstaan... Renaat Schotte. Ze draaien vooraan nog altijd goed rond, maar of dat zal volstaan... Renaat Schotte

16:48 16 uur 48. We maken ons klaar voor een oerknal, maar het is stilte voor de storm. Het peloton neemt nu zelfs even de breedte van de weg in. Dat zal de leiders weer wat extra zuurstof geven. . We maken ons klaar voor een oerknal, maar het is stilte voor de storm. Het peloton neemt nu zelfs even de breedte van de weg in. Dat zal de leiders weer wat extra zuurstof geven.

16:47 16 uur 47. De poging van Janse Van Rensburg was vergeefse moeite: hij waait terug. Het verschil tussen het vijftal en het peloton 20 tellen. . De poging van Janse Van Rensburg was vergeefse moeite: hij waait terug. Het verschil tussen het vijftal en het peloton 20 tellen.

16:46 16 uur 46. De Côte de Beffe loert om de hoek. Als een van de vluchters nog mee over de top wil, dan mag er vooraan niet te veel gepokerd worden. Dat doen ze voorlopig niet. . De Côte de Beffe loert om de hoek. Als een van de vluchters nog mee over de top wil, dan mag er vooraan niet te veel gepokerd worden. Dat doen ze voorlopig niet.

16:44 16 uur 44. Het peloton laat de leiders nog even sudderen, maar Janse Van Rensburg (NTT) roert al eens in de potten. De Zuid-Afrikaan heeft met Sunderland een ploegmaat voorin en wil anticiperen op de laatste helling van de dag. . Het peloton laat de leiders nog even sudderen, maar Janse Van Rensburg (NTT) roert al eens in de potten. De Zuid-Afrikaan heeft met Sunderland een ploegmaat voorin en wil anticiperen op de laatste helling van de dag.

16:42 16 uur 42. Na de oranje trein zien we veel shirts van AG2R. Worden de Belgische bandjes van Naesen uitgespeeld? Of trekken ze de kaart van Venturini of Vendrame? . Na de oranje trein zien we veel shirts van AG2R. Worden de Belgische bandjes van Naesen uitgespeeld? Of trekken ze de kaart van Venturini of Vendrame?

16:40 16 uur 40. Nog 18 kilometer . Trentin en Van Avermaet hebben nog 2 werkpaarden. Zij proberen de rode loper uit te rollen richting de Côte de Beffe, die op 10 km van de aankomst is neergelegd. . Nog 18 kilometer Trentin en Van Avermaet hebben nog 2 werkpaarden. Zij proberen de rode loper uit te rollen richting de Côte de Beffe, die op 10 km van de aankomst is neergelegd.

16:39 16 uur 39. We moeten nu toch een kruis maken over het podiumverhaal van Stybar. Dat wordt mission impossible. . Renaat Schotte. We moeten nu toch een kruis maken over het podiumverhaal van Stybar. Dat wordt mission impossible. Renaat Schotte

16:38 Tijdsverschil. Bij CCC steken ze een tandje bij en dus is het verval snel ingezet. De 5 leiders zien hun voorgift slinken tot 20 seconden. . 16 uur 38. Tijdsverschil Bij CCC steken ze een tandje bij en dus is het verval snel ingezet. De 5 leiders zien hun voorgift slinken tot 20 seconden.

16:35 16 uur 35. Golas en Sunderland sluiten aan bij de kopgroep. Golas en Sunderland sluiten aan bij de kopgroep

16:33 16 uur 33. Kopgroep van 5. Het heeft bijzonder veel moeite gekost, maar we krijgen vooraan een vermenigvuldiging. Golas en Sunderland haken hun wagonnetje aan. Eindelijk, zouden we bijna durven te zeggen. . Kopgroep van 5 Het heeft bijzonder veel moeite gekost, maar we krijgen vooraan een vermenigvuldiging. Golas en Sunderland haken hun wagonnetje aan. Eindelijk, zouden we bijna durven te zeggen.

16:33 16 uur 33. Het koptrio verliest voorlopig geen seconde tegenover het peloton. Renaat Schotte. Het koptrio verliest voorlopig geen seconde tegenover het peloton. Renaat Schotte

16:32 16 uur 32. Démare verdedigt een bonus van 16 seconden op zijn eerste achtervolgers, maar na de Fransman ligt alles op een zakdoek. 30 renners volgen in dezelfde seconde. Als de Fransman kraakt, belooft het dus een spetterende eindstrijd te worden tussen veel gegadigden. . Démare verdedigt een bonus van 16 seconden op zijn eerste achtervolgers, maar na de Fransman ligt alles op een zakdoek. 30 renners volgen in dezelfde seconde. Als de Fransman kraakt, belooft het dus een spetterende eindstrijd te worden tussen veel gegadigden.

16:29 16 uur 29. Een chasse patate durven we het nog niet te noemen, maar Golas en Sunderland komen geen meter dichter bij de 3 leiders. De verschillen blijven intact. . Een chasse patate durven we het nog niet te noemen, maar Golas en Sunderland komen geen meter dichter bij de 3 leiders. De verschillen blijven intact.

16:27 16 uur 27. Aan de finish ontmoeten we nog enkele gelosten. Onder meer Mark Cavendish kon het tempo van de grote groep niet aan. Het zou ons verbazen mocht de Brit toch nog meegenomen worden naar de Tour. . Aan de finish ontmoeten we nog enkele gelosten. Onder meer Mark Cavendish kon het tempo van de grote groep niet aan. Het zou ons verbazen mocht de Brit toch nog meegenomen worden naar de Tour.

16:23 16 uur 23. Dit is echt een finish voor Van Avermaet of Gilbert. Renaat Schotte. Dit is echt een finish voor Van Avermaet of Gilbert. Renaat Schotte

16:20 16 uur 20. Nog 31 kilometer: situatie aan de finish. Daar gaan we voor de laatste lus in deze Ronde van Wallonië. De situatie aan de finish: Stybar (Deceuninck-Quick Step), Dewulf (Lotto-Soudal) en Kron (Riwal) - Golas (Ineos) en Sunderland (NTT) op 15" - peloton op 55". . Nog 31 kilometer: situatie aan de finish Daar gaan we voor de laatste lus in deze Ronde van Wallonië.

16:20 16 uur 20. Zo meteen bereiken we de aankomstzone. Het peloton kan dus al even een kijkje nemen naar wat hen te wachten staat als het om de knikkers gaat. . Zo meteen bereiken we de aankomstzone. Het peloton kan dus al even een kijkje nemen naar wat hen te wachten staat als het om de knikkers gaat.

16:18 16 uur 18. De knechten van Van Avermaet konden door de pech van hun kopman even op adem komen, maar geven nu weer gas. Ze krijgen nog altijd steun van AG2R, de toekomstige ploeg van de man met de gouden helm. . De knechten van Van Avermaet konden door de pech van hun kopman even op adem komen, maar geven nu weer gas. Ze krijgen nog altijd steun van AG2R, de toekomstige ploeg van de man met de gouden helm.

16:15 16 uur 15. Van Avermaet zit weer in de staart van de kudde en gaat rustig op zoek naar zijn gewenste positie in het peloton. Dit betekent een kras op zijn carrosserie, maar Van Avermaet kan natuurlijk wel tegen een stootje. . Van Avermaet zit weer in de staart van de kudde en gaat rustig op zoek naar zijn gewenste positie in het peloton. Dit betekent een kras op zijn carrosserie, maar Van Avermaet kan natuurlijk wel tegen een stootje.

16:12 16 uur 12. Bergkoning Golas (Ineos) en Sunderland (NTT) gaan op zoek naar de 3 vluchters. Ze zwemmen op 25 seconden, het peloton staat een minuutje in het krijt. . Bergkoning Golas (Ineos) en Sunderland (NTT) gaan op zoek naar de 3 vluchters. Ze zwemmen op 25 seconden, het peloton staat een minuutje in het krijt.

16:11 16 uur 11. Ook in het peloton is er verbrokkeling en net nu moet Van Avermaet achtervolgen na zijn pechmoment. "Geen goed moment", ziet ook onze commentator. Dit zal krachten kosten. . Ook in het peloton is er verbrokkeling en net nu moet Van Avermaet achtervolgen na zijn pechmoment. "Geen goed moment", ziet ook onze commentator. Dit zal krachten kosten.

16:10 Côte de Beffe. Op de eerste passage van de Côte de Beffe wordt het een afvallingsrace. Stybar, Dewulf en Kron beschikken over de sterkste benen. Met z'n drieën vervolgen ze hun avontuur. . 16 uur 10. Côte de Beffe Op de eerste passage van de Côte de Beffe wordt het een afvallingsrace. Stybar, Dewulf en Kron beschikken over de sterkste benen. Met z'n drieën vervolgen ze hun avontuur.

16:09 16 uur 09. Ook Van Avermaet staat stil. Plots is er hectiek. Er is nog geen man overboord, maar op 40 km van de finish krijgt Van Avermaet een nieuwe fiets onder zijn achterste geduwd. Dit zal de achtervolging even matigen. . Ook Van Avermaet staat stil Plots is er hectiek. Er is nog geen man overboord, maar op 40 km van de finish krijgt Van Avermaet een nieuwe fiets onder zijn achterste geduwd. Dit zal de achtervolging even matigen.

16:09 16 uur 09. Van Avermaet heeft een nieuwe fiets nodig. Van Avermaet heeft een nieuwe fiets nodig

16:08 Schakelprobleem. Voorin verliezen we nog een schakel. Mechanische pech slaat Reynders vooraan weg. . 16 uur 08. Schakelprobleem Voorin verliezen we nog een schakel. Mechanische pech slaat Reynders vooraan weg.

16:03 16 uur 03. Nog 44 kilometer. Het werk van CCC werpt zijn vruchten af. De 6 resterende leiders houden nog 1'02" over. Hun maximale bonus schommelde rond de 3 minuten. . Nog 44 kilometer Het werk van CCC werpt zijn vruchten af. De 6 resterende leiders houden nog 1'02" over. Hun maximale bonus schommelde rond de 3 minuten.

15:57 15 uur 57. De slotkilometer heeft een hellingsgraad van zo'n 5 procent. Het zou straf zijn mocht een sprinter hier straks een woordje meespreken. . Renaat Schotte. De slotkilometer heeft een hellingsgraad van zo'n 5 procent. Het zou straf zijn mocht een sprinter hier straks een woordje meespreken. Renaat Schotte

15:56 15 uur 56. Ook al verbruikt hij heel veel energie, Zdenek Stybar denkt toch nog aan het klassement. Hij pakt de volle buit bij de tussensprint. Wat dat zal opleveren in de eindafrekening, ontdekken we over ruim een uur. . Ook al verbruikt hij heel veel energie, Zdenek Stybar denkt toch nog aan het klassement. Hij pakt de volle buit bij de tussensprint. Wat dat zal opleveren in de eindafrekening, ontdekken we over ruim een uur.

15:55 15 uur 55. Een val zonder al te veel erg in het peloton. Een val zonder al te veel erg in het peloton

15:54 Val. Terwijl we net wilden schrijven dat er weinig animo is, is daar weer de onvermijdelijke valpartij. In een afdaling schuift Renard (Israel-Start Up Nation) onderuit. Hij kan weer vertrekken. . 15 uur 54. Val Terwijl we net wilden schrijven dat er weinig animo is, is daar weer de onvermijdelijke valpartij. In een afdaling schuift Renard (Israel-Start Up Nation) onderuit. Hij kan weer vertrekken.

15:45 15 uur 45. De teller van CCC staat nog altijd op 0. CCC mikt vandaag op Greg Van Avermaet en Matteo Trentin. Ook al lag het seizoen maanden stil, het is toch vrij onwaarschijnlijk dat de oranjehemden nog altijd wachten op hun eerste zege van het seizoen. . De teller van CCC staat nog altijd op 0 CCC mikt vandaag op Greg Van Avermaet en Matteo Trentin. Ook al lag het seizoen maanden stil, het is toch vrij onwaarschijnlijk dat de oranjehemden nog altijd wachten op hun eerste zege van het seizoen.

15:44 15 uur 44. Sanitaire stop. Taminiaux wordt zo meteen opgeslokt door het peloton. De voormalige leider maakt van de gelegenheid gebruik om een plasje te doen. . Sanitaire stop Taminiaux wordt zo meteen opgeslokt door het peloton. De voormalige leider maakt van de gelegenheid gebruik om een plasje te doen.

15:43 15 uur 43. Wachten op het peloton? Dan giet Taminiaux de patatjes af. Wachten op het peloton? Dan giet Taminiaux de patatjes af

15:41 15 uur 41. De verstandhouding is voorin een beetje zoek. Flitsen de bergpunten door de hoofden van enkele leiders? Of voelen ze hoe de druk van het peloton toeneemt? . De verstandhouding is voorin een beetje zoek. Flitsen de bergpunten door de hoofden van enkele leiders? Of voelen ze hoe de druk van het peloton toeneemt?

15:39 15 uur 39. Nog 6 leiders. Voorin nemen we afscheid van Lionel Taminiaux (Bingoal-Wallonie Bruxelles). Zijn ploegmakker Tom Paquot houdt wel nog stand. . Nog 6 leiders Voorin nemen we afscheid van Lionel Taminiaux (Bingoal-Wallonie Bruxelles). Zijn ploegmakker Tom Paquot houdt wel nog stand.

15:36 15 uur 36. En zo sluipen we zoetjesaan richting de Côte de Nisramont. Daarna volgt nog een dubbele passage van de Côte de Beffe, die vandaag de scherprechter moet worden. . En zo sluipen we zoetjesaan richting de Côte de Nisramont. Daarna volgt nog een dubbele passage van de Côte de Beffe, die vandaag de scherprechter moet worden.

15:31 15 uur 31. Gele trui Démare verschuilt zich net achter de teams die momenteel werken. Zijn Groupama-FDJ houdt zich afzijdig, ook al omdat de Fransman vandaag niet in zijn overlevingskansen lijkt te geloven. . Gele trui Démare verschuilt zich net achter de teams die momenteel werken. Zijn Groupama-FDJ houdt zich afzijdig, ook al omdat de Fransman vandaag niet in zijn overlevingskansen lijkt te geloven.

15:29 15 uur 29. Verschil zakt. Ook de 7 leiders ondervinden dat CCC helpende handen in het peloton heeft. Hun bonus is gedecimeerd tot 2 minuten. . Verschil zakt Ook de 7 leiders ondervinden dat CCC helpende handen in het peloton heeft. Hun bonus is gedecimeerd tot 2 minuten.

15:25 15 uur 25. En er verschijnt nog meer volk in de spits van het peloton. De veldrijders van Pauwels Sauzen-Bingoal doen ook hun duit in het zakje. Hun rooster bestaat uit Iserbyt, M. en D. Vanthourenhout, Vandebosch, Kamp, Ronhaar en Sweeck. . En er verschijnt nog meer volk in de spits van het peloton. De veldrijders van Pauwels Sauzen-Bingoal doen ook hun duit in het zakje.

15:23 15 uur 23. We moeten nog 3 heuveltjes overleven. In het peloton krijgt CCC steun van Ineos en AG2R. . We moeten nog 3 heuveltjes overleven. In het peloton krijgt CCC steun van Ineos en AG2R.

15:22 15 uur 22. Voorin is Zdenek Stybar toch de vreemde eend in de bijt. . Renaat Schotte. Voorin is Zdenek Stybar toch de vreemde eend in de bijt. Renaat Schotte

15:21 15 uur 21. De best geplaatste renner in de kopgroep is een beetje verrassend Andreas Kron. De Deen staat 22e op 17 seconden van leider Arnaud Démare. Intussen is het verschil gezakt tot 2'30". . De best geplaatste renner in de kopgroep is een beetje verrassend Andreas Kron. De Deen staat 22e op 17 seconden van leider Arnaud Démare. Intussen is het verschil gezakt tot 2'30".

15:19 Gemiddelde snelheid. Na 3 uur koers klokken we af op een gemiddelde van 39,2 km/u. De aankomst verwachten we rond 17.15u. . 15 uur 19. Gemiddelde snelheid Na 3 uur koers klokken we af op een gemiddelde van 39,2 km/u. De aankomst verwachten we rond 17.15u.

15:18 15 uur 18. Livestream. Renaat Schotte zit voor u klaar voor de laatste etappe. Hij is uw gids in de finale. . Livestream Renaat Schotte zit voor u klaar voor de laatste etappe. Hij is uw gids in de finale.

15:08 CCC ontloopt zijn verantwoordelijkheid niet. 15 uur 08. CCC ontloopt zijn verantwoordelijkheid niet

15:06 Heuvel. Ook de Côte Saint-Roch mogen we schrappen. Net voorbij Houffalize was dat de 4e helling van de dag. . 15 uur 06. Heuvel Ook de Côte Saint-Roch mogen we schrappen. Net voorbij Houffalize was dat de 4e helling van de dag.

14:52 14 uur 52. De wedstrijd ligt al even muurvast. Ondanks de stevige arbeid van CCC blijft het verschil met de 7 leiders stabiel: 2'40". . De wedstrijd ligt al even muurvast. Ondanks de stevige arbeid van CCC blijft het verschil met de 7 leiders stabiel: 2'40".

14:42 14 uur 42. In het peloton doet Guillaume Van Keirsbulck een jasje uit. De CCC-knecht probeert het verschil binnen de perken te houden. . In het peloton doet Guillaume Van Keirsbulck een jasje uit. De CCC-knecht probeert het verschil binnen de perken te houden.

14:33 Zet de olympische kampioen straks de finale naar zijn hand? . 14 uur 33. Zet de olympische kampioen straks de finale naar zijn hand?

14:32 14 uur 32. We hebben intussen 3 van de 7 bergjes achter de kiezen. De top van de laatste helling ligt op ruim 8 kilometer van de finish. . We hebben intussen 3 van de 7 bergjes achter de kiezen. De top van de laatste helling ligt op ruim 8 kilometer van de finish.

14:26 14 uur 26. Ik win weer in de week van het Franse kampioenschap. Dat gebeurde ook in 2014 en 2017, toen ik de Franse wegwedstrijd won. Dat belooft dus voor komend weekend. . Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Ik win weer in de week van het Franse kampioenschap. Dat gebeurde ook in 2014 en 2017, toen ik de Franse wegwedstrijd won. Dat belooft dus voor komend weekend. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

14:17 14 uur 17. De samenwerkende vennootschap in het peloton bestaat uit CCC, Groupama-FDJ, Bahrein-McLaren en AG2R. De Fransen hebben met Venturini, de broers Naesen en Vendrame 4 man in de top 12 van het klassement. . De samenwerkende vennootschap in het peloton bestaat uit CCC, Groupama-FDJ, Bahrein-McLaren en AG2R. De Fransen hebben met Venturini, de broers Naesen en Vendrame 4 man in de top 12 van het klassement.

14:06 14 uur 06. De 7 leiders hebben elkaar gevonden. Het verschil flirt met 3 minuten. . De 7 leiders hebben elkaar gevonden. Het verschil flirt met 3 minuten.

13:46 13 uur 46. Zdenek Stybar is niet dé Ardennenman bij uitstek, maar hij was wel het speerpunt van Deceuninck-Quick Step voor het eindklassement. Dat de Tsjech nu al meeschuift, is verrassend. Bij Lotto-Soudal is Stan Dewulf, ex-winnaar van Parijs-Roubaix bij de jeugd, ook al een man voor het Vlaamse werk. Kan hij lang genoeg overleven? Er zal nu wellicht veel gekeken worden naar CCC, dat met Greg Van Avermaet toch nog altijd de topfavoriet in de gelederen heeft. . Zdenek Stybar is niet dé Ardennenman bij uitstek, maar hij was wel het speerpunt van Deceuninck-Quick Step voor het eindklassement. Dat de Tsjech nu al meeschuift, is verrassend.

13:38 2'40". Met deze samenstelling gaat het peloton dus wel akkoord. Stybar en Dewulf verdedigen de kleuren van de grote Belgische blokken, ook Reynders (Hagens Berman Axeon), Paquot en Taminiaux (Wallonie Bruxelles), Thwaites (Alpecin-Fenix) en Kron (Riwal) trappen stevig door. . 13 uur 38. 2'40" Met deze samenstelling gaat het peloton dus wel akkoord. Stybar en Dewulf verdedigen de kleuren van de grote Belgische blokken, ook Reynders (Hagens Berman Axeon), Paquot en Taminiaux (Wallonie Bruxelles), Thwaites (Alpecin-Fenix) en Kron (Riwal) trappen stevig door.

13:30 13 uur 30. Het was een beetje te verwachten dat deze groep geen groen licht zou krijgen. Na de tweede tussensprint, gewonnen door Steimle, tellen we nog 5 leiders. Maar het valt niet stil. . Het was een beetje te verwachten dat deze groep geen groen licht zou krijgen. Na de tweede tussensprint, gewonnen door Steimle, tellen we nog 5 leiders. Maar het valt niet stil.

13:25 Tijdsverschil. De kloof tussen de 13 leiders en het peloton schommelt rond de 20 seconden. Gooit Stybar met dit vroege offensief nu al zijn kaarten op tafel? CCC en Van Avermaet zitten ook vrij veilig met Trentin. . 13 uur 25. Tijdsverschil De kloof tussen de 13 leiders en het peloton schommelt rond de 20 seconden. Gooit Stybar met dit vroege offensief nu al zijn kaarten op tafel? CCC en Van Avermaet zitten ook vrij veilig met Trentin.

13:19 13 uur 19. Er zit veel schoon volk in deze kopgroep. Zij ruiken nu al hun kans: Stybar, Steimle, Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), Trentin, Van Hoecke (CCC), Dewulf (Lotto-Soudal), Van Rensburg (NTT), Vendrame (AG2R), Vanspeybrouck (Circus-Wanty Gobert), Thwaites (Alpecin-Fenix), Van Poucke (Sport Vlaanderen), Reynders (Hagens Berman Axeon), Kron (Riwal). . Er zit veel schoon volk in deze kopgroep.

13:06 13 uur 06. Na de tussensprint wil Deceuninck-Quick Step een bommetje droppen. Met 3 pionnen schuiven ze aan de tafel van 9 aanvallers aan. Maar het peloton ziet dat niet zitten. . Na de tussensprint wil Deceuninck-Quick Step een bommetje droppen. Met 3 pionnen schuiven ze aan de tafel van 9 aanvallers aan. Maar het peloton ziet dat niet zitten.

13:03 Van Avermaet roert zich al. Het kan straks een secondespel worden en dan kun je maar beter sprokkelen bij een tussensprint. Greg Van Avermaet is de snelste voor Jhonatan Narvaez (gisteren al mee in de ultieme vlucht) en Amaury Capiot. . 13 uur 03. Van Avermaet roert zich al Het kan straks een secondespel worden en dan kun je maar beter sprokkelen bij een tussensprint. Greg Van Avermaet is de snelste voor Jhonatan Narvaez (gisteren al mee in de ultieme vlucht) en Amaury Capiot.

12:57 12 uur 57. Veel renners beseffen dat dit terrein geen spek naar hun bek is. Onder meer Enzo Wouters houdt het voor bekeken. . Veel renners beseffen dat dit terrein geen spek naar hun bek is. Onder meer Enzo Wouters houdt het voor bekeken.

12:46 Côte de Ninane. Op dit aperitiefuur is de eerste lekkernij opgepeuzeld. Scott Thwaites heeft op de top 10 seconden op enkele achtervolgers. Bergtrui Michal Golas koerst mee alert voorin. . 12 uur 46. Côte de Ninane Op dit aperitiefuur is de eerste lekkernij opgepeuzeld. Scott Thwaites heeft op de top 10 seconden op enkele achtervolgers. Bergtrui Michal Golas koerst mee alert voorin.

12:23 12 uur 23. Na 20 kilometer wordt de eerste helling van de dag voor de wielen geschoven. Het peloton trekt niet meteen met een rotvaart naar die kuitenbijter. . Na 20 kilometer wordt de eerste helling van de dag voor de wielen geschoven. Het peloton trekt niet meteen met een rotvaart naar die kuitenbijter.

12:07 12 uur 07. De leiderstrui is geen troostprijs na mijn 2e plaats gisteren, want dat shirt ben ik vanavond toch kwijt. Het parcours zal te zwaar zijn voor mij. Arnaud Démare (Groupama-FDJ). De leiderstrui is geen troostprijs na mijn 2e plaats gisteren, want dat shirt ben ik vanavond toch kwijt. Het parcours zal te zwaar zijn voor mij. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

12:00 12 uur . Start! De renners zijn stilaan klaar in Blegny, de startplaats van deze laatste etappe. In dit plaatsje lag vorig jaar de aankomst van Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, in 2019 gewonnen door Kevin Vermaerke. Het Amerikaanse talent koerst volgend jaar voor Sunweb. . Start! De renners zijn stilaan klaar in Blegny, de startplaats van deze laatste etappe.

10:41 10 uur 41. Arnaud Démare begint als leider aan de slotrit, maar de Fransman maakt zich naar eigen zeggen geen illusies. Greg Van Avermaet is 6e in de stand op 17 tellen, Zdenek Stybar (+ 34") en Philippe Gilbert (+ 35") volgen iets verder na hun tijdstraf eerder deze week. . Arnaud Démare begint als leider aan de slotrit, maar de Fransman maakt zich naar eigen zeggen geen illusies.

10:40 10 uur 40. Het is jammer dat ik gisteren nog gegrepen werd. Deze slotrit is lastig genoeg, maar ik had wel gehoopt om al iets op zak te hebben. Ik ben wel tevreden over mijn benen. Greg Van Avermaet (CCC). Het is jammer dat ik gisteren nog gegrepen werd. Deze slotrit is lastig genoeg, maar ik had wel gehoopt om al iets op zak te hebben. Ik ben wel tevreden over mijn benen. Greg Van Avermaet (CCC)

