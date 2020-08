LIVE: Slotrit in de Ronde van Wallonië: wie kroont zich tot eindwinnaar?

13:12 Is de goeie trein vertrokken? . 13 uur 12. Is de goeie trein vertrokken? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:06 13 uur 06. Na de tussensprint wil Deceuninck-Quick Step een bommetje droppen. Met 3 pionnen schuiven ze aan de tafel van 9 aanvallers aan. Maar het peloton ziet dat niet zitten. . Na de tussensprint wil Deceuninck-Quick Step een bommetje droppen. Met 3 pionnen schuiven ze aan de tafel van 9 aanvallers aan. Maar het peloton ziet dat niet zitten.

13:05 13 uur 05.

13:03 Van Avermaet roert zich al. Het kan straks een secondespel worden en dan kun je maar beter sprokkelen bij een tussensprint. Greg Van Avermaet is de snelste voor Jhonatan Narvaez (gisteren al mee in de ultieme vlucht) en Amaury Capiot. . 13 uur 03. Van Avermaet roert zich al Het kan straks een secondespel worden en dan kun je maar beter sprokkelen bij een tussensprint. Greg Van Avermaet is de snelste voor Jhonatan Narvaez (gisteren al mee in de ultieme vlucht) en Amaury Capiot.

12:57 12 uur 57. Veel renners beseffen dat dit terrein geen spek naar hun bek is. Onder meer Enzo Wouters houdt het voor bekeken. . Veel renners beseffen dat dit terrein geen spek naar hun bek is. Onder meer Enzo Wouters houdt het voor bekeken.

12:48 De passage op de top. 12 uur 48. De passage op de top.

12:46 Côte de Ninane. Op dit aperitiefuur is de eerste lekkernij opgepeuzeld. Scott Thwaites heeft op de top 10 seconden op enkele achtervolgers. Bergtrui Michal Golas koerst mee alert voorin. . 12 uur 46. Côte de Ninane Op dit aperitiefuur is de eerste lekkernij opgepeuzeld. Scott Thwaites heeft op de top 10 seconden op enkele achtervolgers. Bergtrui Michal Golas koerst mee alert voorin.

12:43 De ploeg van o.a. Jelle Vanendert wil een ontsnapping in elkaar boksen. 12 uur 43. De ploeg van o.a. Jelle Vanendert wil een ontsnapping in elkaar boksen.

12:23 12 uur 23. Na 20 kilometer wordt de eerste helling van de dag voor de wielen geschoven. Het peloton trekt niet meteen met een rotvaart naar die kuitenbijter. . Na 20 kilometer wordt de eerste helling van de dag voor de wielen geschoven. Het peloton trekt niet meteen met een rotvaart naar die kuitenbijter.

12:14 De groene bergtrui is in handen van Michal Golas. Al stelt Jetse Bol zich toch vragen. Deze foto lijkt ook duidelijk te bewijzen dat zijn ploegmakker Carlos Canal gisteren als eerste over de top van een van de hellingen kwam. Foutje van de jury? 12 uur 14. De groene bergtrui is in handen van Michal Golas. Al stelt Jetse Bol zich toch vragen. Deze foto lijkt ook duidelijk te bewijzen dat zijn ploegmakker Carlos Canal gisteren als eerste over de top van een van de hellingen kwam. Foutje van de jury?

12:07 12 uur 07. De leiderstrui is geen troostprijs na mijn 2e plaats gisteren, want dat shirt ben ik vanavond toch kwijt. Het parcours zal te zwaar zijn voor mij. Arnaud Démare (Groupama-FDJ). De leiderstrui is geen troostprijs na mijn 2e plaats gisteren, want dat shirt ben ik vanavond toch kwijt. Het parcours zal te zwaar zijn voor mij. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

12:05 Het peloton is vertrokken voor de slotrit van 199 kilometer. 12 uur 05. Het peloton is vertrokken voor de slotrit van 199 kilometer.

12:01 Wie het ritprofiel bestudeert, ziet 7 hapjes op het menu. . 12 uur 01. Wie het ritprofiel bestudeert, ziet 7 hapjes op het menu.

12:00 12 uur . Start! De renners zijn stilaan klaar in Blegny, de startplaats van deze laatste etappe. In dit plaatsje lag vorig jaar de aankomst van Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, in 2019 gewonnen door Kevin Vermaerke. Het Amerikaanse talent koerst volgend jaar voor Sunweb. . Start! De renners zijn stilaan klaar in Blegny, de startplaats van deze laatste etappe.

In dit plaatsje lag vorig jaar de aankomst van Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, in 2019 gewonnen door Kevin Vermaerke. Het Amerikaanse talent koerst volgend jaar voor Sunweb.

11:51 Arnaud Démare nam gisteren de leiderstrui over van Caleb Ewan. 11 uur 51. Arnaud Démare nam gisteren de leiderstrui over van Caleb Ewan.

10:41 10 uur 41. Arnaud Démare begint als leider aan de slotrit, maar de Fransman maakt zich naar eigen zeggen geen illusies. Greg Van Avermaet is 6e in de stand op 17 tellen, Zdenek Stybar (+ 34") en Philippe Gilbert (+ 35") volgen iets verder na hun tijdstraf eerder deze week. . Arnaud Démare begint als leider aan de slotrit, maar de Fransman maakt zich naar eigen zeggen geen illusies.

Greg Van Avermaet is 6e in de stand op 17 tellen, Zdenek Stybar (+ 34") en Philippe Gilbert (+ 35") volgen iets verder na hun tijdstraf eerder deze week.

10:40 10 uur 40. Het is jammer dat ik gisteren nog gegrepen werd. Deze slotrit is lastig genoeg, maar ik had wel gehoopt om al iets op zak te hebben. Ik ben wel tevreden over mijn benen. Greg Van Avermaet (CCC). Het is jammer dat ik gisteren nog gegrepen werd. Deze slotrit is lastig genoeg, maar ik had wel gehoopt om al iets op zak te hebben. Ik ben wel tevreden over mijn benen. Greg Van Avermaet (CCC)

10:38 Greg Van Avermaet viel gisteren aan, maar werd gegrepen in de slotkilometer. Vandaag wacht een laatste kans. 10 uur 38. Greg Van Avermaet viel gisteren aan, maar werd gegrepen in de slotkilometer. Vandaag wacht een laatste kans.